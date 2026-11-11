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Harry Kane, kapten timnas Inggris sekaligus penyerang Bayern Munich, berbicara tentang perubahan yang terjadi dalam kariernya setelah mengakhiri bertahun-tahun penantian tanpa meraih gelar kolektif. Ia menegaskan bahwa keberhasilan menjuarai berbagai gelar bersama klub Jerman tersebut membantunya melepaskan tekanan besar yang menghantuinya sepanjang kariernya.

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Pernyataan Kane tersebut muncul dalam konferensi pers menjelang laga Inggris melawan Kroasia, yang akan berlangsung besok Kamis di Stadion Wembley, dalam ajang UEFA Nations League, di mana penyerang Inggris itu bersiap untuk meraih pencapaian bersejarah di level penampilan internasional, sekaligus merayakan penobatannya dengan penghargaan Ballon d'Or.

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Kane berkata: "Momen-momen itu berat, ketika kamu merasa menampilkan level permainan yang bagus dan mencatatkan angka-angka hebat, tetapi kamu tidak memenangkan gelar kolektif, yang pada akhirnya menjadi tujuan sepak bola dimainkan. Situasiku agak unik dalam hal ini (bersama Tottenham), dan aku tidak tahu apakah ada pemain lain yang mengalami pengalaman serupa, tanpa memenangkan satu gelar pun sepanjang periode itu."

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Ia menambahkan: "Ketika aku memenangkan gelar pertamaku bersama Bayern Munich, aku merasa seolah beban besar telah terangkat dari pundakku, terutama terkait membicarakan hal ini dalam wawancara dan konferensi pers. Hal itu membantuku untuk rileks dan merasa lebih bebas, tanpa terlalu banyak berpikir atau menanggung tekanan tambahan itu."

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Ia melanjutkan: "Aku kini berada pada fase yang luar biasa dalam karierku, setelah memenangkan banyak gelar dalam dua tahun terakhir, dan aku berharap masih banyak gelar lain yang menanti di depan. Aku berharap telah memenangkan lebih dari 20 gelar pada akhir kariernya nanti, dan agar sepuluh tahun pertama tidak terlalu banyak dibicarakan."

Rekor dan penghargaan Ballon d'Or

Penyerang Bayern Munich itu menyinggung soal kedekatannya untuk menjadi satu-satunya pemegang rekor penampilan terbanyak bersama timnas Inggris, setelah menyamai rekor sebelumnya yang tercatat atas nama kiper legendaris Peter Shilton, dengan koleksi 125 pertandingan internasional.

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Kane diperkirakan akan menjalani pertandingan internasionalnya yang ke-126 melawan Kroasia, sehingga menjadi pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah timnas Inggris, dan ia juga akan mendapatkan penghormatan khusus sebelum pertandingan, dengan kehadiran Shilton, untuk merayakan pencapaian ini.

Kane berkata tentang pencapaian ini: "Tentu saja, ini adalah salah satu pencapaian terbesar dalam karierku, dan aku rasa ini mencerminkan konsistensi dalam menampilkan level permainan di level tertinggi, dan aku rasa setiap pemain hebat ingin mampu tampil dengan baik dari tahun ke tahun."

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Ia menambahkan: "Mencapai jumlah pertandingan internasional sebanyak ini merupakan bukti dari hal-hal yang aku bicarakan dalam pidatoku saat acara Ballon d'Or, dan segala sesuatu yang terjadi di balik layar, serta dedikasi dalam bekerja, dan tentu saja ini adalah salah satu pencapaian terbesar dalam karierku."

Mengenai memperlihatkan penghargaan Ballon d'Or kepada para suporter di Stadion Wembley, kapten Inggris itu berkata: "Ballon d'Or masih ada di Munich, tetapi aku berharap ia bisa ada di sini besok. Aku rasa semua orang merasa sangat bangga karena aku memenangkannya. Dan bagiku secara pribadi, sungguh luar biasa melihat rekan-rekan setim dan orang-orang yang membantuku memenangkannya."

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Ia menutup: "Ini merupakan hal yang luar biasa bagi Bayern Munich, timnas Inggris, dan para suporter Inggris. Ini adalah pengalaman yang menakjubkan, dan aku sangat berterima kasih atas segala dukungan ini."

Penghormatan ini datang setelah penobatan Kane dengan penghargaan Ballon d'Or tahun 2026, menjadikannya pemain Inggris pertama yang memenangkan penghargaan tersebut sejak Michael Owen pada tahun 2001, dan penobatannya dengan penghargaan ini juga menjadi tonggak penting dalam kariernya, setelah ia mengakhiri penantian panjang bersama Bayern Munich untuk gelar kolektif pertamanya, usai kepindahannya dari Tottenham Hotspur pada musim panas 2023.

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Kane sudah memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah timnas Inggris, dengan koleksi 91 gol, dan ia akan menambahkan pencapaian bersejarah lainnya melawan Kroasia, dengan menjadi satu-satunya pemuncak daftar pemain dengan penampilan terbanyak untuk timnas.