Javier Tebas, presiden La Liga, meningkatkan serangannya terhadap Real Madrid setelah klub tersebut menuntut dirinya segera mengundurkan diri dari jabatannya. Ia mengungkap adanya ancaman yang menurutnya diarahkan kepadanya selama perselisihan panjang dengan manajemen Los Blancos, serta kembali melontarkan kritik atas sikap klub terkait kasus Negreira dan perwasitan Spanyol, dalam konfrontasi baru yang meluas hingga menyentuh masa depan kompetisi domestik dan proyek Liga Super Eropa.

Tanggapan Tebas disampaikan melalui surat panjang yang ia publikasikan di akun media sosial "X" miliknya, menyusul pernyataan yang dikeluarkan Real Madrid pada Jumat, yang menuntut kepergiannya dari kursi presiden La Liga dan jabatan wakil presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol.

Presiden La Liga itu sebelumnya memicu kemarahan klub setelah ia menyamakan sebuah pernyataan yang dikeluarkan Real Madrid dengan pernyataan-pernyataan Joseph Goebbels, menteri propaganda Jerman Nazi, sehingga konfrontasi terbuka antara kedua pihak kembali memanas.

Tebas membuka tanggapannya dengan menegaskan bahwa tuntutan Real Madrid agar ia pergi bukanlah hal baru. Ia mengatakan sudah kehilangan hitungan berapa kali manajemen klub berupaya menyingkirkannya selama 13 tahun, baik melalui pengaduan ke Dewan Tinggi Olahraga, secara langsung maupun melalui pihak ketiga, atau melalui tuduhan pidana.

Ia menilai eskalasi terakhir ini tak lebih dari babak baru dalam rangkaian panjang perselisihan, sembari mempertanyakan jawaban-jawaban yang hingga kini masih harus disampaikan oleh manajemen klub.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 SEV

Presiden La Liga tidak berhenti pada batas menanggapi tuntutan pengunduran diri, melainkan beralih menuduh Real Madrid mencampuradukkan netralitas dengan independensi. Ia menegaskan bahwa independensinya dalam jabatan tersebut tidak berarti ia harus bungkam terhadap apa yang ia sebut sebagai serangan terus-menerus, berlebihan, dan menghina yang dilancarkan kanal milik klub serta pihak-pihak yang ia sebut sebagai pengeras suara medianya terhadap para pesaing.

Tebas menegaskan bahwa tanggung jawabnya mengharuskannya membela La Liga dan seluruh komponennya, bahkan ketika pihak yang berseberangan adalah Real Madrid. Ia menolak apa yang ia anggap sebagai upaya memaksakan kehendak manajemen klub kepada institusi-institusi sepak bola sesuai kepentingan mereka, kondisi olahraga mereka, atau sifat hubungan mereka dengan Barcelona.

Kasus Negreira

Dalam salah satu bagian paling keras dari suratnya, Tebas membela sikap La Liga terkait kasus Negreira. Ia menegaskan bahwa institusi tersebut telah bergerak sejak awal kasus, dan bahwa pembicaraan berulang soal netralitas tidak mengubah kenyataan langkah-langkah yang telah mereka ambil.

Sebaliknya, ia melontarkan pertanyaan langsung kepada manajemen Real Madrid mengenai sikap mereka terhadap Barcelona pada tahap-tahap sebelumnya dari kasus tersebut, dengan merujuk pada laporan situs "Relevo" tentang pengunduran diri Florentino Perez dari komite sementara Federasi Sepak Bola Spanyol, bersamaan dengan pengunduran diri Joan Laporta, presiden Barcelona, pada 30 Oktober 2023.

Tebas juga mengingat kembali pertemuan para delegasi yang digelar pada 24 November 2024, dengan menyebut bahwa Perez saat itu menyerukan kerja sama antara Barcelona dan Real Madrid. Ia mempertanyakan alasan berubahnya sikap Los Blancos dan meningkatnya serangan mereka saat ini terhadap La Liga.

Presiden La Liga mengajukan pertanyaan yang ia anggap mendasar dalam menjelaskan momentum konfrontasi ini, dengan berkata: "Apa yang berubah? Mengapa eskalasi ini bertepatan dengan keluarnya Barcelona dari Liga Super Eropa? Apakah yang berubah itu tingkat bahaya peristiwanya, atau kepentingannya?".

Ia menambahkan pertanyaan tentang tidak adanya apa yang ia sebut kemarahan media dari kanal Real Madrid pada tahap-tahap sebelumnya, sebagai isyarat bahwa eskalasi saat ini, menurut pandangannya, tidak bisa dipisahkan dari perselisihan terkait masa depan sepak bola Eropa dan proyek Liga Super.

Di mana buktinya?

Tebas memperluas serangannya ke ranah perwasitan, dengan mempertanyakan bukti yang menjadi dasar keyakinan manajemen Real Madrid bahwa para pengadil masih terpengaruh oleh kasus Negreira, meski sudah 8 tahun berlalu sejak terhentinya pembayaran yang terkait dengan kasus tersebut, sesuai yang ia sampaikan dalam suratnya.

