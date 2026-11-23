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Real Madrid akan menjalani ujian Eropa baru melawan wakil Belanda, Eindhoven, dalam laga yang tidak sekadar soal meraup poin, di tengah padatnya jadwal dan bertambahnya daftar cedera. Sementara itu, Jose Mourinho memanfaatkan konferensi persnya untuk membahas Vinicius Junior sekaligus melontarkan balasan bernada sindiran atas pernyataan yang memancing amarahnya terkait perbandingan perlakuan wasit terhadap El Real dan Barcelona.

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Mourinho berbicara tentang laga melawan Eindhoven di fase liga Liga Champions besok, Selasa, di Stadion Santiago Bernabeu. Ia menegaskan bahwa tim asal Belanda itu layak mendapatkan hasil yang lebih baik daripada catatan mereka saat ini, dan tidak akan datang ke kandang Real Madrid untuk kalah, melainkan untuk mencari kemenangan.

Ia menyebut lawannya memiliki pemain-pemain berkualitas dengan pengalaman Eropa yang luas, seperti Kostic dan Perisic, serta pelatih yang sangat paham cara menghadapi laga-laga besar.

Pelatih asal Portugal itu juga mengingatkan sulitnya laga ini di tengah padatnya jadwal. Menurutnya, bertanding dengan jeda tiga hari masih memberi kesempatan pemulihan yang cukup, sedangkan jeda yang tidak lebih dari dua hari jauh lebih berat, terlebih dengan terbatasnya sesi latihan dan kurangnya waktu bagi para pemain untuk memulihkan tenaga. Ia menambahkan bahwa kehadiran pemain-pemain baru yang masih segar membantu tim melewati situasi tersebut.

Terkait Vinicius Junior, Mourinho memastikan sang pemain akan tampil sejak menit awal melawan Eindhoven. Ia yakin bintang asal Brasil itu akan kembali ke performa terbaiknya setelah tampil apik melawan Celta Vigo dan turut mengubah jalannya pertandingan.

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Mourinho menilai absennya Vinicius dalam beberapa waktu terakhir, setelah diusir wasit dan menepi selama empat pertandingan, mungkin telah mengganggu konsistensinya. Namun, ia menegaskan bahwa sang pemain tidak berada di bawah tekanan apa pun darinya, seraya memintanya menjaga keseimbangan antara tugas menyerang dan bertahan.

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Mourinho juga menanggapi kritik soal banyaknya pertandingan dan cedera. Ia berpendapat bahwa kepentingan finansial kini mengendalikan sebagian besar agenda sepak bola, baik bagi klub maupun tim nasional dan federasi.

Pelatih asal Portugal itu menanggapi dengan nada sindiran tuntutan para pemain agar jadwal pertandingan dikurangi. Ia mengatakan bahwa bagi siapa pun yang ingin mogok, bisa diusulkan pemotongan gaji sebesar 50%, seraya menambahkan bahwa bermain setiap tiga hari tetap menjadi pilihan terbaik baginya sebagai pelatih.

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Namun, Mourinho meninggikan nada bicaranya saat menanggapi Comesaña, pemain Villarreal, yang sebelumnya mengkritik tekanan terhadap wasit dalam pertandingan-pertandingan Real Madrid dengan merujuk pada kejadian dalam laga timnya melawan Barcelona di Camp Nou. Pelatih Real Madrid itu pun membalas dengan mengingatkannya pada pertandingan sebelumnya melawan El Real.

Comesaña sebelumnya meluapkan kekesalannya atas keputusan wasit Hernández Hernández dalam laga Barcelona kontra Villarreal. Ia berkata: “Hal yang sama terjadi pada kami di Bernabeu. Tekanan yang mereka berikan kepada wasit sangat besar.” Ia kemudian mengungkapkan bahwa dirinya sempat berkata kepada wasit: “Sudah cukup, Anda membiarkan tekanan memengaruhi Anda.”

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Dalam konferensi pers jelang laga melawan Eindhoven, Mourinho menyebut pernyataan pemain Villarreal itu sebagai akibat dari “amnesia”. Ia mengingatkan kembali laga sebelumnya melawan Real Madrid yang berakhir dengan kemenangan El Real 2-0 dan diwarnai kartu merah untuk Vinicius Junior.

“Melawan Real Madrid: 2-0, pertandingan selesai, dan Vinicius diusir. Dia mengidap amnesia,” kata pelatih asal Portugal itu menanggapi pernyataan Comesaña, sebelum melontarkan pesan yang lebih tajam soal perbandingan kedua klub.

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“Kalau dia ingin menyamakan kami, silakan. Tapi jangan dengan Negreira,” tambah Mourinho, merujuk pada kasus pembayaran yang terkait dengan José María Enríquez Negreira, mantan wakil presiden Komite Wasit Spanyol, yang namanya dikaitkan dengan Barcelona dan memicu kontroversi besar di sepak bola Spanyol.

Di sisi lain, Mourinho enggan membahas Nico Paz dan hanya berkomentar sambil tersenyum: “Dia bukan pemain saya.”

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Mourinho menutup pernyataannya dengan memuji pelatih Eindhoven, Bosz. Ia menyebutnya sebagai pelatih hebat dengan identitas permainan yang jelas, serta menegaskan rasa hormatnya terhadap kariernya dan apa yang ditampilkan timnya, baik dalam bertahan maupun menyerang.