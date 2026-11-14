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Alex Baena membela keras cara Luis de la Fuente menangani Lamine Yamal. Ia menegaskan bahwa pemain sensasional Barcelona itu tidak mendapat perlakuan istimewa, meski ketidakhadirannya belakangan ini menimbulkan kehebohan. Gelandang Atletico Madrid tersebut berbicara kepada media bersama pelatihnya saat Spanyol bersiap menghadapi Inggris dalam laga krusial Nations League di Metropolitano.

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Baena bantah klaim Yamal mendapat perlakuan istimewa

Getty Images

Baena berusaha meredam desas-desus yang kian ramai soal perlakuan istimewa terhadap pemain muda Barcelona, Yamal. Gelandang yang kini bermain untuk Atletico Madrid itu menegaskan bahwa absennya sang remaja dari skuad belakangan ini sepenuhnya disebabkan oleh masalah fisik, bukan karena ia memiliki status khusus di dalam tim.

“Ya, tetapi dia tidak mendapat perlakuan istimewa. Dia merasa tidak nyaman setelah pertandingan di Metropolitano, dia sudah menjalani pemeriksaan, dan hanya itu. Jika suatu saat perlakuan khusus diperlukan, semua pemain akan memahaminya,” jelas Baena dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Inggris. Gelandang itu juga meredam kehebohan di luar tim dengan menyebut bahwa pemberitaan yang ramai tidak mencerminkan keadaan sebenarnya di ruang ganti. “Kita harus memahami bahwa kita belum pernah memiliki pemain dengan dampak seperti Lamine. Namun, saya pikir Luis akan melakukan hal yang sama untuk siapa pun. Keributan di luar jauh lebih besar daripada yang dirasakan di dalam tim,” tambahnya.

De la Fuente balas kritik yang disebutnya tidak jujur

De la Fuente turut membela timnya dan mengungkapkan kekesalannya terhadap narasi yang berkembang seputar caranya mengelola skuad. Pelatih Spanyol itu memastikan Yamal kini berada dalam kondisi fisik terbaik dan siap berkontribusi saat menghadapi Inggris.

“Saya tidak marah, sungguh. Kalau saya harus marah karena ini... Saya hanya mengatakan bahwa saya terganggu ketika orang tidak mengatakan yang sebenarnya. Saya yakin semua orang di sini merasakan hal yang sama. Kita tidak suka ketika orang berbohong. Itu saja. Terlepas dari itu, Lamine dalam kondisi luar biasa. Kami akan menjalani lagi seluruh prosesnya dengan cara yang sama. Dia telah pulih sepenuhnya, dan sambutan yang diterima dia dan Mikel sangat luar biasa. Dua anggota keluarga kami kembali bersama, dan kami senang mereka berada dalam kondisi yang sangat baik,” ujar sang pelatih.

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Perebutan supremasi Nations League

Pertandingan mendatang antara Spanyol dan Inggris disebut sebagai pertemuan dua kekuatan paling dominan dalam sepakbola internasional saat ini. Baena tak ragu dalam menilai lawannya. Ia mengakui bahwa skuad Inggris memiliki talenta kelas dunia dan pemain yang saat ini berada di puncak prestasi individu dalam olahraga ini.

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Berbicara melalui kanal media sosial resmi Spanyol, Baena mengatakan: “Saya pikir Inggris dan kami adalah dua tim yang sedang berada dalam performa terbaik. Mereka tim hebat, dengan pelatih hebat, pemain-pemain hebat, dan juga peraih Ballon d’Or.” Ia secara khusus memperingatkan ancaman dari Kane dan Jude Bellingham, yang disebutnya sebagai pemain terbaik di posisi masing-masing. Baena meminta rekan-rekan setimnya mewaspadai permainan vertikal dan kemampuan menyerang Inggris, sementara Spanyol berupaya mempertahankan rekor tak terkalahkan yang bersejarah.

Rekor dipertaruhkan di Metropolitano

Getty Images

Di luar pertarungan taktik, Spanyol memburu rekor-rekor baru di bawah arahan De la Fuente. Tim ini mencatat rentetan pertandingan tanpa kekalahan yang mengesankan, menjadikannya tim paling konsisten dalam sejarah negara tersebut.

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Meski sudah memastikan tempat di perempat-final, Spanyol tidak berniat mengendur. De la Fuente menepis anggapan bahwa timnya akan bermain untuk meraih hasil imbang. Ia menyatakan bahwa timnya bertekad memperlakukan setiap pertandingan seperti final demi meneruskan laju kemenangan.

Baena merefleksikan perkembangannya sendiri selama periode sukses ini. Ia mengakui bahwa dirinya telah mencapai performa terbaik dalam kariernya setelah sempat menerima kritik. “Saya pikir wajar jika orang-orang mengkritik keputusan untuk membawa saya. Saya selalu mengakui bahwa itu bukan musim terbaik saya. Pelatih selalu memercayai saya dan saya selalu memberikan 100 persen. Saya juga banyak bekerja untuk tim. Memang benar Piala Dunia membantu saya menemukan sesuatu yang sebelumnya belum bisa saya temukan, dan sekarang saya berada dalam periode terbaik dalam karier saya,” akunya.