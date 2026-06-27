Kap Verde menciptakan kejutan di Piala Dunia dan lolos ke babak gugur

Setelah pertandingan yang sangat menegangkan melawan Arab Saudi, Cape Verde berhasil lolos ke babak gugur Piala Dunia. Hasil imbang 0-0 ternyata cukup bagi negara tersebut untuk merebut posisi kedua yang sensasional di grup, di bawah Spanyol. Di babak berikutnya, Cape Verde akan berhadapan dengan juara dunia bertahan, Argentina. Arab Saudi tersingkir.

Arab Saudi sudah tahu sebelumnya bahwa mereka harus menang untuk lolos ke babak gugur, sementara Cape Verde bergantung pada hasil pertandingan Uruguay melawan Spanyol.

Ketegangan dalam pertandingan ini sangat terasa, terutama pada babak pertama. Baik Arab Saudi maupun Cape Verde tidak mengambil risiko yang tidak perlu, sehingga permainan sebagian besar berlangsung di lini tengah.

Perlahan tapi pasti, Cape Verde mulai mengambil inisiatif, namun tim Afrika tersebut kurang tajam di lini depan untuk memanfaatkan pertahanan Arab Saudi yang sesekali goyah.

Arab Saudi nyaris tidak menciptakan apa-apa dalam hal serangan. Selain sundulan dari Mohammed Kanno, yang gagal melewati Vozinha, nyaris tidak ada ancaman gol yang diciptakan oleh Arab Saudi.

Setelah jeda, Cape Verde tetap menjadi tim yang jauh lebih dominan. Lima belas menit menjelang akhir pertandingan, Laros Duarte seharusnya bisa mencetak gol, namun pemain asal Rotterdam itu gagal mengecoh kiper Mohammed Al-Owais dalam situasi satu lawan satu.

Bahkan di masa tambahan waktu, Cape Verde kembali membuang peluang emas, namun hal itu pada akhirnya tidak berdampak apa-apa. Uruguay kalah dari Spanyol, yang berarti Cape Verde lolos sebagai runner-up ke babak gugur Piala Dunia.