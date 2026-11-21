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Penyerang Bayern Munich asal Inggris, Harry Kane, akhirnya buka suara setelah mengalami cedera serius pada pergelangan kaki. Ia mengirimkan pesan dari ranjang rumah sakit usai menjalani operasi.

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Bayern Munich menjamu Koln pada Jumat di Allianz Arena. Kane mengalami cedera pada menit ke-15 saat berusaha menyambut umpan silang Michael Olise, setelah bek Koln, Joel Schmied, lebih dulu menjangkau bola dan menghantam kaki tumpuannya.

Peraih Ballon d'Or yang sebelumnya pernah bermasalah dengan pergelangan kaki itu sempat mencoba melanjutkan permainan meski cedera, tetapi akhirnya menyerah pada rasa sakit. Ia meninggalkan lapangan dengan terpincang-pincang didampingi dua fisioterapis setelah memberi isyarat ke bangku cadangan, sebelum keluar stadion dengan kruk seusai laga berakhir imbang 1-1.

Pemeriksaan yang dilakukan setelah pertandingan memastikan penyerang berusia 33 tahun itu mengalami cedera pergelangan kaki tinggi yang melibatkan ligamen sendi tibiofibula, sehingga ia harus absen selama beberapa bulan.

Kane telah menjalani operasi yang berhasil untuk menangani robekan ligamen tersebut, dan menulis di akun Instagram-nya dari ranjang rumah sakit: "Inilah pasang surut kehidupan! Wajar jika saya sangat kecewa dengan cedera ini, tetapi seperti biasa, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan ketangguhan dan terus berkembang sebagai persiapan menuju 2027."

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Ia menambahkan: "Saya akan kembali dalam kondisi segar dan siap untuk fase penentuan musim ini! 'Masa sulit tidak bertahan lama, tetapi orang-orang tangguh bertahan', itu adalah ungkapan yang saya dengar dari sahabat saya, Julian Edelman, mantan pemain American football. Terima kasih kepada kalian semua atas pesan-pesannya! Semuanya baik-baik saja."

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Sementara itu, Bayern Munich memastikan operasi tersebut berjalan sukses dan mengumumkan bahwa Kane akan absen selama "beberapa bulan ke depan", seraya mendoakan kesembuhannya secepatnya.

Cedera ini membuat Kane akan melewatkan sejumlah laga penting bersama klubnya dan mungkin juga bersama tim nasional. Jika ia kembali pada pertengahan atau akhir Februari mendatang, ia akan absen pada sisa fase liga Liga Champions, termasuk laga melawan Manchester United pada 20 Januari.

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Penyerang asal Inggris itu kemungkinan besar juga akan melewatkan sejumlah laga berat di Bundesliga, di antaranya pertandingan melawan Bayer Leverkusen.

Kane juga berpacu dengan waktu untuk bisa tampil dalam dua laga krusial Inggris di perempat final UEFA Nations League melawan Norwegia yang dimulai pada 27 Maret mendatang, sehingga keikutsertaannya masih sangat diragukan.

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Cedera ini memutus rentetan kesuksesan mesin gol Timnas Inggris tersebut, yang dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or pada Oktober lalu, memperpanjang kontraknya bersama Bayern hingga Juni 2029, serta mencetak 10 gol dan 10 assist dalam 16 pertandingan resmi bersama klubnya musim ini.

Kane sempat mengungkapkan kecintaannya kepada klub pada awal bulan ini setelah menandatangani kontrak barunya. Ia mengatakan: "Saya benar-benar merasa seperti di rumah sendiri di Bayern Munich. Saya mencintai klub ini, para suporter, dan kota Munich. Kami memiliki tim yang luar biasa dan pelatih yang istimewa, yaitu Vincent Kompany, dan saya sangat bangga menjadi bagian dari klub ini."

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Ia menutup: "Seluruh keluarga saya sangat bahagia di sini, dan saya memang ingin bertahan. Kini saya menatap masa depan dan ingin meraih lebih banyak gelar bersama klub hebat ini."