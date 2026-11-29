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Kanal Real Madrid melancarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan wasit setelah tim kalah dari Deportivo Alavés pada Sabtu kemarin dalam pekan ke-14 LaLiga.

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Kanal tersebut menyoroti dua insiden yang melibatkan pemain asal Inggris Jude Bellingham. Pertama, keputusan penalti yang justru berbalik merugikannya dan berujung pada kartu merah untuknya. Kedua, tarikan yang jelas terhadapnya di dalam kotak penalti pada menit ke-15 seusai sepak pojok, tanpa ada tindakan dari wasit.

Meski demikian, kanal milik Real Madrid mengakui kerja bertahan yang baik dari lawan, serta kemampuan mereka memanfaatkan dua peluang satu-satunya yang menghasilkan tembakan tepat sasaran. “Alavés memainkan laga yang sempurna sesuai gaya bermain mereka,” sebut kanal tersebut.

Namun, kanal itu menegaskan bahwa kedua insiden tersebut layak berbuah penalti, sebelum menutup analisisnya dengan menyinggung kasus Negreira: “Hari ini corong-corong mereka akan mengatakan bahwa VAR bertindak tepat ketika mengoreksi keputusan, dan bahwa tidak ada kontak sama sekali. Inilah aturan yang berubah-ubah di Liga Negreira.”

“Ini tidak ada hubungannya dengan kekalahan Real Madrid karena wasit, tetapi ini juga bagian dari analisis pertandingan ini,” lanjutnya.

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Wasit Soto Grado sempat menunjuk titik penalti untuk Real Madrid, meski Bellingham sudah mengantongi kartu kuning sebelumnya. Akan tetapi, Figueroa Vázquez memanggilnya melalui VAR untuk meninjau insiden tersebut.

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Setelah melihat tayangan di layar, wasit membatalkan penalti dan mengeluarkan kartu kuning kedua untuk pemain asal Inggris itu karena dianggap melakukan simulasi demi mendapatkan penalti.

Dalam analisis seusai laga, kanal Real Madrid menyatakan: “Ada kontak minimal. Figueroa Vázquez, yang sebelumnya pernah mengusir Mourinho, dengan cepat memanggil wasit dan mengubah keputusan. Mereka hanya menunjukkan satu sudut kamera kepadanya.”

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Kanal tersebut menilai insiden itu lebih layak dihadiahi penalti dibandingkan penalti yang diberikan untuk Lamine Yamal saat menghadapi Levante, seraya menambahkan: “Angin berembus ke arah Barcelona.”

Getty Images

Salah satu poin utama protes kanal tersebut menyangkut tayangan yang ditunjukkan VAR kepada wasit. “Soto Grado sudah mengambil keputusan memberikan penalti. Semakin banyak gambar yang ditunjukkan kepadanya melalui VAR, semakin besar bantuan baginya untuk mengambil keputusan akhir. Semakin banyak alat yang diberikan kepadanya, semakin baik, tetapi hal itu tidak terjadi,” ungkapnya.

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Kanal itu juga mengkritik penyiaran televisi pertandingan tersebut: “Anehnya, mereka tidak menunjukkan tayangan dari depan, yang memperlihatkan insiden itu dengan lebih jelas, dan hanya menggunakan sudut yang kurang jelas, yaitu sudut samping, terlebih lagi diambil dari jarak jauh.”

“Saya tidak mengatakan itu penalti yang benar-benar jelas, tetapi wasit harus melihat beberapa tayangan ulang dari insiden tersebut,” lanjutnya.

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Insiden ini membuat Real Madrid kehilangan Bellingham pada laga berikutnya melawan Real Sociedad karena skorsing, yang mendorong kanal tersebut menegaskan: “Harus ada tindakan.”

Terkait insiden kedua, televisi Real Madrid menyoroti tarikan terhadap Bellingham di dalam kotak penalti pada menit ke-15, yang luput dari perhatian wasit maupun ruang VAR.

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“Terkadang penalti diberikan ketika seorang pemain tersandung rumput, tetapi tarikan ini jelas. Itu penalti,” kata kanal tersebut.

Dalam kritik lain terhadap penyiaran televisi dan operator LaLiga, kanal itu menambahkan: “Ini tayangan ulang yang tidak akan kita saksikan di tempat lain.”

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Kanal tersebut juga kembali mengungkit kartu kuning pertama Bellingham, yang diterimanya karena memprotes kiper Sivera yang mengulur waktu.

“Ada regulasi yang mengatur soal mengulur waktu, tetapi tetap saja tidak ada sanksi yang dijatuhkan. Ada hal-hal yang tidak berubah dan tidak akan pernah berubah,” ujarnya.

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Kritik kanal tersebut tidak berhenti di situ. Mereka menuding Soto Grado memperlakukan Kylian Mbappé dengan cara yang “merendahkan dan otoriter”, serta menggunakan nada yang secara umum “arogan dan angkuh”.

Kanal itu juga mengecam wasit yang menyeberangi separuh lapangan untuk mengacungkan kartu kuning kepada José Mourinho: “Kita sudah menyaksikan aksi yang benar-benar berlebihan dari sejumlah pelatih, yang terus berbicara di telinga wasit, dan kita semua tahu siapa mereka, tetapi saya tidak melihat wasit menyeberangi separuh lapangan untuk memberi mereka kartu.”

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Menurut kanal tersebut, wasit menggunakan “nada mengancam” dalam insiden yang melibatkan pemain asal Turki Arda Güler, momen yang memicu kemarahan pelatih asal Portugal itu.