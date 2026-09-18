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FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
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Kane membuka pintu: mungkinkah dia bermain di La Liga suatu hari nanti?

H. Kane
Real Madrid
Barcelona
Bayern Munich
Atletico Madrid
LaLiga
Inggris
Spanyol
Jerman

Skenario gila di depan mata

Harry Kane, bintang Bayern Munich, menegaskan bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan menjalani pengalaman di LaLiga pada masa depan, seraya mengungkapkan adanya pembicaraan di masa lalu terkait kemungkinan kepindahannya ke salah satu klub Spanyol.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Kane berbicara tentang kemungkinan bermain di LaLiga, dan juga menyinggung laga yang dinantikan antara timnas Inggris melawan Spanyol di UEFA Nations League.

Terkait kemungkinan bermain di LaLiga sepanjang kariernya, Kane berkata: "Ada momen-momen ketika hal itu memang terjadi. Saya tidak bisa mengatakan bahwa itu peluang yang jelas, tetapi ada beberapa pembicaraan di masa lalu."

Ia menambahkan: "Saya sangat menghormati LaLiga. Barcelona, Real Madrid, dan Atletico Madrid adalah salah satu klub terbesar di dunia. Saya tumbuh dengan menonton Ronaldo dan Messi, dan saya sangat menghormati klub-klub ini."

Ia melanjutkan: "Kita semua tahu bahwa apa pun bisa terjadi dalam sepak bola. Saya tidak menutup kemungkinan apa pun sama sekali, tetapi untuk saat ini, seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, saya sangat bahagia di Jerman."

Mengenai laga yang dinantikan antara Inggris dan Spanyol di UEFA Nations League di Stadion Wembley, Kane berkata: "Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Spanyol adalah juara Eropa saat ini dan juara dunia."

Ia melanjutkan: "Kami sangat dekat dengannya dalam beberapa tahun terakhir, tetapi Spanyol adalah tim yang berhasil mencapai akhir, sementara kami tidak mampu melakukannya. Kami sangat menghormati mereka."

Ia menambahkan: "Namun ini juga peluang bagi kami untuk memulai UEFA Nations League dengan baik. Spanyol memenangkan turnamen ini dua tahun lalu, dan hal itu kemudian membantu mereka mencapai level yang mereka miliki saat ini."

Ia menyambung: "Adapun bagi Inggris, ini menjadi cermin bagi kami. Kami belum memenangkan gelar apa pun dalam waktu yang sangat lama, dan mungkin kami bisa melakukannya tahun ini melalui UEFA Nations League."

Ia menutup: "Hal itu mungkin membantu kami menjelang Piala Eropa 2028, yang akan digelar di tanah kami. Namun ya, pertandingan melawan Spanyol akan sulit karena cara mereka menjaga bola, serta para pemain yang mereka miliki. Saya sangat bersemangat untuk menjalani laga ini."

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