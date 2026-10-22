Dalam kolomnya untuk Sky, Hamann menulis soal hasil imbang 2-2 yang diraih Bayern München melawan Arsenal di Liga Champions dan perdebatan setelahnya yang dipicu pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp dalam wawancara saat jeda pertandingan: "Jürgen Klopp mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia tidak memahami peran Harry Kane dalam permainan Bayern. Saya tidak tahu apakah Klopp bermaksud mengkritik. Saya pernah menjelaskan hal ini: Kane melakukan semua hal yang sebenarnya bukan tugasnya. Dan Vincent Kompany sudah mengatakan tahun lalu bahwa ia lebih suka jika Kane lebih sering berada di kotak penalti lawan."





Klopp mengaku heran karena penyerang Kane terkadang berada sangat jauh di wilayah pertahanannya sendiri saat menghadapi The Gunners. Ia berkata kepada reporter DAZN, Daniel Herzog: "Anda tadi mengatakan: 'Harry Kane ada di mana-mana hari ini.' Menurut saya, itu sama sekali tidak masalah saat tim menguasai bola. Namun, ketika saya melihat Harry Kane berada di lini paling belakang, bukan saat tim bertahan dalam blok rendah, melainkan saat melakukan pressing di lini tengah, maka ..." Ia tidak melanjutkan pemikirannya, tetapi juga mengatakan: "Namun, saya bukan paus sepakbola. Semua orang boleh melakukan apa yang mereka inginkan. Hanya saja, sampai sekarang saya masih belum sepenuhnya memahaminya."

Meski begitu, Kane tampil luar biasa melawan Arsenal. Ia mencetak gol lewat penalti dan memberikan assist melalui umpan brilian untuk gol Alphonso Davies yang sempat menyamakan kedudukan. Kane bahkan melakukan tendangan gawang dan kemudian dinobatkan sebagai 'Man of the Match'.

Namun, bagi Hamann, kebiasaan Kane terus turun ke belakang menimbulkan masalah di level tertinggi: "Pertanyaannya adalah: Bisakah Anda memberikan tekanan yang dibutuhkan terhadap pertahanan lawan jika memiliki penyerang yang sebagian besar berada di lini tengah dan pertahanan? Saibari juga tidak sering berada di lini depan saat melawan Arsenal, sehingga lini serang kekurangan pemain di sana. Di Bundesliga, itu mungkin bisa dilakukan, tetapi saya tidak tahu apakah itu akan berhasil di level internasional."

Pertandingan berikutnya SCF Bundesliga 12.30 FCB

Secara keseluruhan, mantan pemain timnas itu menilai mantan klubnya tampil "cukup baik" melawan finalis tahun lalu asal London tersebut. Salah satu kekurangan besar adalah absennya Michael Olise karena skorsing. "Ketika tim seperti Arsenal menekan Anda, semakin penting untuk memiliki pemain yang mampu mempertahankan penguasaan bola di bawah tekanan," jelas Hamann. "Olise berulang kali membantu Bayern keluar dari situasi seperti itu. Bahkan ketika dihadang dua pemain, ia selalu mampu mempertahankan bola, dan selalu ada rekan setim yang bebas di suatu tempat."

Di posisi berapa FC Bayern dalam klasemen Liga Champions?

Bayern kini mengoleksi lima poin setelah tiga pertandingan. Mereka menempati peringkat ke-14 di klasemen fase liga Liga Champions. Berikutnya, mereka akan menghadapi laga tandang yang sulit melawan Atletico Madrid.

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Hamann tidak memperkirakan FCB mampu langsung mengamankan tiket ke fase gugur: "Meski Paris Saint-Germain harus melalui babak play-off dua kali dalam dua tahun terakhir dan pada akhirnya tetap menjuarai Liga Champions, keuntungan finis di delapan besar dan dengan demikian lolos langsung ke babak 16 besar tidaklah kecil, termasuk karena berhak memainkan leg kedua di kandang. Namun, saya tidak yakin Bayern akan masuk delapan besar."