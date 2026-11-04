Harry Kane, striker Bayern Munich sekaligus peraih penghargaan Ballon d'Or tahun 2026, menegaskan bahwa gaya bermainnya membuatnya berbeda dari para striker konvensional. Ia menilai cara bermainnya bisa turut mengubah pandangan generasi mendatang terhadap posisi ujung tombak.

Striker asal Inggris itu mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip situs "Tribuna": "Saya memiliki gaya yang unik, dan dari sisi ini saya adalah peraih Ballon d'Or yang berbeda. Tidak banyak striker yang bermain dengan cara seperti saya, dan mampu mencatatkan angka seperti yang saya raih, sambil pada saat yang sama turun ke lini tengah, ikut bertahan, dan membantu di berbagai aspek."

Kane, yang berusia 33 tahun, menambahkan: "Mungkin hal itu akan mengubah cara orang memandang posisi ujung tombak di masa depan, dan memberi para pemain muda gaya yang berbeda dalam menyikapi posisi ini. Saya bangga akan hal itu."

Kane berbicara tentang perjalanannya menuju puncak

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Striker Bayern Munich itu menyinggung kesulitan yang ia hadapi di awal kariernya, seraya menegaskan bahwa jalannya menuju puncak tidak serupa dengan perjalanan banyak peraih Ballon d'Or sebelumnya, dan bahwa kerja keras serta keteguhan hatilah yang membawanya mencapai pencapaian ini.

Ia berkata: "Jalan saya sedikit berbeda dari jalan para peraih Ballon d'Or lainnya. Setelah momen-momen sulit, terutama di awal karier saya, mungkin sebagian orang tidak menyangka saya bisa mencapai level ini, tetapi berkat kerja keras, kemampuan untuk bertahan, dan keteguhan hati, saya mampu mewujudkannya."

Kane pun menyampaikan pesan tersirat kepada para pengkritiknya, menambahkan: "Orang-orang yang mengenal dan memahami sepak bola selalu mengagumi saya, gaya bermain saya, serta cara saya menyikapi pertandingan."

Ambisi mengubah konsep striker konvensional

Kane menilai perannya di dalam lapangan melampaui sekadar tugas mencetak gol, karena ia memadukan pergerakan di kedalaman serangan, turun untuk ikut membangun permainan, serta berkontribusi dalam peran bertahan. Semua itu adalah ciri yang menurutnya memberinya kekhasan di antara para striker.

Striker Bayern Munich itu berambisi agar pengaruh gayanya menjangkau generasi mendatang, sehingga memberi para pemain muda gambaran yang berbeda tentang tugas-tugas yang dapat diemban oleh seorang pemain di posisi ujung tombak.