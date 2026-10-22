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Pelatih timnas Jerman Jurgen Klopp menyampaikan pesan tegas soal masa depan internasional pemain muda Club Brugge, Nicolo Tresoldi. Saat menjalankan misi pemantauan pemain yang mendapat sorotan besar, mantan manajer Liverpool itu menegaskan bahwa DFB tidak akan memohon kepada pemain untuk membela tim nasional, meski persaingan dengan Italia untuk mendapatkan komitmen sang penyerang mulai membayangi.

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Klopp tegaskan sikap soal perekrutan pemain untuk tim nasional

Perebutan komitmen jangka panjang Tresoldi semakin sengit, tetapi Klopp menolak terlibat dalam persaingan mati-matian untuk mendapatkan penyerang muda itu. Saat menghadiri pertandingan Liga Champions antara Bayern Munich dan Arsenal di Allianz Arena, pelatih timnas Jerman tersebut mengonfirmasi bahwa pembicaraan resmi telah dilakukan dengan Tresoldi, yang masih memenuhi syarat untuk membela Jerman maupun Italia.

Meski kehilangan pemain muda berbakat ke rival langsung di Eropa akan berdampak besar, Klopp tetap tenang mengenai sikap DFB. "Kami memantau semuanya. Kami memantau di Bruges, kami memantau di Bremen. Kami sudah berbicara dengan Tresoldi, begitu pula [Roberto] Mancini. Ini bukan hanya ditujukan kepada Tresoldi: kami tidak perlu mengejar siapa pun. Anak itu harus mengambil keputusan ketika ia sudah bisa melakukannya. Nico adalah anak yang luar biasa, perkembangannya sangat pesat dan ia masih memiliki banyak potensi," jelasnya kepada Sky Sport.

Sang striker menunda keputusan soal masa depan di tim nasional

Getty Images

Setelah menjadi salah satu pemain paling menonjol di skuad Jerman U-21, striker berusia 20 tahun itu memilih untuk tidak terburu-buru menentukan masa depannya di tim nasional. Ia baru-baru ini mengisyaratkan akan menunda keputusan akhir mengenai negara yang akan dibelanya di level senior hingga setelah Kejuaraan Eropa U-21 UEFA 2027, demi menjaga fokusnya sepanjang rangkaian turnamen mendatang.

Sementara itu, Mancini terus mencermati situasinya dan ingin membujuk penyerang kelahiran Sardinia itu untuk berkomitmen membela Italia. Persaingan antara negara kelahiran sang pemain dan negara tempat ia mengembangkan karier profesionalnya kini membayangi, sementara para pejabat Italia berharap akar Mediteranianya pada akhirnya akan membuatnya memilih Italia.

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Fullkrug tetap masuk pertimbangan meski usianya menjadi perhatian

Jika Tresoldi mewakili masa depan, Klopp juga membahas kontribusi terkini striker veteran Niclas Fullkrug. Penyerang itu kembali tampil tajam sejak pulang ke Bremen sebagai pemain pinjaman dari West Ham United, dengan konsisten mencetak gol pada awal musim baru. Ketajaman Fullkrug membuat namanya kembali diperhitungkan untuk tim nasional, meski Klopp juga memikirkan komposisi skuad dalam jangka panjang.

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Dengan tujuh gol dalam tujuh penampilan kompetitif pertamanya musim ini, mantan pemain Borussia Dortmund itu tetap menjadi salah satu penyelesai peluang paling andal bagi Jerman di kotak penalti. "Niclas Fullkrug terus mencetak gol di Bundesliga, tetapi usianya 33 tahun. Itu bukan salah saya. Untuk jangka panjang, kami harus melihat apakah itu bisa berjalan. Saat ini bisa, tetapi yang terutama saya senang Niclas kembali dan mencetak gol," kata Klopp.

Pemantauan pemain di Allianz Arena





Getty Images

Kehadiran Klopp di Munich tidak semata-mata untuk mencari solusi di lini depan. Ia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mengamati sejumlah pemain DFB, baik yang sudah mapan maupun yang sedang berkembang, saat berlaga di panggung elite Liga Champions. Pertarungan taktik antara Bayern dan Arsenal memberinya kesempatan untuk menilai performa para pemain yang diperkirakan akan menjadi tulang punggung skuadnya pada jeda internasional berikutnya.

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Para pemain penting seperti Serge Gnabry, Aleksandar Pavlovic, Kai Havertz, serta Tom Bischof yang dinilai sangat berbakat, semuanya berada dalam pengamatan Klopp seiring ia terus menyempurnakan pendekatan taktiknya. Komitmen sang pelatih untuk memantau "semuanya", dari pertandingan domestik hingga laga antarklub Eropa di luar negeri, menunjukkan bahwa tak ada pemain yang luput dari perhatiannya saat tim bersiap menghadapi turnamen-turnamen mendatang.