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Striker Bayern Munich, Harry Kane, berbicara tentang ambisinya bersama tim di Liga Champions dan peluang rekan setimnya, Michael Olise, memenangi Ballon d'Or di masa depan.

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Ia juga mengungkap kemiripan gaya bermainnya dengan legenda Real Madrid, Karim Benzema, dalam wawancara dengan situs Prancis "Foot Mercato".

Kane memuji kemampuan Benzema. "Saya selalu menjadi pengagumnya. Apa yang ia raih bersama Real Madrid pada 2022 benar-benar mengesankan. Ia mampu turun ke lini tengah, bermain nyaris seperti seorang playmaker, mengatur tempo permainan, sekaligus tiba di kotak penalti pada waktu yang tepat," ujarnya.

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"Secara fisik kami sedikit berbeda, tetapi saya melihat banyak kesamaan di antara kami dalam hal kecerdasan bermain, kemampuan menemukan ruang, dan keinginan membantu para pemain di sekitar kami. Kami berdua telah membuktikan bahwa untuk mencetak gol tidak selalu harus berada di dalam kotak penalti," tambahnya.

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Mengenai peluang Michael Olise meraih Ballon d'Or dan membawanya kembali ke Munich, Kane berkata: "Michael pemain yang luar biasa. Kami menyaksikan kualitasnya dan apa yang bisa ia berikan di lapangan setiap hari dalam latihan. Tanpa diragukan lagi, ia memiliki semua modal untuk membawa Ballon d'Or kembali ke Munich, tidak ada keraguan soal itu."

Striker asal Inggris itu juga membahas peluang Bayern Munich menjuarai Liga Champions musim ini, seraya menegaskan bahwa turnamen tersebut merupakan target terbesar baginya dan rekan-rekan setimnya.

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"Liga Champions adalah target utama bagi saya dan seluruh tim. Kami memiliki skuad yang kuat dengan pemain-pemain berpotensi luar biasa. Duel melawan Paris Saint-Germain musim lalu berlangsung gila dan sangat ketat, dan tidak ada yang perlu disesali karena tersingkir oleh tim yang menjadi juara dua kali beruntun," katanya.

"Melanjutkan kerja sama dengan pelatih dan skuad yang sama untuk satu musim lagi akan membantu kami menjadi lebih kuat," imbuhnya.

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Mantan striker Tottenham itu melanjutkan: "Kami memulai musim dengan keyakinan bahwa ini bisa menjadi musim kami. Kami harus menemukan cara untuk mewujudkannya dan mendapatkan faktor tambahan yang membuat perbedaan serta membantu kami melewati babak-babak berikutnya. Kami akan mengerahkan segala kemampuan untuk menjuarai Liga Champions, karena itulah target utama kami."

Kane juga mengenang momen saat dirinya meraih Ballon d'Or, seraya mengungkapkan rasa bangganya menerima penghargaan itu di kota kelahirannya dan melihat namanya bersanding dengan para legenda sepak bola.

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"Saya sangat bangga memenangi Ballon d'Or, dan menerima penghargaan itu di kota kelahiran saya membuat momen tersebut semakin istimewa. Melihat nama saya bersanding dengan pemain-pemain seperti Ronaldo Nazario, yang menyerahkan penghargaan itu kepada saya malam itu, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Gerd Muller merupakan kebanggaan besar bagi saya, terutama jika melihat perjalanan saya yang diwarnai masa-masa peminjaman di awal karier, yang memaksa saya mengembangkan kepercayaan diri dan daya tahan mental," ujarnya.

"Sejak bergabung dengan Bayern, saya jelas telah mencapai level yang berbeda, dan saya merasa sedang berada di puncak performa," lanjutnya.

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Kane menambahkan: "Saya rasa memenangi Ballon d'Or telah mengubah cara orang di berbagai belahan dunia memandang saya. Mungkin saya tidak menyangka sebesar apa antusiasme dan reaksi para penggemar. Ketika saya mengangkat trofi itu di hadapan para suporter yang menunggu saya di jalan setelah meninggalkan acara, saya sadar bahwa saya sedang mengalami momen magis yang tidak akan pernah saya lupakan."