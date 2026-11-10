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Masa Michael Carrick di Manchester United tampaknya segera berakhir. Setan Merah berada di ambang pergantian pelatih lagi.

Menurut informasi dari The Athletic, klub yang telah 20 kali menjadi juara Inggris itu diperkirakan akan berpisah dengan pelatih kepala mereka pada jeda internasional mendatang. Meski keputusan akhir belum diambil, pihak klub kabarnya sudah membahas kandidat yang akan dipilih untuk melanjutkan kiprah tim setelahnya.

Dalam 12 hari, ketika Manchester United bertandang ke markas Liverpool FC untuk pertandingan Premier League berikutnya, sosok baru mungkin sudah berdiri di tepi lapangan. Menurut The Athletic, pelatih tim nasional Amerika Serikat saat ini, Mauricio Pochettino, merupakan kandidat terkuat untuk menggantikan Carrick.

Selain itu, Eddie Howe, mantan pelatih Newcastle United, dan mantan pelatih tim nasional Jerman Julian Nagelsmann juga masih memiliki pendukung di dalam klub. Sementara itu, menurut sejumlah laporan media, kandidat lain seperti Didier Deschamps (tanpa klub), Unai Emery (Aston Villa), dan Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion) telah menolak Setan Merah.

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Carrick sendiri masih menepis kemungkinan mengundurkan diri pada akhir pekan lalu, setelah hasil imbang 4-4 melawan Aston Villa yang spektakuler sekaligus kacau, ketika Manchester United meraih satu poin pada penghujung laga berkat dua gol di menit-menit terakhir.

Getty Images

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Meski demikian, posisi pelatih berusia 45 tahun itu berada di bawah tekanan besar. Carrick baru mengambil alih United pada awal tahun setelah Ruben Amorim dipecat. Ia kemudian membawa tim lolos ke Liga Champions setelah meraih 12 kemenangan dalam 17 pertandingan pertamanya.

Namun, sejak jeda musim panas, performa tim sama sekali tidak berjalan baik. Setelah sepuluh pekan pertandingan di Premier League, mereka baru mencatat satu kemenangan. Seusai awal musim terburuk dalam sejarah klub, United kini berada di zona degradasi dengan hanya delapan poin. Posisi yang memberikan tiket ke kompetisi internasional pun sudah semakin jauh.

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United belum meraih kemenangan di Premier League sejak pertengahan Agustus. Sejak itu, mereka mencatat lima hasil imbang dan tiga kekalahan. Setidaknya, mereka berhasil menghentikan tren penurunan di Liga Champions. Setelah dua kekalahan beruntun, United meraih kemenangan 3-2 atas AS Roma pekan lalu yang disambut dengan suka cita.