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United States v Mexico - International FriendlyGetty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Kandidat pilihan Ferguson? Mauricio Pochettino terbuka untuk bergabung dengan Manchester United saat masa depan Michael Carrick masih belum pasti

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Mauricio Pochettino muncul sebagai salah satu kandidat utama untuk mengambil alih kursi pelatih Manchester United saat tekanan terhadap Michael Carrick mencapai titik kritis. Mantan pelatih Tottenham dan Chelsea itu dikabarkan tertarik kembali ke Liga Primer jika petinggi Old Trafford memutuskan melakukan pergantian pada jeda internasional.

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Pochettino siap menerima panggilan dari Old Trafford

Situasi kepelatihan Manchester United mencapai titik kritis setelah hasil imbang 4-4 yang kacau melawan Aston Villa. Klub itu terpuruk di peringkat ke-18 klasemen Liga Primer Inggris setelah hanya memenangi satu dari 10 pertandingan pertama mereka. Para petinggi klub pun menghadapi tekanan besar untuk mengambil tindakan. Pochettino, yang saat ini menangani tim nasional Amerika Serikat, dilaporkan telah menyatakan kesediaannya mengisi posisi tersebut jika lowong. Ketertarikan itu muncul ketika jajaran petinggi United tengah mempertimbangkan apakah akan berpisah dengan Carrick sebelum lawatan berat untuk menghadapi Liverpool pada 22 November.

Meski berkomitmen menangani tim nasional Amerika Serikat hingga Piala Dunia 2030, kontrak pelatih asal Argentina itu diyakini memuat ketentuan khusus yang memungkinkan kepindahan ke klub elite Eropa. Menurut BBC Sport, Pochettino telah lama dikagumi oleh sosok-sosok berpengaruh di Old Trafford, termasuk Sir Alex Ferguson. Legenda asal Skotlandia itu beberapa kali sebelumnya mendukung sang pelatih karena menilai pendekatan taktis dan rekam jejaknya dalam mengembangkan talenta muda sangat cocok dengan identitas Manchester United. Namun, untuk merekrutnya, United harus mengaktifkan klausul pelepasan senilai sekitar $10 juta (£7,4 juta).

Posisi Carrick terancam setelah rentetan hasil buruk

Masa kepemimpinan Michael Carrick dengan cepat memburuk setelah ia ditunjuk sebagai pelatih permanen pada Mei. Klub itu kini menjalani awal kompetisi domestik tersulit dalam empat dekade, dengan posisi hanya satu poin di atas tim juru kunci. Pertemuan penting yang melibatkan pemilik saham minoritas Sir Jim Ratcliffe, kepala eksekutif Omar Berrada, dan direktur sepakbola Jason Wilcox dijadwalkan berlangsung di Monako untuk menentukan nasibnya. Meski pertemuan itu telah dijadwalkan sebelumnya, catatan pertahanan tim yang buruk, dengan 19 gol kebobolan sejauh ini, membuat pembahasan mengenai masa depan pelatih kepala menjadi prioritas yang tak bisa dihindari bagi jajaran pimpinan klub.

Situasi internal klub mengisyaratkan bahwa rekomendasi untuk memecat Carrick bisa segera muncul. Berbagai laporan menyebut Pochettino terbuka untuk pindah ke Manchester, tetapi ia bukan satu-satunya nama yang dipertimbangkan. United juga telah menjajaki alternatif ternama seperti Unai Emery, Julian Nagelsmann, Antonio Conte, dan Eddie Howe. Jajaran petinggi klub masih berharap finis di lima besar dapat dicapai musim ini, tetapi mereka menyadari penunjukan pelatih baru secepatnya diperlukan untuk menyelamatkan musim. Jika pergantian dilakukan, klub berencana menyampaikan keputusan itu secara langsung kepada Carrick sebagai bentuk penghormatan atas sejarah panjangnya bersama Manchester United.

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Kendala finansial dan perubahan taktik

Penunjukan Pochettino tidak hanya menuntut United untuk memenuhi klausul pelepasannya. United juga perlu menegosiasikan kompensasi bagi staf kepelatihan kepercayaannya, termasuk asisten lamanya, Jesus Perez. Tim kepelatihan ini mendampingi Pochettino sepanjang periode suksesnya di Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain, dan Chelsea, serta memberikan stabilitas yang ia butuhkan untuk menerapkan sistem tekanan tinggi. Prospek mendatangkan tim kepelatihan yang sudah mapan itu menarik bagi United, yang dalam beberapa pekan terakhir terlihat tidak padu secara taktis dan kurang bugar secara fisik. Kondisi tersebut memicu kritik terbuka dari pemain senior seperti Bruno Fernandes dan Lisandro Martinez.

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22 Nov 2026

MUN

MUN

48 jam ke depan akan menentukan arah klub. Meski Carrick berusaha tetap tegar menghadapi hasil-hasil buruk, statistik yang ada serta tersedianya sosok yang telah lama diincar seperti Pochettino mungkin terlalu signifikan untuk diabaikan. Jeda internasional memberi kesempatan langka bagi pelatih baru untuk menilai skuad sebelum jadwal padat musim dingin dimulai.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

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