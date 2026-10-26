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Gelandang Inter Milan Piotr Zielinski menunjukkan ketenangan luar biasa saat menaklukkan kiper Fiorentina David De Gea lewat penalti penentu kemenangan pada menit ke-98. Pemain timnas Polandia itu menepis kritik yang belakangan ditujukan kepada timnya setelah kemenangan 2-1 di San Siro.

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Zielinski pastikan kemenangan sensasional lewat penalti

Piotr Zielinski tetap tenang pada menit ke-98 untuk memastikan kemenangan dramatis Inter Milan 2-1 atas Fiorentina setelah bangkit dari ketertinggalan di San Siro. Masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua, gelandang asal Polandia itu maju sebagai eksekutor setelah Marcus Thuram dilanggar di kotak penalti.

Zielinski menghantam bola dari titik penalti ke pojok atas gawang, tanpa memberi kesempatan kepada kiper Fiorentina, David De Gea, yang tampil gemilang.

Gol itu menjadi puncak dari enam menit masa tambahan waktu yang berlangsung sengit dan memicu perayaan meriah di seluruh stadion.

Gelandang itu tetap tenang dalam momen penuh tekanan

Membahas penalti yang sangat menentukan itu, Zielinski menegaskan bahwa ia tetap sepenuhnya yakin pada rutinitasnya meski De Gea tampil mengesankan sepanjang pertandingan. “Tekanannya tentu sangat besar, tetapi saya tenang dan yakin bisa mencetak gol,” kata Zielinski dalam wawancara seusai pertandingan.

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“Kami menang dan kami senang. Mari terus melaju.”

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“Kritikus ada dan akan selalu ada, tetapi kami tidak memikirkannya dan selalu berusaha memberikan yang terbaik,” tambahnya.

Zielinski abaikan kritik setelah kemunduran di kompetisi Eropa

Gelandang itu menekankan bahwa skuad tetap fokus pada tujuan jangka panjang meski mendapat tekanan dari media. “Hasil-hasil kami sangat bagus, kecuali saat melawan Brugge. Kami tidak peduli dengan kritik,” tegas Zielinski.

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Masuknya Zielinski sebagai pemain pengganti memberi Inter kendali penting di lini tengah saat mereka menggempur pada menit-menit akhir.

Ketenangan taktisnya memungkinkan tim asuhan Cristian Chivu terus menekan tanpa henti hingga peluit akhir.

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Momentum Inter menguat setelah akhir laga yang mendebarkan

Penalti penentu Zielinski memastikan Inter mempertahankan momentum kuatnya di kompetisi domestik, dekat puncak klasemen Serie A.

Tim itu membuktikan kemampuannya meraih hasil di bawah tekanan besar.

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Inter kini mengalihkan fokus ke pertandingan liga berikutnya dengan kepercayaan diri penuh di seluruh skuad.