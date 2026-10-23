Penampilan Vinicius Junior menurun secara mencolok belakangan ini, setelah ia gagal melakukan satu pun aksi dribel dalam dua pertandingan beruntun, sebuah indikasi yang memunculkan tanda tanya seputar kondisi teknis bintang asal Brasil itu, yang akan absen pada tiga laga Real Madrid mendatang di Liga Spanyol karena hukuman larangan bermain.

Vinicius sebelumnya tampil sebagai pemain pengganti pada 10 Oktober, dalam pertandingan Real Madrid melawan Villarreal di Stadion Santiago Bernabeu, dan hanya dalam 20 menit, Vinicius berhasil melakukan dua aksi dribel serta menciptakan serangan yang berujung pada gol kedua tim ibu kota, sebelum datang momen yang mengubah segalanya, ketika wasit video asisten menganulir gol yang dicetak sendiri oleh pemain asal Brasil itu, setelah terungkap bahwa ia menarik rambut Saliba, yang berujung pada hukuman larangan bermain selama empat pertandingan, satu di antaranya telah ia jalani, Minggu lalu melawan Sevilla.

Bintang asal Brasil itu juga tidak akan tampil pada laga El Clasico melawan Barcelona.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Vinicius sebelumnya tampil melawan Leipzig, tetapi ia tidak mencoba melakukan satu pun aksi dribel sepanjang 70 menit, meski dribel merupakan inti dari gaya permainannya.

Vinicius juga tidak mencoba melakukan dribel pada pertandingan terakhir yang ia mulai sebagai starter melawan Roma, di mana ia bermain selama 59 menit, dengan catatan yang sama, tanpa satu pun upaya dribel.

Vinicius tampil berbeda dari karakter aslinya saat melawan Leipzig, karena ia tidak mencoba melewati lawan-lawannya dan tidak tersenyum, dua ciri khas yang melekat pada kepribadian pemain asal Brasil itu dan gaya permainannya, yang tidak pernah berubah bahkan dalam suasana yang paling bermusuhan sekalipun.

Namun, pemain asal Brasil itu tampak, pada Rabu, lesu dan nyaris sedih, sebuah kondisi yang tidak banyak menarik perhatian, bahkan mendorong Jose Mourinho untuk mengomentarinya dengan penuh pengertian, mengingat ia menyadari kebutuhan tim akan tampilnya bintang asal Brasil itu dalam performa terbaiknya.

Pelatih Real Madrid itu ingin menjelaskan lebih jauh soal persoalan ini, dengan mengatakan: "Jika ia sedih, itu adalah urusan yang sangat pribadi. Kalian boleh membentuk kesan kalian sendiri, tetapi saya rasa hanya dialah yang mampu mengatakan dengan jujur kepada kalian apa yang ia rasakan atau tidak rasakan. Sebagai pelatih, saya puas dengan pertandingan yang ia tampilkan. Ekspektasi terhadap Vinicius selalu lebih besar, dan ia diharapkan menjadi penentu berkat kemampuan individunya, tetapi ia menampilkan pertandingan yang saya sukai."

Ia menambahkan: "Di antara tiga penyerang, ia adalah pemain yang paling bertanggung jawab dalam hal mewujudkan keseimbangan bertahan tim. Bek kanan Leipzig bergerak di antara lini, dan Vinicius berhasil menutup ruang di depannya dengan sangat baik. Bola hanya sampai ke area tengah satu kali. Adapun secara ofensif, pengaruhnya memang tidak dominan, tetapi ia bermain dengan seimbang. Ia tidak kehilangan bola, dan ia juga mendapat peluang yang dihalau kiper dengan luar biasa."

Pelatih Real Madrid itu melanjutkan: "Pergantian itu bukan keputusan dari pelatih yang tidak puas dengan penampilan pemainnya, melainkan dari pelatih yang memiliki bangku cadangan yang kuat. Ketika saya melakukan pergantian, saya tahu bahwa saya bisa memberi pertandingan kecepatan yang berbeda dengan memainkan pemain seperti Diomande dan Endrick. Saya tahu saya memiliki pilihan-pilihan ini di bangku cadangan, dan kalian harus terbiasa dengan itu, karena saya akan sering mengganti seorang pemain yang tidak menampilkan performa buruk, demi memainkan pemain yang memberi saya unsur-unsur yang berbeda."

Ia melanjutkan: "Saya memahami pembicaraan soal kebutuhan Vinicius akan dukungan semua orang, dan saya rasa ia memang membutuhkannya. Cemoohan ketika kami bermain di luar kandang memberi pemain dorongan semangat, tetapi ketika cemoohan itu datang dari suporter timmu sendiri dan di kandangmu sendiri, hal itu menyakitinya. Saya, sebagai pelatih, puas dengan apa yang ia tampilkan."

Dribel merupakan bagian mendasar dari karakter permainan setiap pemain yang menempati posisi sayap, seperti Vinicius, dan hal ini menempatkan bintang asal Brasil itu di bawah tekanan tambahan pada periode saat ini, karena Yan Diomande, yang mampu bermain di kedua sisi, berhasil melakukan upaya melewati lawan-lawannya sebanyak 47 kali sejak awal musim, dengan tingkat keberhasilan mencapai 66%.

Sebaliknya, Vinicius mencoba melakukan dribel pada 38 kesempatan, dengan tingkat keberhasilan mencapai 42%, dan itu meski ia telah bermain lebih dari 800 menit, berbanding 565 menit untuk pemain asal Pantai Gading itu.

Diomande akan mendapatkan kesempatan untuk terus memperbaiki angka-angkanya selama tiga pertandingan mendatang di Liga Spanyol melawan Barcelona, Racing, dan Valencia, laga-laga yang akan dilewatkan Vinicius karena hukuman larangan bermain.

Bintang asal Brasil itu dijadwalkan kembali ke lapangan pada 4 November, dalam duel melawan AEK Athena di Liga Champions Eropa di ibu kota Yunani, Athena, dan pada saat itu, akan terlihat jelas apakah penurunan performanya saat melawan Roma dan Leipzig hanyalah kondisi sesaat dalam penampilan pemain, yang kemampuannya tidak diragukan oleh siapa pun di dalam Real Madrid.



