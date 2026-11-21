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Setelah Uli Hoeneß dan Jan-Christian Dreesen, Karl-Heinz Rummenigge turut menyudutkan Jamal Musiala yang dulu begitu dipuji. Wawancaranya datang pada saat yang buruk sekaligus mengungkap banyak hal. Sebuah komentar.

Bayern mengumumkan perpanjangan kontrak Jamal Musiala tepat pada 14 Februari. Tepat pada Hari Valentine, hari kasih sayang. Kala itu, pada awal 2025, para petinggi Bayern tampak begitu berbunga-bunga. Presiden Herbert Hainer menyebut kesepakatan itu "hadiah bagi klub dan para penggemarnya" dan berkata: "Pujian untuk jajaran pimpinan olahraga dan dewan direksi kami. Hari ini adalah hari yang sangat baik bagi Bayern."

Itu kata-kata dari masa yang berbeda. Kini, jajaran pimpinan klub asal Munich tersebut tampaknya sepakat bahwa Hari Valentine 2025 justru merupakan hari yang sangat buruk bagi Bayern.

Musiala, yang kala itu berada di puncak kemampuannya dan termasuk salah satu pemain paling menjanjikan di dunia, dijanjikan gaji tahunan sebesar 25 juta euro saat memperpanjang kontraknya hingga 2030. Sejak itu, antara lain karena cedera dan masalah kesehatan yang bukan kesalahannya, ia bahkan belum mendekati level yang dapat membenarkan jumlah tersebut. Yang lebih dikhawatirkan para petinggi klub, ia mungkin tak akan pernah mampu membenarkannya lagi. Karena itulah, mereka mungkin harus kembali membicarakan gajinya dalam waktu dekat. Artinya: memangkas gaji tersebut.

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Para petinggi klub asal Munich itu kini menyuarakan pandangan tersebut lewat sebuah kampanye yang mencolok. Tokoh senior klub Uli Hoeneß mengawalinya dua pekan lalu , disusul ketua dewan direksi Jan-Christian Dreesen pada Rabu pekan ini. Karl-Heinz Rummenigge, yang seperti Hoeneß merupakan anggota dewan pengawas, kemudian Sky melontarkan pernyataan paling keras sejauh ini seusai hasil 1:1 melawan 1. FC Köln pada Jumat. Kampanye ini mengungkap banyak hal, tetapi sama sekali kontraproduktif dalam situasi saat ini.

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Rummenigge juga mengganggu peluang meraih kesuksesan di lapangan

Wawancara Rummenigge menjadi puncak yang buruk dari malam yang membawa petaka bagi klub asal Munich itu. Di kandang sendiri, Bayern hanya mampu bermain 1:1 melawan 1. FC Köln yang terancam degradasi . Bayern juga kehilangan dua pemain terbaiknya, Harry Kane dan Michael Olise. Meski kondisi Olise kini tampaknya tidak terlalu mengkhawatirkan, Kane akan absen selama tiga hingga empat bulan akibat robekan sindesmosis . Situasi di lini serang yang sudah sulit pun semakin memburuk. Apalagi, Ismael Saibari dan Serge Gnabry juga harus absen selama berminggu-minggu, meski setidaknya Luis Diaz mungkin segera kembali bermain.

Satu-satunya kabar baik dalam laga melawan Köln sebenarnya adalah kembalinya Musiala setelah dua bulan absen karena cedera. Namun, justru kabar itulah yang dirusak Rummenigge lewat wawancaranya yang terasa sangat tidak pada tempatnya. Mengapa persoalan ini harus diperuncing sekarang, ketika situasi Bayern secara keseluruhan sudah sangat genting?

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Di satu sisi, wawancara Rummenigge patut dipertanyakan karena dampaknya bagi Musiala secara pribadi. Momen yang sudah lama dinantikannya itu kini disambut keraguan, bukan keyakinan. Dilihat dari luar, hal ini sama sekali tidak mencerminkan Bayern, klub yang secara tradisional menjunjung tinggi rasa kekeluargaan. Sebaliknya, Musiala seolah dijadikan sasaran oleh jajaran tertinggi klub.

Setidaknya pelatih Vincent Kompany dan direktur olahraga Max Eberl dengan tegas menyatakan dukungan kepada pemain mereka yang begitu sering dilanda cedera itu, seperti yang sudah mereka lakukan dalam konferensi pers sehari sebelumnya. Sikap tersebut sekaligus menegaskan adanya perbedaan pandangan di internal klub mengenai persoalan ini.

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Terlepas dari dampaknya terhadap Musiala sebagai pribadi, Rummenigge juga mengganggu peluang tim yang kekurangan pemain itu untuk meraih kesuksesan di lapangan. Karena panjangnya daftar pemain yang absen, Musiala saat ini mau tidak mau menjadi salah satu dari sedikit tumpuan harapan Bayern. Menyudutkannya di depan publik sekarang, apalagi dengan begitu keras, tampaknya tidak akan membantu penampilannya yang sangat dibutuhkan maupun hasil pertandingan-pertandingan berikutnya.

IMAGO

Apa yang terjadi antara Bayern dan Jamal Musiala?

Terlepas dari waktu penyampaiannya yang buruk, wawancara Rummenigge memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa ada keretakan antara Bayern dan Musiala, atau pihak yang mewakilinya. Saat perpanjangan kontrak atau setelahnya, tampaknya terjadi sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima para petinggi klub. Mereka pasti punya alasan kuat untuk melontarkan pernyataan yang terkesan terencana itu; sulit menjelaskannya dengan cara lain. Dengan demikian, mereka otomatis, dan mungkin juga secara sadar, membuka pintu bagi segala macam spekulasi.

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Pada akhirnya, hampir tidak pernah terjadi sebuah kontrak yang disepakati bersama dipertanyakan sedemikian rupa oleh pihak klub. Namun, sekalipun para petinggi menganggap gaji Musiala "tidak lagi dapat dipertahankan" jika performanya tak kunjung membaik, seperti kata Rummenigge, masih patut dipertanyakan bagaimana rencana pemotongan gaji itu bisa diwujudkan.

Akan sangat mengejutkan jika Musiala menyetujuinya secara sukarela. Lagi pula, mengapa ia harus setuju? Kontrak selalu merupakan sebuah pertaruhan. Ada yang membuahkan hasil, ada pula yang tidak. Terkadang klub yang diuntungkan, terkadang pemain, terkadang keduanya, dan terkadang tidak satu pun. Semua pihak harus menerima hal itu, tentu saja asalkan mereka saling jujur saat menandatangani kontrak.

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Bayern: Kekhawatiran besar soal kondisi kesehatan Jamal Musiala

Terakhir, ada persoalan utamanya: kondisi kesehatan Musiala, yang semakin mengkhawatirkan setelah pernyataan Rummenigge. Ia bahkan mengatakan tentang pemain yang baru berusia 23 tahun itu : "Apa yang kami ketahui sayangnya mengisyaratkan bahwa akan sulit baginya untuk kembali ke level yang begitu sering ia tunjukkan di stadion ini." Besarnya arti pernyataan itu baru benar-benar terasa setelah dibaca dua atau tiga kali.

Penilaian Rummenigge berkaitan dengan disfungsi neurologis Musiala, yang diumumkan kepada publik pada musim panas tetapi telah diketahui lebih lama. Dampak lanjutan dari patah tulang fibulanya pada musim panas 2025 mungkin juga berperan. Yang jelas, cukup mengejutkan Musiala harus absen delapan pekan akibat robekan serat otot yang dialaminya pada pertengahan September, jauh lebih lama daripada perkiraan untuk cedera semacam itu.