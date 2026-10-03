Seperti ditulis Ruhr Nachrichten, bek tengah itu saat ini merupakan "kandidat terpanas untuk hengkang" dari pemuncak klasemen Bundesliga tersebut.

Dalam beberapa bulan terakhir, rumor transfer seputar Reggiani beberapa kali muncul. Pada periode transfer terakhir, dua raksasa Serie A, Inter Milan dan AC Milan, disebut termasuk di antara klub yang berusaha merekrut pemain Italia berusia 18 tahun itu. Selain itu, klub Championship FC Southampton juga dianggap menunjukkan minat konkret. Namun, Reggiani disebut menolak tawaran dari The Saints pada deadline day.

Mengingat perkembangan performa olahraganya saat ini, penjualan Reggiani tidak akan mengejutkan.

Pada musim lalu, remaja itu masih menjadi salah satu pemenang besar di BVB. Ia memanfaatkan masalah cedera dan kepergian kilat pemain pinjaman Aaron Anselmino, sehingga secara mengejutkan mendapatkan sembilan penampilan profesional pertamanya untuk Die Schwarzgelben, yang bahkan menghasilkan satu gol.

Reggiani meninggalkan kesan yang mendalam dan baik, lalu diganjar kontrak profesional. Pada Juni, ia bahkan menjalani debut untuk tim nasional senior Italia. Namun setelah itu kariernya tersendat, dan Reggiani dianggap sebagai pihak yang kalah di BVB dalam persiapan pramusim.

Dalam diri Joane Gadou, Borussia merekrut pesaing baru berkualitas tinggi yang diyakini akan menjadi masa depan klub. Filippo Mane juga menyalip Reggiani dalam ranking internal, selain itu Nico Schlotterbeck, yang kini kembali mengalami cedera (robek ligamen kolateral medial), telah kembali. Dengan Emre Can (robek ligamen cruciatum), satu opsi bek tengah lainnya juga akan kembali tersedia dalam perjalanan musim ini.

Sejak kapan Luca Reggiani bermain untuk BVB?

Musim ini, Reggiani hanya mencatatkan dua pertandingan bersama tim profesional Dortmund dengan total waktu bermain yang minim, yakni 50 menit. Pada akhir Agustus, disebutkan bahwa Reggiani terbuka untuk kembali ke negara asalnya. Pada awal 2024, ia pindah ke BVB dari akademi Sassuolo Calcio di sana.

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Jika terjadi penjualan, sesuatu juga bisa bergerak terkait kemungkinan rekrutan baru, tulis Ruhr Nachrichten lebih lanjut. Kandidat kuat yang tetap disebut adalah pemain tim nasional junior Polandia Marcel Regula (19, Zaglebie Lubin).

Direktur olahraga Dortmund Ole Book baru-baru ini mengatakan: "Saat ini kami memang tidak terlalu banyak opsi dalam hal kedalaman skuad." Karena itu, pada Januari "banyak hal mungkin terjadi".