Ia menuntut klub tersebut menyerahkan bukti-bukti spesifik yang mereka miliki terhadap para wasit, sembari mempertanyakan pengaduan individual yang telah mereka ajukan ke badan-badan nasional, UEFA, atau FIFA, alih-alih hanya berhenti pada tuduhan-tuduhan umum.

Tebas mengatakan bahwa tuntutan agar Barcelona dimintai pertanggungjawaban dalam kasus Negreira tidak berarti secara otomatis menuduh setiap wasit satu per satu. Ia memperingatkan bahaya menyasar individu tanpa bukti yang memadai, dan menilai bahwa potongan-potongan video yang disiarkan media massa tidak dapat menggantikan bukti yang diperlukan untuk membuktikan tuduhan.

Pada waktu yang sama, presiden La Liga mengakui bahwa reformasi sistem perwasitan telah menunjukkan kemajuan, namun ia menilai jalan yang harus ditempuh masih panjang, sembari menyatakan harapan agar perkembangannya bisa lebih cepat dan lebih mendalam.

Meski demikian, ia menolak apabila institusi-institusi sepak bola bergerak sesuai dengan keinginan manajemen Real Madrid semata. Ia menegaskan bahwa reformasi bukan berarti memenuhi tuntutan satu klub tertentu atau mengabaikan klub-klub lain beserta sikap mereka.

Menghancurkan kompetisi

Tebas kemudian melontarkan tuduhan yang lebih keras kepada manajemen Los Blancos, dengan menilai bahwa mereka berupaya merusak kompetisi domestik setelah, menurut ungkapannya, tidak mampu mewujudkan tujuan-tujuan mereka terkait Liga Super Eropa.

Tebas juga menuntut manajemen Real Madrid menjelaskan kebenaran dari apa yang dikaitkan dengan sumber-sumber di dalam klub mengenai perbandingan dirinya dengan Negreira, serta mengenai klaim bahwa La Liga sengaja merugikan kepentingan tim melalui jadwal pertandingan.

Ia mempertanyakan apakah jurnalis yang menyampaikan informasi tersebut benar-benar mencerminkan sikap para pejabat klub, sembari meminta mereka membantah apa yang mereka anggap tidak benar dan menjelaskan apa yang mereka anggap benar, alih-alih membiarkan tuduhan saling berbalas terus meningkat tanpa jawaban yang jelas.

Tidak hanya itu, Tebas menuntut dipublikasikannya data rinci mengenai permintaan Real Madrid, perubahan jadwal pertandingan, dan jumlah permintaan yang telah disetujui oleh La Liga, termasuk pula permintaan yang menurutnya ditujukan untuk mengakomodasi acara-acara lain yang digelar di Stadion Santiago Bernabeu.

Ia menegaskan perlunya memasukkan permintaan-permintaan yang telah disetujui ke dalam data tersebut, bahkan jika hal itu berdampak pada citra umum klub atau pada sifat penanganan permintaan-permintaan mereka, sebagai isyarat atas keinginannya memindahkan perselisihan ini dari saling tuduh menuju pemaparan fakta dan angka di hadapan publik.

Kau tak akan bisa berjalan di jalanan

Bagian paling kontroversial dari surat Tebas adalah ketika ia mengungkit sebuah ancaman yang menurutnya ia terima selama perselisihannya dengan manajemen Real Madrid. Ia menyebut masih mengingat sebuah ucapan yang mengandung ancaman untuk menghasut suporter klub terhadap dirinya.

Presiden La Liga menulis: "Saya sudah kehilangan hitungan karena begitu banyaknya kali mereka menuntut pengunduran diri saya atau mencoba menyingkirkan saya. Saya sudah tahu prosedurnya, dan saya juga mengingat ucapan itu yang berbunyi: "Saya akan membalikkan seluruh pendukung Real Madrid melawanmu dan kau tak akan bisa berjalan di jalanan".

Tebas tidak menyebutkan dalam suratnya identitas orang yang melontarkan ucapan tersebut kepadanya, dan ia juga tidak memberikan rincian tambahan dalam teks yang dipublikasikan mengenai waktu ancaman itu atau keadaan saat ucapan tersebut disebut dilontarkan.

Ia menilai bahwa apa yang terjadi telah melampaui batas perselisihan administratif dan olahraga, dengan menyebutnya sebagai upaya intimidasi. Ia menegaskan bahwa penerbitan pernyataan resmi untuk menuntut kepergiannya tidak mengubah, dari sudut pandangnya, sifat dari perilaku tersebut.

Di akhir suratnya, Tebas menyerukan agar penyerangan terhadap pribadi dihentikan, serta agar dibedakan antara mengkritik para pejabat dan menyerang klub beserta suporternya. Ia menegaskan bahwa perselisihan antarinstitusi tidak seharusnya berubah menjadi kampanye yang menyasar individu.