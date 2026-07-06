Kane dan Bellingham membawa Inggris melaju melewati Meksiko dalam pertandingan yang penuh perjuangan heroik

Inggris berhasil lolos ke perempat final Piala Dunia melalui pertandingan yang sangat spektakuler. Tim asuhan pelatih kepala Thomas Tuchel mengalahkan tuan rumah Meksiko dengan skor 2-3 di Estadio Azteca, meskipun Jarell Quansah mendapat kartu merah dan tim tuan rumah melancarkan serangan gencar di akhir pertandingan. Jude Bellingham mencetak dua gol sebelum jeda, kemudian Harry Kane mencetak gol penentu kemenangan dari titik penalti setelah jeda. Meksiko juga mencetak satu gol dari penalti, namun pada akhirnya masih kurang satu gol. Inggris akan menghadapi Norwegia di perempat final.

Pertandingan babak 16 besar ini baru dimulai setelah tertunda selama satu jam akibat badai petir hebat di atas Kota Meksiko, yang menyebabkan kick-off ditunda. Di tengah suasana yang megah di Estadio Azteca, Meksiko pun memulai pertandingan dengan sangat agresif seperti yang sudah diperkirakan. Inggris kesulitan menghadapi tempo permainan yang tinggi dan lolos dari bahaya di awal pertandingan ketika Jordan Pickford melakukan penyelamatan gemilang atas sundulan keras dari Raúl Jiménez. Di sisi lain, Bukayo Saka membuang peluang serius pertama Inggris, setelah pengontrolannya gagal saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper Raúl Rangel.

Meskipun Meksiko menguasai bola lebih banyak dan menciptakan peluang-peluang terbaik, Inggris justru mencetak gol tanpa ampun di pertengahan babak pertama. Pada menit ke-36, Declan Rice memicu serangan balik cepat, yang kemudian disusul umpan silang terukur dari Saka dengan kaki kanan. Harry Kane membiarkan bola meluncur dengan cerdik, sehingga Jude Bellingham dapat dengan mudah mencetak gol 0-1 di tiang jauh.

Belum genap dua menit kemudian, Meksiko kembali mendapat pukulan telak. Inggris merebut bola segera setelah tendangan awal, Kane tetap tenang dan mengoper bola kepada Bellingham. Gelandang tersebut terlalu kuat secara fisik bagi lawan langsungnya dan mencetak gol 0-2 dari jarak dekat, sehingga Inggris benar-benar membalikkan keadaan dalam waktu dua menit.

Namun, Meksiko tidak menyerah dan berhasil mencetak gol balasan sebelum babak pertama berakhir. Sebuah tendangan bebas berbahaya dari Roberto Alvarado sayangnya disundul masuk ke gawangnya sendiri oleh Ezri Konsa, setelah itu Julián Quiñones mencetak gol dari jarak dekat untuk mengubah skor menjadi 1-2. Di masa tambahan waktu, Pickford kemudian harus melakukan dua penyelamatan penting, sementara Bellingham dengan intervensi pertahanan yang krusial mencegah Meksiko kembali ke ruang ganti dengan skor imbang.

Setelah babak kedua dimulai, Inggris kembali tampil kuat. Nico O’Reilly segera melepaskan tembakan yang membentur tiang gawang, dan tak lama kemudian Saka gagal memanfaatkan peluang besar untuk memperlebar keunggulan menjadi dua gol. Gol ketiga Inggris akhirnya tercipta pada menit ke-60. Anthony Gordon menerima umpan setelah Kane mengarahkan bola panjang, lalu kiper Raúl Rangel terlambat bereaksi dan Gordon melesakkan bola ke gawang. Wasit Alireza Faghani menunjuk titik penalti: Kane tetap tenang dan mencetak gol menjadi 1-3 dengan meyakinkan.

Namun, jalannya pertandingan kembali berbalik ketika Quansah mendapat kartu merah pada menit ke-54 setelah intervensi VAR. Bek tersebut awalnya menyentuh bola saat melakukan tekel keras, tetapi dalam gerakannya yang terus meluncur, ia mengenai tulang kering Jesús Gallardo dengan keras. Meksiko memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan, setelah intervensi VAR, juga mendapat tendangan penalti setelah Kane terlibat duel dengan Brian Gutiérrez. Jiménez mengeksekusi penalti tersebut dengan sempurna dan sepenuhnya menghidupkan kembali ketegangan dengan skor 2-3.

Di menit-menit akhir, Meksiko menyerang secara massal dengan empat penyerang, sementara Tuchel menarik timnya ke belakang dan mencoba mempertahankan keunggulan dengan menambah pemain bertahan. Inggris berhasil bertahan dari serangkaian tendangan sudut dan umpan silang, di mana antara lain Djed Spence dan debutan Piala Dunia Dan Burn melakukan intervensi penting.

Meskipun menghadapi tekanan yang sangat besar, tim Inggris tetap bertahan, sehingga mereka lolos ke perempat final dengan sepuluh pemain. Di sana, mereka akan menghadapi Norwegia, yang sebelumnya pada hari yang sama secara mengejutkan menyingkirkan Brasil dengan skor 1-2.