'Kamu hampir berharap dia mendapat tendangan di pergelangan kakinya saat bermain untuk tim nasional Belanda'

Valentijn Driessen sama sekali tidak mengerti mengapa pelatih tim nasional Ronald Koeman memilih Mats Wieffer sebagai pengganti Denzel Dumfries yang sedang diskors. Gelandang asal Brighton & Hove Albion itu sama sekali tidak cocok untuk posisi tersebut, demikian penilaiannya dalam rubrik Kick-Off di De Telegraaf.

''Dia memang tidak memenuhi syarat. Saya tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba harus menjadi bek kanan timnas Belanda menggantikan Dumfries. Geertruida dan Frimpong juga bisa mengisi posisi itu dengan baik. Mereka sudah membuktikannya,'' kata Driessen secara terbuka mengkritik pilihan Koeman terhadap Wieffer.

Pengamat tim Oranje itu melanjutkan: ''Dan tiba-tiba dari mana-mana, hanya karena Wieffer di Brighton, klub peringkat tujuh di Inggris, telah bermain sekitar lima belas pertandingan sebagai bek kanan. Di Brighton, ayolah. Di sana dia telah menggantikan Veltman, yang usianya sudah jauh di atas tiga puluh, dari starting line-up. Itu tidak sesulit itu.''

"Tapi menurut saya, Wieffer lebih cocok sebagai gelandang. Hanya saja, sebagai gelandang, dia tidak cukup bagus untuk Brighton. Jadi mereka menempatkannya sebagai bek kanan. Tapi itu bukan bek kanan sejati," Driessen menegaskan pendapatnya sekali lagi.

Rekan Mike Verweij menimpali: ''Koeman mengatakan setelah pertandingan bahwa Wieffer bermain sangat berbeda sebagai bek kanan di Brighton dibandingkan di timnas Belanda. Lebih banyak di dalam. Dan di timnas Belanda lebih banyak di luar.''

“Sebenarnya Koeman membuat dua pilihan yang sangat aneh dalam skuadnya. Valentijn sempat berdebat dengan Koeman soal pilihan Summerville, yang menurutnya tak pernah cocok sebagai sayap kanan. Dan Wieffer sebagai bek kanan, padahal Geertruida tersedia,” kata pengamat Ajax itu, yang juga tak sepenuhnya setuju dengan pelatih timnas.

''Kamu hampir berharap Wieffer mengalami cedera pada pergelangan kakinya. Sehingga Geertruida masih bisa ikut. Karena menurutku itu benar-benar pilihan yang sangat aneh,'' demikian Verweij mengakhiri kontribusinya dalam diskusi mengenai mantan pemain Feyenoord tersebut.