"Kami tidak tampil dengan level yang diharapkan": Penyerang Arab Saudi membela kemunduran di hadapan Kuwait

Abdullah Al-Hamdan, penyerang timnas Arab Saudi, mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan 1-0 melawan Kuwait, hari Rabu ini, dalam laga pembuka turnamen "Piala Teluk 21", sambil berharap dapat mempertahankan rentetan kemenangan pada laga-laga mendatang.

Al-Hamdan mengatakan dalam pernyataan kepada saluran "Al-Kass": "Kami mengucapkan selamat kepada rakyat Arab Saudi atas kemenangan ini, dan hard luck untuk timnas Kuwait. Kemenangan ini penting dan kami membutuhkannya".

Ia mengakui bahwa Arab Saudi tidak tampil sesuai level yang diharapkan hari ini, dengan mengaitkan hal itu pada karakter laga pembuka yang menurutnya selalu sulit, namun ia memperkirakan penampilan yang lebih baik pada laga-laga mendatang.

Al-Hamdan menambahkan: "Kami tidak buruk, kami mampu menjangkau gawang lawan, dan kami perlu berkembang dalam hal-hal tertentu, seiring waktu kami akan tampil lebih baik".

Arab Saudi mengakhiri putaran pertama di puncak Grup Satu dengan raihan 3 poin, unggul dua poin atas Oman dan Irak setelah keduanya bermain imbang 1-1, sementara timnas Kuwait masih tanpa poin.

Arab Saudi akan menjalani laga putaran kedua, Sabtu mendatang, ketika menghadapi Oman, sedangkan Irak akan bertemu Kuwait.

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