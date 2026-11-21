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Manajer Liverpool Andoni Iraola mengakui Manchester United memiliki keunggulan taktis yang jelas menjelang duel besar Liga Primer di Anfield pada Minggu. Menurutnya, kedatangan mendadak Mauricio Pochettino sebagai pelatih United membuat rival bersejarah mereka itu sulit diprediksi.

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Iraola waspadai Manchester United yang sulit diprediksi

Iraola menilai United memiliki sedikit keunggulan taktis atas Liverpool menjelang duel besar Liga Primer mereka pada Minggu . Laga yang sangat dinantikan di Anfield itu akan menjadi pertandingan pertama Mauricio Pochettino sebagai pelatih tim tamu. Pochettino menggantikan Michael Carrick sebagai pelatih kepala United pada jeda internasional baru-baru ini.

Kedatangannya yang mendadak di Old Trafford menghadirkan unsur kejutan dalam pertandingan sarat rivalitas yang selalu menuntut konsentrasi penuh. Liverpool kini berada di peringkat keempat klasemen Liga Primer setelah mengawali musim dengan impresif. Sebaliknya, rival mereka akan bertandang ke Merseyside dalam posisi ke-18 setelah gagal menang dalam delapan pertandingan beruntun.

Beradaptasi dengan rancangan taktik baru Pochettino

Mempersiapkan diri menghadapi tim dengan pelatih yang baru ditunjuk merupakan tantangan tersendiri bagi lawan mana pun. Iraola mengakui staf pelatihnya tidak memiliki acuan terkini untuk memprediksi secara pasti bagaimana Pochettino akan menyusun susunan pemain utamanya.

"Kami pernah saling berhadapan [sebagai manajer] dan tentu dia sudah menjalani banyak pertandingan Liga Primer yang bisa kami pelajari," kata Iraola kepada wartawan. "Kami bisa melihat pertandingan di AS, tetapi benar bahwa [United] punya sedikit keunggulan karena kami tidak memiliki acuan untuk mempersiapkan diri. Mereka bisa mengambil berbagai pendekatan yang, sejujurnya, saat ini belum kami ketahui."

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Rivalitas bersejarah menuntut penampilan hebat di Anfield

Meski unsur kejutan menguntungkan tim tamu, Iraola tetap yakin skuadnya mampu mengatasi masalah di lapangan. Ia menegaskan bahwa kekuatan dan kelemahan utama para pemain United pada dasarnya tidak berubah. Namun, tuan rumah harus mengatasi hambatan psikologis yang mengkhawatirkan akhir pekan ini. Liverpool ternyata belum mampu mengalahkan Manchester United di Anfield sejak Maret 2023, sehingga laga ini semakin penting bagi para pendukung tuan rumah.

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"Kami harus beradaptasi dengan beberapa hal dan saya berharap waktu yang sudah kami habiskan bersama para pemain membantu kami mengatasi fase awal pertandingan secepat mungkin," tambah Iraola. "Namun, kami sangat mengenal para pemain mereka. Kami tahu seperti apa mereka. Kekuatan dan kelemahan yang mereka tunjukkan hingga hari ini tidak akan berubah dalam semalam. Sejujurnya, sulit menemukan pertandingan yang lebih besar daripada ini.

"Saya merasa beruntung berada di sini dan mendapat kehormatan menjadi bagian dari pertandingan seperti ini. Kami harus menyadari pentingnya laga ini. Ada banyak faktor. Mereka punya manajer baru, yang menghadirkan tantangan baru bagi kami. Ini penting bagi kami dalam banyak hal. Kami ingin memperbaiki performa di kandang. Kami tampil sangat baik di laga tandang, tetapi tidak di kandang, dan kesempatan pertama yang kami miliki adalah menghadapi United pada Minggu."

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Mengakhiri rentetan sulit di Merseyside

Pertandingan Minggu ini menjadi kesempatan ideal bagi Liverpool untuk memperbaiki inkonsistensi mereka belakangan ini di hadapan pendukung sendiri. Iraola menantang skuadnya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dan menunjukkan penampilan meyakinkan melawan rival yang sedang kesulitan.

Bagi United, laga berat ini memberi Pochettino kesempatan langsung untuk mengakhiri keterpurukan timnya di Liga Primer. Kemenangan mengejutkan di Anfield akan menjadi dorongan besar bagi harapan mereka untuk bertahan di Liga Primer yang kian menipis.