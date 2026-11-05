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Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

“Kami tidak siap bermain sepak bola!” Ruben Amorim kecam keras pemain AC Milan setelah kekalahan memalukan dari Ferencvaros di San Siro

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Ruben Amorim melontarkan kritik tajam terhadap tim AC Milan asuhannya setelah mereka secara mengejutkan kalah 2-0 dari Ferencvaros di Liga Europa pada Kamis malam. Pelatih AC Milan itu mempertanyakan mentalitas dan tanggung jawab profesional para pemainnya setelah raksasa Italia tersebut kembali mengalami kemunduran dalam kiprahnya di kompetisi Eropa.

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Amorim pertanyakan mentalitas Milan

Amorim sangat marah setelah timnya tampil lesu di San Siro, ketika dua gol Lenny Joseph pada babak kedua membuat tuan rumah menelan kekalahan yang merugikan. Hasil itu menempatkan Milan dalam posisi genting di klasemen Liga Europa, setelah menderita tiga kekalahan dalam empat pertandingan pembuka fase grup di tengah kiprah yang sulit di kompetisi Eropa.

Seusai peluit akhir, Amorim mengaku terkejut dengan kurangnya intensitas yang ditunjukkan skuadnya. “Tidak ada penjelasan. Tidak ada yang bisa saya katakan, terutama tentang babak pertama. Saya tidak ingat pernah melihat babak pertama seperti itu. Ini soal ambisi, konsentrasi, dan keinginan. Kami memberikan peluang, kami memberikan hadiah-hadiah konyol. Kami tidak siap bermain sepakbola malam ini,” kata sang pelatih kepada Sky Sport.

Rotasi pemain berbalik merugikan di San Siro

Amorim memilih merombak susunan pemain awalnya secara signifikan, dengan membuat enam perubahan dari tim yang baru-baru ini meraih kemenangan atas Inter dalam Derby della Madonnina. Namun, keputusan itu tidak membuahkan hasil karena para pemain yang jarang tampil kesulitan menyesuaikan diri dengan ritme pertandingan. Masuknya bintang-bintang ternama seperti Luka Modric dan Christian Pulisic pada babak kedua pun tidak mampu memicu kebangkitan tuan rumah.

“Sulit dijelaskan. Kami tidak siap beralih dari derbi ke kompetisi lain ini. Ketika bermain untuk Milan, Anda memiliki tanggung jawab dan tidak boleh tampil seperti itu. Mungkin saya juga gagal memastikan tim turun ke lapangan dalam keadaan siap. Kami belum siap bersaing di dua kompetisi. Kami perlu membenahi cara kami memandang sepakbola dan menghadapi pertandingan. Tidak ada alasan malam ini, tidak ada yang bisa saya katakan. Biasanya saya punya banyak hal untuk dikatakan guna membela tim kami, tetapi tidak malam ini. Kami harus lebih rendah hati dan memahami apa yang terjadi,” tambah Amorim saat berbicara kepada media seusai pertandingan.

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Mencari solusi

AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Di tengah tekanan yang meningkat, Amorim menunjuk bek Strahinja Pavlovic sebagai standar yang harus dicapai para pemain lainnya, seraya memuji etos kerja pemain Serbia itu dalam sesi latihan. Sang pelatih mengkhawatirkan timnya kembali menghadapi hambatan psikologis yang mengganggu mereka pada musim sebelumnya.

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Amorim kemudian memberikan peringatan terakhir kepada para pemainnya yang tampil di bawah standar: “Mungkin saya melakukan kesalahan dalam dua hari terakhir, tetapi bukan dari segi mental. Tim ini memiliki masalah serupa tahun lalu. Kami harus menemukan solusi. Malam ini kami tidak siap, kami tidak berani. Jika kami tidak menang, kami harus melakukan segala yang kami bisa untuk membalikkan keadaan, dan hal itu tidak terlihat. Semua orang perlu berlatih seperti Pavlovic. Ia siap mati-matian dalam latihan. Ia contoh yang baik.”

Ia menutup dengan mengatakan: “Terkadang, ketika pemain tidak menjadi starter, mereka kesulitan. Namun, tidak ada alasan; kami seharusnya menang bahkan dengan para pemain yang menjadi starter. Kami harus memperbaiki ini! Kami tidak bisa begitu saja menganggap keadaan akan terus seperti ini. Ada begitu banyak hal yang seharusnya kami lakukan dengan lebih baik malam ini. Sekadar lebih baik dalam memperebutkan bola kedua saja sudah akan membuat perbedaan besar. Kami tidak mampu mengikuti jalannya pertandingan malam ini.”

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”

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