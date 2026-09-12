Bek asal Belgia, Thomas Meunier, yang kini membela Sunderland dan sebelumnya bermain untuk Lille, mengkritik kenaikan gila-gilaan harga para pemain, seraya menegaskan bahwa nilai transfer tidak lagi menjadi tolok ukur logis untuk menilai level seorang pemain. Kritik itu disampaikan menyusul kepindahan gelandang asal Maroko, Ayoub Bouaddi, ke Manchester City dengan nilai 100 juta euro.

Meunier pernah bermain bersama Bouaddi di skuad Lille pada musim 2024-2025, dan ia sangat mengenal potensi yang dimiliki gelandang Maroko tersebut. Ia tak segan-segan memuji bakatnya, namun pada saat yang sama menolak mengaitkan nilainya dengan mahar besar yang dibayarkan klub Inggris itu untuk merekrutnya.

Meunier mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip jaringan "Foot Mercato": "Ayoub pemain yang luar biasa, tetapi kita tidak perlu lagi membicarakan soal uang, karena tidak ada lagi logika di bursa transfer."

Pemain Belgia berusia 35 tahun itu menambahkan: "Kamu bisa membeli seekor keledai seharga 200 juta pound sterling, dan membeli pemain yang sangat bagus seharga 20 juta. Sudah tidak ada artinya lagi."

Bouaddi: dari Lille ke Manchester City

Meski melontarkan kritik terhadap bursa transfer, Meunier menegaskan bahwa Bouaddi layak mendapat pujian, setelah pemain muda itu terus berkembang secara mencolok sejak kemunculannya bersama tim utama Lille.

Bouaddi telah menjalani 96 pertandingan dengan kostum klub Prancis tersebut, sebelum semakin mencuri perhatian saat tampil bersama timnas Maroko di Piala Dunia 2026, di mana ia tampil sebagai starter dalam 5 dari 6 pertandingan yang dilakoni Maroko di turnamen tersebut.

Ketajaman penampilan itu mendorong sejumlah klub besar Eropa untuk terlibat dalam perebutan jasa sang pemain, di antaranya Arsenal, Manchester United, dan Bayern Munich, sebelum akhirnya Manchester City memenangi transfer tersebut.

Bouaddi pindah ke klub Inggris itu dengan nilai 100 juta euro, dalam transfer rekor bagi Lille, sehingga nilai kepindahannya menjadi contoh nyata dari kenaikan besar harga para pemain, sesuatu yang dikritik keras oleh Meunier.

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