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Mohamed Saeed
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“Kami tidak suka jika orang berbohong!” Alex Baena membela Luis de la Fuente terkait perlakuannya terhadap Lamine Yamal jelang laga melawan Inggris

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Alex Baena membela keras cara Luis de la Fuente menangani Lamine Yamal. Ia menegaskan bahwa pemain sensasional Barcelona itu tidak mendapat perlakuan istimewa, meski ketidakhadirannya belakangan ini menimbulkan kehebohan. Gelandang Atletico Madrid tersebut berbicara kepada media bersama pelatihnya saat Spanyol bersiap menghadapi Inggris dalam laga krusial Nations League di Metropolitano.

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Baena bantah klaim Yamal mendapat perlakuan istimewa

FBL-EUR-NATIONS-ESP-TRAININGGetty Images

Baena berusaha meredam desas-desus yang kian ramai soal perlakuan istimewa terhadap pemain muda Barcelona, Yamal. Gelandang yang kini bermain untuk Atletico Madrid itu menegaskan bahwa absennya sang remaja dari skuad belakangan ini sepenuhnya disebabkan oleh masalah fisik, bukan karena ia memiliki status khusus di dalam tim.

“Ya, tetapi dia tidak mendapat perlakuan istimewa. Dia merasa tidak nyaman setelah pertandingan di Metropolitano, dia sudah menjalani pemeriksaan, dan hanya itu. Jika suatu saat perlakuan khusus diperlukan, semua pemain akan memahaminya,” jelas Baena dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Inggris. Gelandang itu juga meredam kehebohan di luar tim dengan menyebut bahwa pemberitaan yang ramai tidak mencerminkan keadaan sebenarnya di ruang ganti. “Kita harus memahami bahwa kita belum pernah memiliki pemain dengan dampak seperti Lamine. Namun, saya pikir Luis akan melakukan hal yang sama untuk siapa pun. Keributan di luar jauh lebih besar daripada yang dirasakan di dalam tim,” tambahnya.

De la Fuente balas kritik yang disebutnya tidak jujur

De la Fuente turut membela timnya dan mengungkapkan kekesalannya terhadap narasi yang berkembang seputar caranya mengelola skuad. Pelatih Spanyol itu memastikan Yamal kini berada dalam kondisi fisik terbaik dan siap berkontribusi saat menghadapi Inggris.

“Saya tidak marah, sungguh. Kalau saya harus marah karena ini... Saya hanya mengatakan bahwa saya terganggu ketika orang tidak mengatakan yang sebenarnya. Saya yakin semua orang di sini merasakan hal yang sama. Kita tidak suka ketika orang berbohong. Itu saja. Terlepas dari itu, Lamine dalam kondisi luar biasa. Kami akan menjalani lagi seluruh prosesnya dengan cara yang sama. Dia telah pulih sepenuhnya, dan sambutan yang diterima dia dan Mikel sangat luar biasa. Dua anggota keluarga kami kembali bersama, dan kami senang mereka berada dalam kondisi yang sangat baik,” ujar sang pelatih.

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Perebutan supremasi Nations League

Pertandingan mendatang antara Spanyol dan Inggris disebut sebagai pertemuan dua kekuatan paling dominan dalam sepakbola internasional saat ini. Baena tak ragu dalam menilai lawannya. Ia mengakui bahwa skuad Inggris memiliki talenta kelas dunia dan pemain yang saat ini berada di puncak prestasi individu dalam olahraga ini.

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Berbicara melalui kanal media sosial resmi Spanyol, Baena mengatakan: “Saya pikir Inggris dan kami adalah dua tim yang sedang berada dalam performa terbaik. Mereka tim hebat, dengan pelatih hebat, pemain-pemain hebat, dan juga peraih Ballon d’Or.” Ia secara khusus memperingatkan ancaman dari Kane dan Jude Bellingham, yang disebutnya sebagai pemain terbaik di posisi masing-masing. Baena meminta rekan-rekan setimnya mewaspadai permainan vertikal dan kemampuan menyerang Inggris, sementara Spanyol berupaya mempertahankan rekor tak terkalahkan yang bersejarah.

Rekor dipertaruhkan di Metropolitano

FBL-EUR-NATIONS-ESP-PRESSERGetty Images

Di luar pertarungan taktik, Spanyol memburu rekor-rekor baru di bawah arahan De la Fuente. Tim ini mencatat rentetan pertandingan tanpa kekalahan yang mengesankan, menjadikannya tim paling konsisten dalam sejarah negara tersebut.

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Meski sudah memastikan tempat di perempat-final, Spanyol tidak berniat mengendur. De la Fuente menepis anggapan bahwa timnya akan bermain untuk meraih hasil imbang. Ia menyatakan bahwa timnya bertekad memperlakukan setiap pertandingan seperti final demi meneruskan laju kemenangan.

Baena merefleksikan perkembangannya sendiri selama periode sukses ini. Ia mengakui bahwa dirinya telah mencapai performa terbaik dalam kariernya setelah sempat menerima kritik. “Saya pikir wajar jika orang-orang mengkritik keputusan untuk membawa saya. Saya selalu mengakui bahwa itu bukan musim terbaik saya. Pelatih selalu memercayai saya dan saya selalu memberikan 100 persen. Saya juga banyak bekerja untuk tim. Memang benar Piala Dunia membantu saya menemukan sesuatu yang sebelumnya belum bisa saya temukan, dan sekarang saya berada dalam periode terbaik dalam karier saya,” akunya.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”

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