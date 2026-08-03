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Kandidat baru untuk menggantikan Jaissle di Al Ahli Saudi

O. Werner
M. Jaissle
Al Ahli
Saudi Pro League
Jerman
Arab Saudi

Masa depan yang suram

Pelatih asal Jerman, Uli Werner, mantan direktur teknik klub Leipzig, masuk dalam daftar kandidat untuk menangani kepelatihan klub Al-Ahli Saudi, menggantikan rekan senegaranya Matthias Jaissle, yang baru-baru ini meninggalkan jabatannya.

Menurut jurnalis ItaliaGianluigi Longari, manajemen Al-Ahli telah mulai menjalin komunikasi dengan Uli Werner, sebagai bagian dari langkah-langkah mereka untuk menyelesaikan urusan pelatih baru sebelum kompetisi musim ini bergulir.

Laporan tersebut mengisyaratkan bahwa komite eksekutif di Al-Ahli telah memperoleh persetujuan awal dari pelatih Jerman itu untuk menangani tim, sambil menunggu penyelesaian negosiasi terkait aspek-aspek kontrak dan penuntasan kesepakatan akhir antara kedua belah pihak.

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Manajemen "Al-Raqi" berupaya menuntaskan urusan pelatih dalam waktu secepat mungkin, agar direktur teknik baru dapat memimpin persiapan-persiapan akhir tim, terutama dengan semakin dekatnya awal musim yang akan menyaksikan partisipasi Al-Ahli di lebih dari satu turnamen lokal dan benua.

Saudi Pro League
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Langkah menuju Uli Werner ini datang setelah mengkaji sejumlah nama selama beberapa hari terakhir, di mana manajemen Al-Ahli mencari pelatih yang memiliki kepribadian kuat, mampu melanjutkan proyek teknis tim, serta menjaga ambisinya untuk bersaing memperebutkan seluruh gelar selama musim baru.

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