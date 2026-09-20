Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, kembali membuka isu wasit usai timnya kalah 2-1 dari Atletico Madrid pada pekan ketujuh Liga Spanyol, tetapi kali ini dari sudut yang berkaitan dengan rival mereka, Barcelona, setelah ia mengaitkan selisih enam poin dengan pemuncak klasemen itu dengan sejumlah keputusan wasit yang terjadi dalam pertandingan tim Katalan tersebut dan Madrid dalam beberapa hari terakhir.

Dengan kekalahan Los Blancos, poin mereka terhenti di angka 15, tertinggal dari Atletico Madrid (16 poin), dan Barcelona sebagai pemuncak klasemen dengan (21 poin).

Ketika ditanya soal selisih enam poin dengan Barcelona, Mourinho mengisyaratkan bahwa sejumlah keputusan wasit belakangan ini turut berperan dalam melebarnya selisih tersebut, sebelum ia memaparkan sejumlah kejadian yang terjadi dalam pertandingan kedua tim.

Pelatih asal Portugal itu menambahkan: "Kami telah melihat beberapa hal di stadion ini pekan ini, gol yang dianulir untuk Osasuna (melawan Atletico) dengan alasan pelanggaran terhadap Lucas Torro, serta penalti yang tidak diberikan untuk Real Madrid di San Sebastian (melawan Real Sociedad). Setelah semua itu, kau tidak bisa berbuat apa-apa selain tertawa."

Pernyataan Mourinho itu datang beberapa menit setelah kekalahan di derby Madrid, dalam pertandingan yang juga diwarnai kontroversi wasit yang luas, setelah Real Madrid memprotes sejumlah keputusan, sebelum Dean Huijsen menerima kartu merah di awal babak kedua, sementara skor imbang tanpa gol masih menguasai jalannya pertandingan.

Sebelumnya, Mourinho tampil dalam konferensi pers usai pertandingan sambil membawa sejumlah foto cetak dari beberapa kejadian wasit yang menimbulkan keberatannya.