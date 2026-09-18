Kane: Messi sangat rendah hati, dan saya sudah menduga apa yang terjadi antara Bellingham dan Mourinho

Pemain internasional Inggris Harry Kane, penyerang Bayern Munich, mengomentari pencalonannya untuk bersaing memperebutkan Ballon d'Or setelah musimnya yang luar biasa, sekaligus membahas pertemuannya sebelumnya melawan Lionel Messi di Piala Dunia serta hubungannya dengan rekan senegaranya Jude Bellingham.

Kane mengatakan tentang pencalonannya untuk penghargaan Ballon d'Or, dalam wawancara yang dilakukannya dengan surat kabar Spanyol "Marca": "Ini rumit. Saya tidak pernah suka banyak berbicara tentang diri sendiri. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah bahwa musim lalu sungguh menakjubkan, baik di level pribadi maupun di level tim. Itu jauh menjadi musim terbaik dalam hidup saya."

Ia menambahkan: "Memang benar bahwa mencetak 73 gol, yang merupakan angka tertinggi kedua dalam sejarah, setelah Lionel Messi mencetak 82 gol dalam 69 pertandingan pada musim 2011-2012, sudah berbicara dengan sendirinya. Saya merasa sangat bangga akan hal ini. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setim saya dan kepada semua orang yang telah membantu saya mewujudkannya."

Ia melanjutkan: "Namun Ballon d'Or bukan berada di tangan saya. Hal itu bergantung pada orang-orang yang memberikan suara. Dari sudut pandang saya, musim lalu sudah menjadi masa lalu. Sekarang saya fokus pada musim ini, dan saya menantikan untuk melihat apa lagi yang bisa saya capai. Saya tahu akan banyak pembicaraan soal Ballon d'Or hingga Oktober, karena ini penghargaan besar."

Tentang pertemuannya dengan Lionel Messi dalam laga kontroversial antara Inggris dan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026, Kane berkata: "Jelas bahwa hari itu berat bagi saya. Itu adalah momen yang sulit setelah kami tersingkir dengan cara seperti itu. Namun saya sangat menghormati Messi. Saya telah menyaksikannya tumbuh sebagai pesepak bola."

Ia meneruskan: "Menurut saya Messi sederhananya adalah pemain yang menakjubkan, dan juga sosok yang luar biasa, menurut apa yang dikatakan orang-orang yang mengenalnya kepada saya. Saya hanya berhadapan dengannya dua kali, tetapi ia tampak bagi saya sebagai orang yang sangat rendah hati. Ia selalu mengutamakan tim di atas dirinya sendiri, dan saya rasa itu salah satu alasan yang membuat Argentina meraih kesuksesan seperti yang mereka capai."

Ia menjelaskan: "Yang saya ingat dari hari itu adalah bahwa saya memeluknya dan mengucapkan semoga beruntung di final. Pada akhirnya Piala Dunia tidak menjadi milik kami, tetapi begitulah Piala Dunia: para pemain terbaik saling berhadapan di panggung terbesar, dan tentu saja akan selalu ada pihak yang kalah."

Ia menyambung: "Pada hari itu, dan setelah kekalahan, saya berusaha untuk tetap mengangkat kepala dan menunjukkan rasa hormat kepada tim lawan. Saya rasa hal itu penting, terutama terhadap Messi, mengingat apa yang telah ia berikan selama bertahun-tahun di dunia sepak bola."

Tentang awal yang bagus dari Jude Bellingham musim ini, Kane berkata: "Saya dan Jude memiliki hubungan yang sangat baik di Piala Dunia, karena cara kami bermain dan saling mengoper bola. Ada hubungan yang luar biasa, baik dengan bola maupun tanpa bola."

Ia menimpali: "Kami juga membangun hubungan yang sangat kuat di luar lapangan, dan hal ini hanya bisa membantu timnas. Sungguh luar biasa melihat betapa cepatnya ia beradaptasi dengan Madrid. Saya sempat sedikit berbicara dengannya selama Piala Dunia tentang Jose Mourinho, dan saya tahu ia akan menyukai Mourinho."

Ia menutup: "Dan saya tahu Mourinho akan menyukai Jude, dan jelas terlihat bahwa keduanya memang sudah menjalin hubungan yang baik. Jude memulai dengan luar biasa. Dan dari sudut pandang Inggris, sungguh menyenangkan melihat hal itu."



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