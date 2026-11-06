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Alvino Hanafi
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“Kamu tidak boleh menghilang!”: Mohamed Salah angkat bicara setelah rentetan hasil Trabzonspor dipatahkan Freiburg

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Kapten Trabzonspor Mohamed Salah mendesak rekan-rekan setimnya untuk tetap bersatu setelah rentetan tujuh kemenangan mereka berakhir saat menghadapi Freiburg. Klub Turki itu kalah 1-0 di Liga Konferensi UEFA, dan Salah mengaku bertanggung jawab secara pribadi atas peluang-peluang yang gagal dimanfaatkan.

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Rentetan kemenangan Trabzonspor terhenti oleh Freiburg yang tampil klinis

Kapten Trabzonspor Mohamed Salah menyerukan persatuan setelah rentetan tujuh kemenangan timnya terhenti akibat kekalahan kandang 1-0 dari Freiburg. Lukas Kubler mencetak gol penentu pada menit ke-14 dalam laga UEFA Conference League, Kamis, dengan menyambar bola muntah setelah Andre Onana menepis sundulan Junior Adamu.

Hasil tersebut membuat Trabzonspor dan tamunya dari Jerman sama-sama mengoleksi enam poin setelah tiga pertandingan di kompetisi ini.

Salah menjadi sosok sentral dalam upaya Trabzonspor membalas. Ia memaksa Mio Backhaus melakukan sejumlah penyelamatan, sementara peluangnya pada menit-menit akhir digagalkan di masa tambahan waktu ketika tuan rumah gagal mencetak gol penyeimbang.

Kapten Salah tampil di depan setelah peluang terbuang

Berbicara setelah peluit akhir, Salah tidak menghindar dari pembahasan soal penampilannya sendiri saat menghadapi media bersama rekan setimnya, Fabinho. "[Saya dan Fabinho] sama-sama tahu kami tidak tampil maksimal malam ini," aku Salah terus terang.

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"Saya mendapat peluang yang seharusnya bisa saya manfaatkan, dan Fabinho juga tahu ia bisa tampil lebih baik."

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"Namun, begitulah sepakbola. Anda tidak boleh menghilang ketika keadaan tidak berjalan baik. Anda harus tetap bersatu, terutama pada malam seperti ini," tegas sang kapten.

Para pelatih menanggapi laga ketat di Eropa

Pelatih kepala Trabzonspor Thomas Reis sependapat dengan kaptennya soal momen-momen penentu pertandingan, sembari menyoroti peningkatan permainan pada babak kedua. "Kami kebobolan akibat kesalahan sederhana. Tim saya memberikan respons yang sangat baik pada babak kedua. Sayangnya, kami akhirnya kalah," ujar Reis.

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Pelatih Freiburg Julian Schuster memuji kualitas tuan rumah dan atmosfer meriah di dalam stadion.

"Trabzonspor adalah tim berkualitas tinggi. Mereka bermain dengan kewaspadaan dan energi yang luar biasa," kata Schuster. "Kami sangat aktif saat bertahan dan bermain dengan agresivitas tinggi... meraih tiga poin ini sangat penting bagi kami."

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Trabzonspor fokus untuk segera bangkit

Meski lebih banyak menguasai bola pada babak kedua, Trabzonspor pada akhirnya harus membayar mahal penampilan ragu-ragu mereka pada setengah jam pertama serta peluang yang gagal dimanfaatkan Paul Onuachu dan Ernest Muci.

Tim asuhan Reis kini akan berupaya segera melupakan kekalahan tersebut sembari menjalani jadwal pertandingan di Eropa dan kompetisi domestik.

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"Sekarang kami hanya harus terus melangkah. Masih ada pertandingan lain di depan," pungkas Reis, sementara Trabzonspor berupaya kembali meraih kemenangan pada laga berikutnya.

Ditulis olehAlvino Hanafi

News Writer

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.

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