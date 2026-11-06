"Kami tidak seburuk yang terlihat"; Iraola Merespons Kemarahan Suporter Liverpool

Andoni Iraola, pelatih kepala Liverpool, berbicara tentang perlunya mengembalikan irama kemenangan setelah mengalami dua kekalahan beruntun baru-baru ini, seraya menegaskan bahwa ia memahami kemarahan para suporter terhadap penampilan tim, dalam konferensi pers yang digelarnya hari Jumat ini terkait pertandingan melawan Crystal Palace pada Minggu mendatang dalam rangkaian laga pekan kesepuluh Liga Primer Inggris.

Iraola masih merasa kesal atas kekalahan terakhir Liverpool di kandang sendiri dari Arsenal dengan skor tanpa balas, serta tidak diberikannya penalti untuk Alexander Isak dalam laga tersebut, seraya menegaskan tidak adanya penjelasan resmi dengan mengatakan sebagaimana dikutip situs "Sky Sports": Kami tidak mendapatkan penjelasan apa pun, tetapi inilah sistem yang berlaku, dan kami hanya akan menunggu kesimpulan dari komite wasit persis seperti yang terjadi setelah pertandingan terakhir melawan Brighton, yang mana kami tidak mendapatkan apa-apa darinya. Saya rasa kami harus menunggu 10 hari sebelum mereka mengumumkan pendapat mereka".

Liverpool mengalami kemerosotan hasil dalam pertandingan-pertandingan terakhir, dengan kekalahan dari Arsenal (1-0) pada Minggu lalu, dan setelah itu kalah dari Fenerbahce asal Turki (3-2) di Liga Champions Eropa pada Rabu lalu. Sehingga saat ini Liverpool berada di peringkat kelima klasemen Liga Primer dengan 15 poin dan selisih 9 poin penuh dari Arsenal yang memuncaki klasemen.

Pelatih Liverpool menekankan perlunya respons cepat dan perubahan keadaan setelah kemerosotan hasil belakangan ini, dengan mengatakan: "Tantangan di klub sebesar Liverpool adalah bahwa pekan lalu kami tengah menjalani rangkaian kemenangan yang luar biasa, semuanya dalam kondisi baik dan semua orang dalam suasana hati yang sangat bagus, tetapi setelah dua kekalahan semuanya berubah total, dan inilah realita yang harus dihadapi klub sebesar Liverpool. Kami harus menunjukkan reaksi yang dibutuhkan, karena kemenangan atas Crystal Palace adalah keharusan yang mendesak. Kami pernah mengalami kondisi serupa melawan Bournemouth bahkan dalam pertandingan melawan Brentford, dan kami harus pergi ke sana untuk menuntaskan tugas dan meraih poin pertandingan".

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Pelatih asal Spanyol itu menunjukkan kegembiraannya atas pemanggilan Rio Ngumoha ke skuad timnas Inggris, setelah Thomas Tuchel pelatih The Three Lions mengumumkan daftar jeda internasional mendatang hari Jumat ini, dengan mengatakan: "Ini kabar yang sangat baik bagi Rio dan juga bagi kami. Ia selalu menjadi ancaman ketika kami menempatkannya dalam posisi yang baik di hadapan lawan, ia terus berkembang dan sangat membantu kami".

Terkait pertandingan yang dinanti melawan Crystal Palace yang berada di peringkat ke-18 dengan 7 poin, Iraola menunjukkan rasa hormatnya yang besar kepada lawan dengan mengatakan: "Bahkan dengan pergantian pelatih, ada kesinambungan dalam gaya permainan mereka, dan para pemain benar-benar terbiasa dengan apa yang mereka lakukan. Saya menonton pertandingan mereka hari Kamis, mereka bertarung sampai akhir dengan 10 pemain dan meraih hasil di detik-detik terakhir (imbang dengan Hoffenheim di Liga Europa dengan skor 1-1). Mereka adalah tim yang memiliki elemen-elemen berkualitas tinggi, dan bermain sepak bola yang baik dengan bola. Selain itu stadion mereka tidak besar, sehingga Anda akan merasakan tekanan dengan cepat dari lemparan ke dalam atau bola panjang, dan ada banyak situasi di dalam kotak penalti yang menuntut kualitas tinggi secara defensif maupun ofensif".

Mengenai situasi medis para pemain yang absen dan kondisi Ryan Gravenberch, ia menjelaskan: "Satu-satunya keraguan yang kami miliki terkait dengan Ryan Gravenberch, sementara elemen-elemen lainnya tetap sama. Kondisi Ryan bergantung pada evaluasi harian dan bertumpu pada tingkat toleransinya terhadap rasa sakit, dan kita akan lihat apakah kami bisa menangani hal ini agar ia mampu membantu kami".

Mengenai tekanan dari suporter dan hasil tim yang naik-turun, pelatih Liverpool menegaskan: "Ketika kami kalah dalam sebuah pertandingan, semua orang menjadi marah, tetapi kami harus memandang segala sesuatu dengan perspektif yang seimbang dan kami tahu bahwa perjalanan ini membawa naik dan turun. Kami harus melewati momen ini, kami tentu berharap menampilkan level yang kuat dan selalu menang tetapi hal itu tidak selalu terjadi. Kami tengah menjalani rangkaian positif lalu kalah dua pertandingan sehingga muncul keraguan, dan saya sepenuhnya memahami itu, seandainya saya seorang suporter saya pun akan melakukan hal yang sama. Namun kami bekerja setiap hari dan kami tahu apa yang kami lakukan, kami tidak seburuk gambaran kami hari ini dan juga tidak sebaik gambaran kami sepekan lalu, dan tantangannya terletak pada menjaga moral tim".

Mengenai sikap sportivitas yang berlebihan dari timnya terhadap para wasit, Iraola menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Kami adalah kelompok yang jujur, bahkan terlalu jujur di beberapa kesempatan. Wasit memberikan selamat kepada kami setelah pertandingan dan saya tidak tahu apakah hal itu benar-benar saya sukai. Segala sesuatu harus berjalan wajar tanpa dibuat-buat, dan ketika kami mengeluh, keluhan itu harus benar-benar nyata. Kami adalah tim yang ingin menekan dan agresif, tetapi keseimbangan dalam hal itu menciptakan perbedaan yang sangat besar. Penguasaan bola dan mencapai kotak penalti menjadi jauh lebih mudah ketika Anda unggul dalam skor dan menemukan ruang, dan inilah yang kami kehilangan belakangan ini ketika kami tidak mampu menjaga keunggulan kami".