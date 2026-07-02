"Kamu salah paham dengan perkataanku"... Garcia menarik kembali pernyataannya yang kontroversial terhadap Senegal

Rudi Garcia, pelatih Belgia, menarik kembali pernyataannya yang kontroversial, setelah timnya meraih kemenangan dramatis atas Senegal dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Rudi Garcia menjadi sorotan media setelah Belgia mengalahkan Senegal dengan skor 3-2, di mana pelatih "Setan Merah" itu mengkritik taktik rekan sejawatnya, Babi Thiaw.

Garcia mengatakan setelah pertandingan: “Kami mengenal tim-tim seperti ini; mereka kehilangan organisasi taktisnya menjelang akhir pertandingan. Kami juga tahu bahwa ketika mereka unggul 2-0, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi gawang mereka, yang menurut saya merupakan kesalahan fatal. Mereka mengingatkan saya agar tidak melakukan hal itu saat kami unggul 2-0, karena ketika kebobolan gol seperti yang mereka alami saat skor 2-1, jalannya pertandingan berubah total.”

Garcia mendapat kritik karena pernyataan tersebut, yang oleh banyak pihak dianggap meremehkan Senegal, bahkan tim-tim dari benua Afrika.

Menurut situs “Foot Mercato”, Garcia menarik kembali pernyataan tersebut.

Ketika seorang jurnalis Senegal mendesaknya mengenai jawaban tersebut, pelatih asal Prancis itu menarik kembali perkataannya.

Ia berkata: “Tidak, tidak, saya tidak mengatakan itu. Anda salah menafsirkan perkataan saya. Saya mengatakan bahwa ketika unggul dalam skor—dan ini berlaku untuk semua tim di dunia—seseorang cenderung mundur dan berusaha melindungi gawangnya. Oleh karena itu, kami menyerang ke depan, dan mereka mundur ke belakang.”

Dia melanjutkan: “Sebenarnya, jika kami tidak mencetak gol yang membuat skor menjadi 2-1, saya rasa kami tidak akan pernah bisa bangkit. Namun, ketika salah satu tim mencetak gol dalam pertandingan dan skor menjadi 2-1, alur permainan berubah total; sisi positifnya muncul dari tim Belgia, sedangkan sisi negatifnya dari tim Senegal. Inilah tepatnya yang terjadi pada kami, dan inilah yang memungkinkan kami menyamakan kedudukan sebelum waktu normal berakhir.”

Dia menambahkan: “Setelah itu, sejujurnya, di babak perpanjangan waktu, situasinya seperti pertarungan tinju. Kedua tim saling bertukar pukulan. Setelah itu, saya rasa penalti itu wajar, dan jelas kami menang berkat penalti itu.”

Garcia menyimpulkan: “Karena kalian dari media Senegal, Senegal layak mendapat sorotan sama seperti kami. Namun, kami sangat senang karena kami yang menjadi sorotan karena kami telah menempuh perjalanan yang panjang.”

Perlu dicatat bahwa Thiaw, ketika ditanya dalam konferensi pers mengenai pernyataan Rudi Garcia, menjawab: “Itu pendapatnya, bukan pendapat saya sama sekali. Karena kami berada dalam posisi yang baik. Setelah menang, berbicara menjadi lebih mudah.”