Kane usai meraih Sepatu Emas: Musim lalu adalah yang terbaik dalam karier saya

Harry Kane, penyerang Bayern Munich, menerima penghargaan Sepatu Emas Eropa pada hari Rabu ini, setelah mengakhiri musim 2025-2026 sebagai top skorer Liga Jerman dengan koleksi 36 gol, mengungguli seluruh top skorer liga-liga besar Eropa.

Bintang asal Inggris itu meraih penghargaan tersebut untuk kali kedua dalam kariernya, setelah sebelumnya menyabetnya pada tahun 2024.

Kane berkata usai menerima penghargaan: "Saya ingin berterima kasih kepada Bayern Munich, staf, para pelatih, dan rekan-rekan setim saya. Tanpa mereka, saya tidak akan berdiri di sini."

Ia melanjutkan: "Penghargaan seperti ini membutuhkan banyak kerja keras. Saya berusaha membantu tim dengan cara terbaik yang mungkin. Musim lalu adalah musim yang luar biasa, dan saya sangat bangga. Itu adalah musim terbaik dalam karier saya sejauh ini."

Mantan bintang Tottenham itu menambahkan: "Saya merasa sangat nyaman di Bayern Munich. Kami selalu menargetkan pencapaian-pencapaian besar, dan kami ingin melakukannya lagi musim ini."

Baca Juga

Setelah memohon kepada wasit final Piala Dunia: Rekan Messi kembali mempraktikkan "seni gelap"

Definisi rekan setim sejati: Pujian mengalir deras untuk Al-Saibari setelah tindakannya terhadap Musiala

Kane tampil luar biasa bersama Bayern, di mana ia mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan di seluruh ajang, termasuk 36 gol dalam 31 pertandingan di Liga Jerman, serta berkontribusi mengantar tim meraih gelar Bundesliga dan Piala Jerman, di samping mencapai semifinal Liga Champions Eropa, sebelum tersingkir di tangan Paris Saint-Germain yang menjadi juara.

Ia juga menjadi pemain pertama dalam sejarah Bundesliga yang meraih penghargaan top skorer di masing-masing tiga musim pertamanya di kompetisi tersebut.

"Liga para penyerang"

Kane menambahkan mengenai karakter Liga Jerman: "Liga ini sangat menyerang; bahkan ketika Anda unggul 2-0 atau 3-0, pertandingan masih bisa berbalik. Ini adalah liga para penyerang. Banyak tim ingin meraih kemenangan dan mencetak gol, dan itu sangat cocok untuk kami; sebab kami juga ingin melakukan hal itu dan menang."

Kapten timnas Inggris itu berbicara tentang gaya bermainnya, ia berkata: "Saya merasa sangat nyaman di semua posisi; semakin bertambah usia, Anda semakin banyak mempelajari bagian-bagian lapangan. Musim lalu pemahaman ini menjadi lebih baik; pelatih (Vincent Kompany) memperbolehkan saya turun untuk membantu membangun serangan, lalu maju ke depan lagi."

Ia melengkapi: "Pelatih menuntut banyak dari semua orang, baik dengan bola maupun tanpa bola. Tim ini sangat istimewa, dan saya menyukai memenangi duel sebanyak saya menyukai mencetak gol."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora".