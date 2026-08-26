Stadion Santiago Bernabeu menantikan malam istimewa pada hari Rabu ini, bukan hanya karena Real Madrid berupaya menegaskan awal musimnya dengan kemenangan baru atas Real Sociedad setelah kemenangan sulit atas Espanyol 2-1, tetapi karena sorotan akan tertuju pada satu orang yang kembali ke rumah lamanya: Jose Mourinho.

Kepulangan "Special One" ke Madrid membuka pintu analisis dan pertanyaan, apakah dia masih Mourinho yang bising, yang membakar ruang ganti dan garis tepi lapangan? Jawabannya datang dari jantung media Madrid, di mana dua jurnalis Tomas Roncero dan Antonio Romero menganalisis sosok "Mourinho yang tenang" dalam program "SER Deportivos" di radio "Cadena SER".

Roncero menegaskan bahwa esensinya tidak berubah, tetapi waktu telah mengajarkan banyak hal kepada pria Portugal itu, katanya: "Dia akan mempertahankan gayanya yang khas, karena setiap orang punya kepribadiannya masing-masing, tetapi orang-orang berubah, kita semua berkembang, kau tahu apa yang perlu kau perkuat dari keberhasilanmu, dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah kau lakukan."

Roncero menekankan bahwa ketenangan ini bukanlah sandiwara, melainkan sebuah pelajaran keras dari 13 tahun pengalaman, seraya menambahkan: "Apa yang ada di dalam dirinya sekarang bukanlah sandiwara. Dia berusaha menyampaikan pesan bahwa dia tahu betul apa yang tidak boleh dilakukan, dia tahu bahwa Madrid adalah kesempatan terakhirnya untuk kembali ke jajaran elite, dan dia tidak akan menyia-nyiakannya."

Namun Roncero memperingatkan bahwa gunung berapi itu bisa meletus kapan saja jika hal-hal menyentuh inti persaingan, seraya menjelaskan: "Jika dia menghadapi keputusan wasit yang keliru atau terjadi sesuatu dengan Barcelona, maka Mourinho yang kita kenal akan kembali. Dia akan menyerbu garis tepi dan menyerang wasit. Itu wajar dalam kepribadiannya, bedanya sekarang dia tidak akan mencari masalah di tempat yang tidak semestinya, yang merupakan hal yang biasa dia lakukan dulu."

Jurnalis Madrid terkenal itu mengakui bahwa dirinya termasuk yang meragukan kepulangan Mourinho beberapa bulan lalu, tetapi kini dia yakin dengan versi barunya: "Mourinho yang tenang, Mourinho yang seimbang, saya menyukainya sekarang. Kita akan lihat apa yang akan terjadi, para pendukungnya senang, dan kami yang meragukannya telah melihat perkembangannya."

Roncero berpendapat bahwa Mourinho adalah "ahli bedah yang sempurna" yang justru dibutuhkan Real Madrid setelah musim yang berakhir dengan kekacauan besar dan luka internal, alasannya adalah wibawa, katanya: "Begitu dia masuk ruang ganti, seberapa pun tinggi konsentrasimu, kau akan berpikir: pelatih yang luar biasa! Persis seperti Zidane yang dihormati hanya karena dia adalah Zidane, dan seperti Ancelotti dengan kepribadiannya."

Roncero menambahkan sebuah perbandingan yang cermat tentang Mourinho: "Adapun Mourinho, kau tidak bisa main-main dengannya, kau bisa bermain lebih baik atau lebih buruk, tetapi jika kau main-main dengan Mourinho, dia tidak akan mengabaikannya."

Sebaliknya, Antonio Romero mengajak untuk bersabar dan tidak sepenuhnya terkecoh oleh ketenangan ini, seraya mengingatkan bahwa Mourinho tidak terlalu menjauh dari kontroversi, dengan mengutip pertandingan Real Madrid melawan Benfica di Liga Champions serta selebrasinya yang provokatif, kritiknya terhadap Vinicius, dan penolakannya untuk duduk di tribun VIP.

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Roncero menutup analisisnya dengan sebuah prediksi terkait suporter: "Dia akan mendapatkan tepuk tangan hangat di Bernabeu, saya tidak mengatakan berdiri sepenuhnya, tetapi pasti akan ada tepuk tangan umum, dia tidak akan menceburkan diri ke dalam kekacauan itu sekali lagi."