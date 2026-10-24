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Manajer Manchester City, Enzo Maresca, menegaskan timnya tidak pantas kalah setelah Aston Villa menghentikan awal sempurna mereka di musim Premier League. Dua gol Nicolas Jackson menjadi pembeda di Villa Park, membuat pelatih asal Italia itu menyesalkan kesalahan individu dan kurangnya keberuntungan di depan gawang.

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Siang yang membuat frustrasi sang juara

Saat mengulas penampilan tim segera setelah peluit akhir berbunyi, Maresca menegaskan bahwa skor akhir tidak mencerminkan jalannya pertandingan. Pelatih asal Italia itu merasa timnya telah melakukan cukup banyak hal untuk meraih setidaknya satu poin, bahkan mungkin tiga poin, mengingat banyaknya peluang yang mereka ciptakan. “Secara keseluruhan, penampilan kami bagus. Lihat saja jumlah peluang yang kami ciptakan. Pada babak kedua, kami hanya kebobolan lewat transisi yang menghasilkan gol,” kata Maresca kepada TNT Sports. “Terkadang Anda harus bertahan sedikit lebih baik atau sedikit lebih beruntung dalam situasi transisi itu, tetapi begitulah sepakbola. Kami belajar dari itu dan melangkah maju.”

Pelatih City itu terutama frustrasi dengan cara timnya kebobolan, karena menurutnya kedua gol tersebut sepenuhnya bisa dicegah. Ketika ditanya apakah gol-gol itu bisa dihindari, Maresca menjawab: “Tentu saja, keduanya. Terkadang Anda perlu sedikit lebih beruntung karena kami hanya memberi mereka dua peluang itu. Namun, kami menciptakan banyak peluang. Kami punya banyak peluang. Kami memainkan sebagian besar pertandingan di kotak penalti mereka, tetapi Anda harus lebih klinis dan menghindari kesalahan seperti pada dua gol yang kami terima.”

Kesalahan bertahan harus dibayar mahal

Gol pembuka sangat membuat staf pelatih City frustrasi karena tercipta dari kelengahan lini belakang yang jarang terjadi. John McGinn memanfaatkan sentuhan bola Marc Guehi yang terlalu jauh, lalu mengirim umpan kepada Jackson. Jackson dengan cerdik melewati Elliot Anderson sebelum melepaskan tembakan tinggi yang menaklukkan Gianluigi Donnarumma dan membawa Villa unggul.

City sempat menyamakan kedudukan pada awal babak kedua ketika Erling Haaland, yang selalu bisa diandalkan, menyundul masuk umpan Iliman Ndiaye. Namun, skor imbang itu tidak bertahan lama. Hanya delapan menit kemudian, Jackson menyambut umpan mendatar pemain pengganti Ibrahim Mbaye dan langsung melepaskan tembakan yang lolos di bawah tangan kiri Donnarumma yang terulur, sehingga Villa kembali unggul.

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Kesulitan di Villa Park berlanjut

Catatan Aston Villa melawan Manchester City belakangan ini kian mengesankan. Kemenangan ini menjadi yang kelima bagi Villa dalam tujuh pertemuan terakhir kedua klub. Hasil tersebut juga menjadi perayaan sempurna bagi Unai Emery, yang menandai empat tahun sejak ditunjuk sebagai pelatih Villa.

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Bagi City, stadion itu tetap menjadi tempat yang sulit untuk didatangi. Ketika ditanya tentang catatan buruk klub tersebut di sana belakangan ini, Maresca tetap berfokus pada pertandingan yang baru saja berlangsung. “Kami akan mencoba lagi musim depan. Saya hanya bisa menganalisis pertandingan hari ini dan saya rasa kami tidak pantas kalah, tetapi kami kalah. Selalu ada hal yang bisa dipelajari. Tentu ada hal-hal yang bisa kami lakukan dengan lebih baik hari ini.”

Menatap peluang bangkit melawan Brighton

City tidak punya banyak waktu untuk terus memikirkan hasil tersebut karena laga Piala Liga Inggris yang menantang melawan Brighton & Hove Albion menanti pada Rabu ini. Meski kalah, City tetap unggul tiga poin di puncak klasemen Premier League menjelang pertandingan Arsenal, yang berada di posisi kedua, melawan Everton. Sementara itu, kemenangan Villa membawa mereka ke paruh atas klasemen.

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Menatap tantangan berikutnya, Maresca menyampaikan penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan Brighton di pesisir selatan, seraya menekankan bahwa para pemainnya harus siap menghadapi pertarungan taktik lainnya. “Kita lihat saja. Ini akan menjadi pertandingan yang berbeda, mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kedua pertandingan akan sulit. Namun, kami harus memulihkan kondisi dan bersiap untuk itu,” pungkasnya.