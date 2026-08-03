Kandidat baru untuk menggantikan Jaissle di Al Ahli Saudi

Pelatih asal Jerman, Uli Werner, mantan direktur teknik klub Leipzig, masuk dalam daftar kandidat untuk menangani kepelatihan klub Al-Ahli Saudi, menggantikan rekan senegaranya Matthias Jaissle, yang baru-baru ini meninggalkan jabatannya.

Menurut jurnalis Italia Gianluigi Longari, manajemen Al-Ahli telah mulai menjalin komunikasi dengan Uli Werner, sebagai bagian dari langkah-langkah mereka untuk menyelesaikan urusan pelatih baru sebelum kompetisi musim ini bergulir.

Laporan tersebut mengisyaratkan bahwa komite eksekutif di Al-Ahli telah memperoleh persetujuan awal dari pelatih Jerman itu untuk menangani tim, sambil menunggu penyelesaian negosiasi terkait aspek-aspek kontrak dan penuntasan kesepakatan akhir antara kedua belah pihak.

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Manajemen "Al-Raqi" berupaya menuntaskan urusan pelatih dalam waktu secepat mungkin, agar direktur teknik baru dapat memimpin persiapan-persiapan akhir tim, terutama dengan semakin dekatnya awal musim yang akan menyaksikan partisipasi Al-Ahli di lebih dari satu turnamen lokal dan benua.

Langkah menuju Uli Werner ini datang setelah mengkaji sejumlah nama selama beberapa hari terakhir, di mana manajemen Al-Ahli mencari pelatih yang memiliki kepribadian kuat, mampu melanjutkan proyek teknis tim, serta menjaga ambisinya untuk bersaing memperebutkan seluruh gelar selama musim baru.