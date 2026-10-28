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Istri Harry Kane, Kate, mengunggah pesan menyentuh di Instagram untuk kapten Inggris itu setelah ia dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia dalam seremoni Ballon d'Or di London pada Senin malam. Kate mengatakan kepada suaminya bahwa ia pantas menerima penghargaan itu “lebih dari apa pun”. Sebelumnya, penyerang Bayern Munich tersebut telah menggunakan pidato penerimaannya untuk berterima kasih kepada kekasih masa kecilnya itu dan keempat anak mereka.

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Kate Kane sampaikan penghormatan menyentuh setelah kemenangan Ballon d'Or

Kane dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or di London Palladium pada Senin malam, mengungguli Kylian Mbappe dan Lamine Yamal setelah mencetak 73 gol untuk klub dan tim nasional musim lalu. Kate mendampinginya dalam acara tersebut dan, menurut Daily Mail, pasangan itu kemudian merayakannya hingga larut malam bersama teman-teman dan keluarga dalam pesta seusai acara di Cirque le Soir, Soho.

Setelah suasana mulai tenang, Kate membagikan pesan menyentuh kepada 478.000 pengikutnya di Instagram. Ia menulis: "Kata-kata bahkan tak bisa menggambarkan betapa bangganya aku kepadamu. Kerja keras, dedikasi, dan ketangguhanmu membuatku kagum setiap hari. Setiap kali menghadapi kemunduran, kamu bangkit lebih kuat. Aku sangat senang dunia bisa melihat bakatmu yang luar biasa, dedikasimu, dan seluruh kerja keras yang telah kamu curahkan untuk sampai ke sini. Kamu pantas mendapatkan ini lebih dari apa pun, dan aku sangat bangga bisa berdiri di sisimu dan menyaksikanmu bersinar. Untukmu dan semua yang masih akan datang!"

Kane berterima kasih kepada istrinya dalam pidato Ballon d'Or

Kane telah lebih dulu menyampaikan penghormatan kepada Kate, kekasihnya sejak kecil, dalam pidato penerimaannya pada Senin. Pasangan yang sama-sama berasal dari Walthamstow itu menikah pada 2019, dua tahun setelah Kane melamarnya di Bahama. Mereka berciuman malam itu setelah Kane menerima Ballon d'Or dan penghargaan penyerang.

"Untuk istriku, Kate, sahabatku," kata Kane. "Kita tentu sudah melewati masa-masa baik dan buruk. Kamu adalah pendukung terbesarku. Aku bahkan merasa kamu menginginkan ini lebih daripada aku sendiri. Penantian penuh kecemasan untuk mengetahui hasilnya, aku tahu itu berat sekali bagimu. Dan inilah hasilnya, kita berhasil! Kamu selalu menginginkan yang terbaik untukku. Kamu berkorban untuk membantuku meraih impianku, dan aku tahu itu juga impianmu, jadi ini tak mungkin terwujud tanpamu. Trofi ini kita rayakan bersama, bukan hanya aku. Ini milik aku dan kamu, seluruh keluarga, serta seluruh tim kecil kita yang erat, jadi aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Aku mencintaimu. Aku tak sabar menikmati momen ini dan merayakannya malam ini. Aku mencintaimu."

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Kane persembahkan Ballon d'Or untuk keempat anaknya

Pasangan itu memiliki empat anak, yakni putri mereka Ivy dan Vivienne serta putra mereka Louis dan Henry. Mereka menetap di Bavaria sejak Kane bergabung dengan Bayern dari Tottenham. Kate, lulusan ilmu keolahragaan dan pelatih kebugaran profesional, selalu mendampingi Kane. Dalam pidatonya, Kane juga berbicara langsung kepada anak-anaknya.

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"Anak-anakku duduk di rumah sambil menonton. Ini pasti sudah lewat waktu tidur kalian, terutama karena acara ini berlangsung sedikit lebih larut daripada yang kami harapkan," katanya. "Jadi, untuk Ivy, Vivienne, Louis, dan Henry. Kalian adalah alasan aku melakukan ini. Mungkin kalian belum bisa sepenuhnya memahami arti membawa pulang trofi ini. Aku akan membawa pulang beberapa trofi lain, tetapi yang satu ini istimewa, jadi aku tak sabar bertemu dan merayakannya bersama kalian. Aku ingin memberi contoh yang baik sebagai ayah, tetapi juga sebagai seorang profesional, tentang arti bekerja keras dan percaya pada diri sendiri. Aku sangat mencintai kalian."

Apa selanjutnya bagi Kane setelah meraih Ballon d'Or?

Dengan 61 gol untuk Bayern musim lalu, Kane menjadi pemain pertama yang mencapai jumlah tersebut dalam satu musim sejak Cristiano Ronaldo bersama Real Madrid pada 2014-15. Kane juga meraih dua gelar dan membawa Inggris ke peringkat ketiga di Piala Dunia.

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Setelah perayaan usai, ia kini akan kembali ke Bavaria dengan tujuan membantu Bayern mempertahankan kedua gelar tersebut dan mewujudkan harapan Kate untuk "semua yang masih akan datang".



