"Kami Tidak Takut Apa Pun": Duet Arab Saudi Kobarkan Semangat Tantangan Jelang Bentrok Kontra Irak

Duet timnas Arab Saudi, Sultan Mandash dan Abdullah Al Salem, mengibarkan bendera tantangan menjelang laga yang dinanti melawan Irak, seraya menegaskan bahwa Saudi tidak memandang pertandingan itu sekadar sebagai laga penutup fase grup, melainkan menyikapinya sebagai langkah baru dalam perjalanan menuju target terbesar, yaitu bersaing memperebutkan gelar "Piala Teluk 27".

Sultan Mandash mengatakan dalam pernyataan kepada media bahwa setiap pertandingan yang dijalani timnas Arab Saudi memiliki arti khusus bagi para pemain, seraya menegaskan bahwa persiapan menghadapi Irak berjalan dengan baik, dan bahwa tim memasuki laga itu dengan konsentrasi penuh meski tiket lolos ke babak semifinal telah dipastikan.

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Mandash menekankan bahwa ambisi timnas Arab Saudi tidak berhenti pada lolos ke babak gugur, seraya menegaskan bahwa target utama adalah meraih gelar turnamen, namun pada saat yang sama ia menyinggung pentingnya dukungan suporter yang diberikan para pendukung Arab Saudi kepada para pemain sepanjang perjalanan mereka di turnamen.

Mandash: Kami memikirkan diri sendiri dan gelar adalah target kami

Pemain timnas Arab Saudi itu berkata: "Setiap pertandingan yang kami jalani penting bagi kami, dan persiapan kami baik untuk laga melawan Irak. Target kami adalah meraih gelar Piala Teluk 27, dan itu terwujud dengan dukungan suporter Arab Saudi yang berdiri bersama kami dan menyemangati kami".

Mandash menambahkan bahwa para pemain Saudi fokus pada diri mereka sendiri dan pada apa yang bisa mereka tampilkan di dalam lapangan, seraya menjelaskan: "Kami hanya memikirkan diri kami sendiri, dan setiap pertandingan bagi kami penting, dan target utama kami adalah meraih kemenangan atas gelar".

Dalam konteks yang sama, Abdullah Al Salem menegaskan kesiapan timnas Arab Saudi menghadapi Irak, seraya menekankan bahwa para pemain menargetkan meraih tiga poin dan mengakhiri fase grup dengan cara yang positif, meski kelolosan ke semifinal telah terjamin.

Al Salem: Mentalitas menang harus berlanjut

Al Salem berkata dalam pernyataan kepada media: "Kami siap untuk laga melawan Irak, dan target kami adalah meraih tiga poin", seraya menegaskan bahwa mentalitas kemenangan merupakan unsur mendasar bagi para pemain timnas Arab Saudi pada fase saat ini.

Ia menambahkan: "Mentalitas menang adalah yang terpenting bagi kami, dan kami harus mempertahankannya serta membuatnya kokoh dalam diri kami sebagai pemain", dalam sebuah pesan yang mencerminkan keinginan para pemain Saudi untuk menjaga kondisi konsentrasi dan tidak menyikapi laga melawan Irak sebagai pertandingan yang tidak penting setelah kelolosan dipastikan.

Al Salem juga berbicara tentang atmosfer suporter yang disaksikan turnamen "Piala Teluk 27", seraya menegaskan bahwa kehadiran suporter memberikan nuansa khusus pada kompetisi, dan ia berkata: "Atmosfer suporter turnamen Piala Teluk 27 menyenangkan bagi semua orang, dan kami berupaya meraih gelar".

Pernyataan duet timnas Arab Saudi ini mencerminkan kondisi konsentrasi di dalam barisan Saudi menjelang laga melawan Irak, di mana Mandash dan Al Salem sepakat bahwa kepastian lolos tidak berarti mundur dari mentalitas menang, sementara gelar tetap menjadi target yang berusaha diraih timnas seiring berlanjutnya kompetisi turnamen.