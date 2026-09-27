"Banyak hal" sudah ia sampaikan kepada para pemainnya setelah peluit akhir di ruang ganti, kata Klopp kepada ARD, dan terkait debut kandang pahitnya pada Minggu malam di Augsburg ia menjelaskan: "Ini adalah bagian dari proses. Susunan pemain, banyaknya pergantian, semuanya 100 persen menjadi tanggung jawab saya. Bahwa kami tidak benar-benar membongkar pertahanan Yunani yang bermain sangat dalam, itu sudah jelas. Tidak menang besar pada laga hari ini atau bahkan tidak menang, saya masih bisa menerimanya. Tapi Anda tidak boleh kalah. Namun kami tetap melakukannya."

Dibandingkan hasil imbang 1-1 di Belanda pada Kamis, Klopp melakukan lima perubahan pada susunan pemain inti. Di antaranya, Alexander Nübel, Yann Aurel Bisseck, dan debutan Bambase Conte tampil sebagai starter menggantikan Marc-Andre ter Stegen, Nico Schlotterbeck, dan Nadiem Amiri.

"Kami baru bersama selama sepekan, menghadapi lawan yang defensif, dan merupakan tim baru yang diracik bersama - maka kami harus punya pola permainan", ujar Klopp sambil di satu sisi membela timnya, tetapi pada saat yang sama mengkritik bahwa arah permainan yang ia inginkan terlalu jarang diterapkan secara konsisten di lapangan.

Sebagai secercah harapan, pelatih baru DFB itu menyoroti 15 menit pertama babak kedua, yang menurutnya menjadi "sorotan positif". "Saat itu kami tahu apa yang dilakukan lawan, kami menyiapkan tim untuk itu dan pola permainannya ada", puji Klopp. "Tapi setelah itu kami tidak melakukannya lagi. Saya belum tahu kenapa."

Tim DFB: Apa yang tetap memberi Jürgen Klopp harapan meski start buruk?

Meski mengawali kiprahnya dengan buruk lewat satu hasil imbang dan satu kekalahan dari dua laga pertamanya di pinggir lapangan tim nasional Jerman, Klopp tetap menatap masa depan dengan penuh keyakinan: "Saya lebih suka start yang buruk daripada akhir yang buruk. Semuanya akan menyatu, karena itu selalu terjadi ketika Anda melakukan hal-hal yang benar. Dan kami melakukan hal-hal yang benar."

Kiper Nübel meanwhile menyoroti bahwa rekan-rekannya di depan hanya mampu menciptakan "satu atau dua peluang". "Hari ini kami bahkan tidak bisa melepaskan tembakan di dalam kotak penalti. Kami terlalu banyak menguasai bola di area yang sebenarnya tidak kami butuhkan. Yunani lalu melakukan serangan balik dua atau tiga kali, punya dua peluang. Tembakan yang berbelok arah itu kemudian masuk. Kami terlalu sedikit menembak ke gawang dan itu membuat keadaan menjadi sulit ketika lawan bermain sedalam itu," kata kiper Besiktas tersebut, yang menjalani caps internasional keempatnya.

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"Itu bukan penampilan yang bagus dari kami", kapten Joshua Kimmich juga memberikan kesimpulan yang mengecewakan. Mereka disebut "kesulitan menghadapi blok rendah. Secara keseluruhan kami terlalu statis, kurang kreatif", ujar gelandang Bayern Munchen itu, yang pada menit ke-74 harus menyaksikan Dimitrios Kourbelis mencetak gol kemenangan yang disambut meriah untuk Yunani. "Pergerakan kami terlalu minim, kami terlalu sedikit punya ide. Menurut saya, 0-0 akan adil - jadi ketika kami kalah, itu sangat tidak beruntung," simpul Kimmich.

Pemain berusia 31 tahun itu tidak lagi menjadi bagian dari skuad kedua yang dipanggil Klopp, yang akan memainkan dua laga Nations League lainnya pada periode pemanggilan ini. Pada Kamis, Jerman bisa melakukan penebusan di Munchen melawan Serbia, dan Minggu depan laga tandang di Yunani menanti. Juara Eropa 2004 itu memimpin klasemen Grup 2 Liga A Nations League dengan enam poin dari dua pertandingan pertama, sementara tim DFB berada di posisi ketiga dengan satu poin.