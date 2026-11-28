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Gangguan fisik kembali menghantui penyerang muda Mesir milik Barcelona, Hamza Abdel Karim, setelah keluhannya kambuh dalam sesi latihan tim cadangan klub Catalan tersebut.

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Menurut jurnalis Maroko Ashraf Ben Ayad, gangguan fisik kembali menghantui Hamza saat berlatih bersama tim kedua kemarin, Jumat, sebuah kemunduran baru bagi pemain muda Mesir yang menjanjikan itu.

Ben Ayad menulis melalui akunnya di media sosial "X": "Hamza kembali merasakan keluhan saat berlatih bersama tim kedua kemarin."

Pekan lalu, Hamza juga absen akibat gangguan fisik serupa, yang membuatnya batal tampil dalam derbi Catalunya bersama Barcelona Atlètic melawan tim cadangan Espanyol.

Penyerang asal Mesir itu juga tidak masuk dalam daftar pemain pelatih asal Jerman Hansi Flick untuk laga melawan Villarreal pada pekan ke-13 La Liga, meski sebelumnya dijadwalkan bergabung dengan tim utama.

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Pekan itu semestinya menjadi pekan yang padat bagi Hamza. Ia dijadwalkan masuk dalam daftar pemain pelatih Juliano Belletti untuk laga tim cadangan, lalu bergabung dengan tim utama, menyusul gelombang absennya pemain yang melanda skuad Blaugrana, baik di tim utama maupun tim kedua.

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Klub Catalan itu memilih untuk tidak mengambil risiko dengan memainkan sang pemain di tengah gangguan fisik tersebut, meski ia sempat berlatih pada Jumat lalu di bawah arahan Belletti sebagai persiapan menghadapi laga-laga tim cadangan sekaligus mengantisipasi kemungkinan ikut serta dalam sejumlah sesi latihan bersama rekan-rekannya di tim utama.

Hamza telah mencatatkan 131 menit bermain di laga resmi musim ini, terdiri dari 12 menit bersama tim utama dan 74 menit bersama tim cadangan, di mana ia mencetak satu gol dalam satu-satunya pertandingan yang ia mainkan, ditambah 45 menit lainnya bersama tim U-19.

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Hamza Abdel Karim, yang lahir pada 1 Januari 2008, menimba ilmu di akademi Al Ahly dan mencuri perhatian bersama timnas Mesir U-17 di Piala Dunia 2025 di Qatar setelah mencetak dua gol di turnamen tersebut.

Penyerang Mesir itu bergabung dengan Barcelona pada awal 2026 dengan status pinjaman dari Al Ahly, sebelum klub Spanyol tersebut mengaktifkan opsi pembelian pada Juni dan mempermanenkan transfernya.

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Tak butuh waktu lama bagi Hamza untuk dipromosikan ke tim utama asuhan Flick, sekaligus menjadi pemain Mesir pertama dalam skuad Blaugrana.

Abdel Karim menawarkan opsi yang tidak dimiliki skuad Flick, yakni sebagai penyerang tengah berpostur kuat yang mampu bermain membelakangi gawang, ditambah kemampuan yang baik dalam duel udara serta ketajaman dalam menuntaskan serangan.