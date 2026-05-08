Kapan penjualan tiket Piala Dunia berikutnya? Panduan mengenai jadwal fase penjualan terakhir dan penjualan kembali resmi untuk Piala Dunia 2026

Masih berharap bisa menyaksikan tim favorit Anda beraksi di Piala Dunia atau para pesepakbola terbaik di dunia, seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, atau Kylian Mbappé, yang menampilkan keahlian mereka di panggung terbesar? Pesan tiket Piala Dunia 2026 Anda hari ini.

Meskipun banyak periode penjualan tiket Piala Dunia telah berlalu dengan tiket pertandingan laris manis, masih ada banyak pilihan yang tersedia bagi Anda untuk mendapatkan tempat duduk dan mewujudkan impian tersebut.

Biarkan GOAL menjadi panduan Anda untuk semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara membelinya, berapa harganya, dan lainnya.

Kapan periode penjualan Piala Dunia 2026 berikutnya?

Sampai hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Namun, ini tidak berarti Anda tidak bisa mendapatkan tiket, karena masih ada beberapa cara yang terbuka dan tersedia untuk mendapatkan tiket.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menjelang Acara saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual berdasarkan prinsip "siapa cepat, dia dapat" dengan konfirmasi instan. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia 2026?

Tiket pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tribun bawah.

Kategori 2: Mencakup baris atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga telah berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan awal ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (tidak termasuk negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Pantau terus portal tiket Piala Dunia FIFA untuk informasi lebih lanjut dan situs penjualan sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket saat ini.

Di mana saja lokasi pertandingan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat kota-kota dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: