Kanal Real Madrid setelah polemik perwasitan: Kami bermain di liga "Barcelona-Tebas-Negreira" yang korup

Stasiun televisi Real Madrid melancarkan serangan baru kepada Javier Tebas, presiden LaLiga, serta Barcelona, menyusul polemik perwasitan besar yang mengiringi laga Los Blancos melawan Sevilla pada Minggu kemarin.

Real Madrid meraih kemenangan menarik atas Sevilla dengan skor 4-1, Minggu malam, di Stadion Santiago Bernabeu, dalam pekan kesembilan kompetisi Liga Spanyol.

Dan stasiun televisi Real Madrid menyatakan kekesalannya terhadap siaran pertandingan, dengan mengatakan: "Selama pertandingan, spanduk yang mengekspresikan kemarahan terhadap Tebas tidak ditampilkan. Tebas sendirilah yang menyensornya. Dialah yang menentukan apa yang disiarkan dan mendiktekan kepada para komentator apa yang boleh dan tidak boleh mereka katakan."

Siaran itu melanjutkan: "Tebas tidak peduli bahwa stasiun televisi Real Madrid menayangkan gambar-gambar yang tidak ditampilkan selama pertandingan. Keluhan para suporter di Bernabeu lebih penting daripada gol-gol yang tercipta. Kami tidak memanipulasi tayangan keputusan wasit. Yang ada adalah manipulasi dalam kompetisi."

Stasiun itu menambahkan: "Ada kecenderungan untuk merugikan Real Madrid, seperti yang kita lihat dalam laga Betis dan Barcelona. Mereka berusaha mengalihkan perhatian dari pertandingan tersebut."

Lebih lanjut: "Real Madrid sedang bermain di: liga Barcelona-Tebas-Negreira yang korup. Pertandingan luar biasa dari Real Madrid, tetapi mereka hanya ingin membicarakan hal-hal lain. Para komentator berusaha membicarakan sesuatu yang lain."

Dan dilanjutkan: "Delapan pertanyaan soal Guler, tetapi tidak satu pun pertanyaan tentang apa yang terjadi melawan Elche. Sevilla tidak memprotes sikutan Rodri (saat melawan Betis). Mengapa Sevilla tidak memprotes pada hari pertandingan Barcelona?"

Kemudian: "Mengapa mereka memilih bungkam soal pertandingan itu ketika kritik dilontarkan kepada mereka? Apakah mereka merancang sebuah penipuan besar? Mungkin mereka tahu apa yang sedang terjadi. Ini adalah studi kasus tentang bagaimana mereka mengarahkan peristiwa."

Berlanjut: "Mereka mengeluhkan perwasitan, tetapi memilih bungkam soal pertandingan Barcelona; perbedaan dalam cara mereka menganalisis pertandingan sangat mencolok. Mereka ingin mengalihkan perhatian dari empat gol yang mereka terima."

Stasiun televisi Real Madrid menutup: "Ngomong-ngomong, sebelum itu ada pelanggaran terhadap Guler (insiden kontroversial tersebut). Kita harus mengecam fakta bahwa setelah pertandingan hebat seperti ini, mereka ingin membicarakan hal lain. Mereka memberikan penalti yang meragukan agar kami tidak memprotes, padahal pertandingan sudah benar-benar ditentukan. Mereka tidak akan memberikannya jika skornya 0-0."