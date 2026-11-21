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Setelah Uli Hoeneß dan Jan-Christian Dreesen, Karl-Heinz Rummenigge ikut menyudutkan Jamal Musiala yang dulu begitu dielu-elukan. Waktu wawancaranya tidak tepat, sekaligus mengungkap banyak hal. Sebuah opini.

FC Bayern mengumumkan perpanjangan kontrak Jamal Musiala tepat pada 14 Februari. Tepat pada Hari Valentine, hari kasih sayang. Kala itu, pada awal 2025, para petinggi FC Bayern tampak begitu berbunga-bunga. Presiden Herbert Hainer menyebut kesepakatan itu "hadiah bagi klub dan para penggemarnya", lalu berkata: "Pujian untuk jajaran pimpinan olahraga dan dewan direksi kami. Hari ini adalah hari yang sangat baik bagi FC Bayern."

Kata-kata dari masa yang terasa berbeda. Kini, jajaran pimpinan klub asal Munich itu tampaknya sepakat bahwa Hari Valentine 2025 justru merupakan hari yang sangat buruk bagi FC Bayern.

Musiala, yang saat itu berada di puncak kemampuannya dan menjadi salah satu pemain paling menjanjikan di dunia, dijanjikan gaji tahunan sebesar 25 juta euro ketika memperpanjang kontraknya hingga 2030. Sejak itu, ia bahkan belum mendekati level yang dapat membenarkan angka tersebut, antara lain akibat cedera dan masalah kesehatan (yang bukan kesalahannya). Para petinggi khawatir ia mungkin tidak akan pernah bisa membenarkannya lagi. Karena itu, gajinya mungkin perlu dibicarakan lagi dalam waktu dekat. Artinya: dipangkas.

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Pandangan inilah yang kini disebarkan para petinggi FC Bayern melalui sebuah kampanye yang mencolok. Tokoh berpengaruh di klub, Uli Hoeneß, lebih dulu angkat bicara dua pekan lalu , disusul pimpinan dewan direksi Jan-Christian Dreesen pada Rabu ini. Karl-Heinz Rummenigge, yang seperti Hoeneß merupakan anggota dewan pengawas, kemudian Sky melontarkan pernyataan paling keras sejauh ini kepada Sky seusai hasil 1-1 melawan 1. FC Köln pada Jumat. Kampanye ini mengungkap banyak hal, tetapi dalam situasi sekarang jelas kontraproduktif.

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Rummenigge juga merusak peluang meraih kesuksesan di lapangan

Wawancara Rummenigge menjadi puncak negatif dari malam yang buruk bagi FC Bayern. Menghadapi 1. FC Köln, tim yang terancam degradasi, mereka hanya mampu bermain imbang 1-1 di kandang . FC Bayern juga kehilangan dua pemain terbaiknya, Harry Kane dan Michael Olise. Kondisi Olise kini sedikit lebih melegakan, sementara Kane akan absen tiga hingga empat bulan akibat robekan sindesmosis . Situasi lini serang yang sudah sulit pun semakin memburuk. Ismael Saibari dan Serge Gnabry juga harus absen selama berminggu-minggu, meski Luis Diaz setidaknya mungkin segera kembali bermain.

Satu-satunya kabar positif saat menghadapi Köln sebenarnya adalah kembalinya Musiala setelah absen dua bulan karena cedera. Namun, justru momen itulah yang dirusak Rummenigge lewat wawancara yang terasa sangat tidak pada tempatnya. Mengapa persoalan ini harus diperuncing sekarang, ketika situasi FC Bayern secara keseluruhan sudah begitu genting?

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Wawancara Rummenigge patut dipertanyakan, pertama-tama karena dampaknya bagi Musiala secara pribadi. Momen positif yang telah lama dinantikannya itu kini diiringi keraguan, bukan keyakinan. Dari luar, hal ini sama sekali tidak mencerminkan FC Bayern, klub yang secara tradisional menjunjung tinggi rasa kekeluargaan. Sebaliknya, Musiala seolah menjadi sasaran kritik dengan restu jajaran tertinggi klub.

Setidaknya pelatih Vincent Kompany dan direktur olahraga Max Eberl dengan tegas mendukung pemain mereka yang terus diganggu cedera itu, seperti yang sudah mereka lakukan dalam konferensi pers sehari sebelumnya. Sikap itu sekaligus menegaskan adanya perbedaan pandangan di internal klub mengenai persoalan ini.

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Terlepas dari dampaknya terhadap Musiala sebagai pribadi, Rummenigge juga merusak peluang tim yang kekurangan pemain untuk meraih kesuksesan di lapangan. Karena panjangnya daftar pemain yang absen, Musiala saat ini menjadi salah satu dari sedikit tumpuan harapan FC Bayern. Menyudutkannya di depan umum dengan begitu keras, justru pada saat ini, tampaknya tidak akan membantu penampilan yang sangat dibutuhkan darinya maupun hasil dalam beberapa pertandingan berikutnya.

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Apa yang terjadi antara FC Bayern dan Jamal Musiala?

Terlepas dari pemilihan waktu yang buruk, wawancara Rummenigge memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa ada keretakan antara FC Bayern dan Musiala, atau para wakilnya. Saat perpanjangan kontrak atau setelahnya, pasti ada sesuatu yang terjadi dan sama sekali tidak disetujui para petinggi klub. Mereka tentu punya alasan kuat untuk mengambil langkah yang terkesan terencana ini; sulit menjelaskannya dengan cara lain. Langkah tersebut otomatis, dan mungkin juga sengaja, membuka pintu bagi segala macam spekulasi.

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Pada akhirnya, sangat tidak lazim bagi klub untuk mempertanyakan kontrak yang telah disepakati bersama dengan cara seperti ini. Namun, sekalipun para petinggi menganggap gaji Musiala "tidak lagi dapat ditanggung", seperti dikatakan Rummenigge, jika performanya tidak membaik, masih patut dipertanyakan bagaimana rencana pengurangan gaji itu bisa diwujudkan.

Akan sangat mengejutkan jika Musiala menyetujuinya secara sukarela. Mengapa ia harus melakukannya? Kontrak selalu merupakan pertaruhan. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Terkadang klub yang diuntungkan, terkadang pemain, terkadang keduanya, dan terkadang tidak seorang pun. Semua pihak harus menerima hal itu, tentu saja dengan syarat mereka saling jujur saat menandatangani kontrak.

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FC Bayern: Kekhawatiran besar soal kesehatan Jamal Musiala

Terakhir, masih ada persoalan utamanya: kondisi kesehatan Musiala, yang semakin mengkhawatirkan setelah pernyataan Rummenigge. Ia benar-benar mengatakan hal berikut tentang pemain yang baru berusia 23 tahun itu : "Apa yang kami ketahui, sayangnya, mengisyaratkan bahwa akan sulit baginya untuk kembali ke level yang sangat sering ia tunjukkan di stadion ini." Bobot pernyataan itu baru benar-benar terasa setelah dibaca untuk kedua atau ketiga kalinya.

Pandangan Rummenigge berkaitan dengan disfungsi neurologis Musiala, yang diumumkan kepada publik pada musim panas tetapi sudah diketahui sejak lebih lama. Dampak lanjutan dari patah tulang fibula yang dialaminya pada musim panas 2025 mungkin juga berperan. Yang mengherankan, Musiala absen selama delapan pekan akibat robekan serat otot yang dideritanya pada pertengahan September, jauh lebih lama daripada perkiraan umum untuk cedera semacam itu.