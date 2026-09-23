Kane soal pernyataan Yamal dan Mbappe: Tidak akan memengaruhi para pemilih

Persaingan untuk meraih trofi Ballon d'Or memanas, terutama setelah sejumlah kandidat berbicara tentang kelayakan mereka meraih penghargaan bergengsi tersebut, di antaranya sayap Barcelona, Lamine Yamal, yang akan menghadapi Inggris dan bintangnya Harry Kane, Sabtu mendatang, dalam laga pembuka UEFA Nations League.

Terkait hal itu, Kane mengatakan bahwa bukan bagian dari karakternya untuk mempromosikan dirinya sendiri secara terbuka, seperti yang dilakukan sebagian kandidat Ballon d'Or, namun pada saat yang sama ia menjelaskan keinginannya untuk memenangkan penghargaan itu, yang akan diberikan pada 26 Oktober mendatang.

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Kapten timnas Inggris sekaligus bintang Bayern Munich itu dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat untuk penghargaan tersebut, setelah menjalani musim di mana ia mencetak 73 gol. Yamal sebelumnya seolah mengkritik pencalonan Kane, ketika ia menegaskan bahwa Ballon d'Or seharusnya diberikan kepada "pemain terbaik di dunia", dan bukan kepada orang yang "mencetak 80 gol".

Pemain internasional Spanyol itu menggambarkan memenangkan penghargaan yang diberikan oleh majalah Prancis "France Football" tersebut sebagai sebuah "mimpi", sementara Kylian Mbappe, bintang Real Madrid dan timnas Prancis, juga berbicara tentang keinginannya untuk meraihnya.

Mengenai banyaknya perbincangan sejumlah pesaingnya tentang penghargaan itu dalam pekan-pekan terakhir, Kane berkata bertepatan dengan dimulainya pemungutan suara: "Setiap orang berhak melakukan apa yang mereka inginkan dalam situasi ini".

Mantan bintang Tottenham itu menambahkan, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "The Standard" asal Inggris: "Sudah jelas bahwa Ballon d'Or semakin membesar dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena media sosial, dan segala hiruk-pikuk ini, serta semua perdebatan mengenainya".

Ia melanjutkan: "Bagi saya, bukan bagian dari karakter saya untuk berbicara tentang diri sendiri dengan cara seperti itu. Saya tetap sangat bangga dengan apa yang telah saya lakukan. Dan pada prinsipnya, saya tahu bahwa apa yang saya raih musim lalu setara dengan siapa pun. Jadi saya juga tidak ingin menghindar dari hal itu. Namun pada akhirnya, mentalitas saya adalah terus melangkah maju".

"Waktu yang sulit"

Kane menambahkan: "Waktu penganugerahan Ballon d'Or itu sulit, karena Anda sudah berada dalam musim baru, dan fokus pada apa yang bisa Anda capai di dalamnya. Dan setelah setiap pertandingan Anda diminta berbicara tentang apa yang Anda lakukan musim lalu. Jadi sulit bagi saya untuk mencernanya. Namun bagi saya, akan menjadi hal yang luar biasa untuk memenangkannya, dan saya akan sangat bangga".

Penyerang Bayern Munich itu melanjutkan: "Saya rasa saya pasti berada dalam lingkaran persaingan untuk memenangkannya, tanpa keraguan. Waktu yang akan menjawabnya, dan para pemilih akan memberikan suara kepada siapa pun yang mereka inginkan".

Mengenai apakah lebih banyak atau lebih sedikitnya wawancara dari para kandidat lain berpengaruh, Kane berkata: "Berpengaruh secara sosial dan dalam perdebatan seputar penghargaan itu, tentu saja. Adapun para pemilih itu sendiri, saya tidak yakin seratus persen. Saya rasa mereka akan memberikan suara kepada siapa pun yang mereka anggap layak, dan mereka akan memiliki informasi serta statistik, lalu mereka akan memutuskan".

Ia menyempurnakan: "Bagi saya, lebih membahagiakan bila orang lain yang berbicara tentang saya, entah rekan setim atau mantan pemain, atau siapa pun yang memuji apa yang telah saya capai. Hal itu membuat saya lebih bangga ketimbang mencoba berbicara tentang diri saya sendiri".

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