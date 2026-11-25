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Pelatih Bayern Munich Vincent Kompany menegaskan setelah kekalahan 1-2 dari OSC Lille di Liga Champions pada Rabu malam bahwa timnya harus menemukan cara untuk menikmati perjuangan di tengah krisis pemain. Ia juga melihat sisi positif dari kekalahan itu dan menyinggung juara bertahan PSG.

"Soal babak pertama, kami tidak mungkin bisa melakukannya lebih baik," kata Kompany seusai pertandingan kepada DAZN. Ia sangat puas dengan penampilan timnya yang kehilangan banyak pemain , sehingga antara lain Konrad Laimer harus mengisi posisi penyerang tengah , selama 45 menit pertama. "Babak pertama berjalan seperti yang kami bayangkan," ujar pelatih Bayern itu.

Laimer juga menyoroti penampilan bagus timnya pada babak pertama: "Kami bermain sangat baik pada babak pertama. Kami banyak menerapkan apa yang ingin kami lakukan. Kami sangat sigap, merebut banyak bola dan memenangkan banyak duel," kata pemain asal Austria itu.

Bayern mengendalikan pertandingan melawan tim peringkat ketiga Ligue 1 Prancis itu pada babak pertama dan pantas unggul 1-0 saat turun minum berkat gol sundulan Dayot Upamecano pada menit ke-15. Namun, keadaan berubah setelah jeda. Bayern, pemegang rekor gelar liga Jerman yang kehilangan enam pemain ternama akibat cedera, yakni Harry Kane, Michael Olise, Manuel Neuer, Serge Gnabry, Ismael Saibari, dan Alphonso Davies, semakin kesulitan mengendalikan permainan.

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Kompany: Bayern "tidak lagi menemukan ritme kami" pada babak kedua

"Pada babak kedua, kami tidak lagi menemukan ritme kami . Kami sudah mencoba segalanya. Tim ini tidak bisa dituduh kurang berusaha atau semacamnya," analisis Kompany. Lille memanfaatkan kesulitan Bayern dan membalikkan keadaan hanya dalam tiga menit melalui gol Ayase Ueda pada menit ke-62 serta gol bunuh diri Aleksandar Pavlovic yang tidak beruntung pada menit ke-65.

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"Gol kedua tentu tidak boleh terjadi," kata Kompany, mengkritik tindakan para pemainnya dalam proses terciptanya gol penentu itu. Lille melancarkan serangan balik cepat setelah Bayern mendapat tendangan bebas jauh di wilayah lawan. Ethan Mbappe, saudara superstar Real Madrid Kylian, bisa berlari tanpa kawalan ke arah kiper Bayern Jonas Urbig dan melakukan banyak hal dengan benar saat menuntaskan peluang, tetapi tembakannya hanya membentur tiang. Bola kemudian memantul kembali dan Pavlovic, saat berusaha menghalaunya, secara tidak beruntung mengarahkannya ke gawang sendiri.

"Saat ini, semuanya soal perjuangan. Kami harus kembali ke jalur kemenangan dan membuat mesin ini berjalan lagi. Terkadang, kami juga harus menikmati perjuangan itu dan menghadapinya secara langsung," kata Kompany mengenai arah yang harus ditempuh timnya dalam beberapa pekan mendatang yang padat. "Kami tentu bisa mengambil hal-hal positif dari babak pertama ini. Namun, tentu saja hasil adalah hal terpenting hari ini. Meski begitu, hasil ini tidak menentukan Liga Champions."

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Bayern di Liga Champions: PSG menjadi penyemangat

Pelatih asal Belgia itu juga menyemangati diri dan timnya dengan membandingkan Bayern dengan juara Liga Champions dalam dua musim terakhir: "PSG sejauh ini bahkan tidak pernah masuk delapan besar, tetapi tetap dua kali meraih gelar," kata Kompany, mengingat kembali pencapaian tersebut. PSG menjuarai kompetisi itu pada akhir musim 2024/25 dan 2025/26. Namun, mereka selalu gagal finis di delapan besar fase liga setelah menempati peringkat ke-15 pada 2024/25 dan ke-11 pada 2025/26, sehingga pada kedua kesempatan itu harus melalui babak playoff.

Bayern juga terancam harus menempuh jalur itu musim ini. Mereka kini berada di peringkat ke-15 dengan delapan poin setelah lima dari delapan pertandingan. "Kami tidak boleh membiarkan pertandingan ini terlalu lama berada dalam pikiran kami," kata Kompany, yang ingin timnya segera menatap ke depan. "Kami harus menikmati perjuangan yang kini ada di hadapan kami. Itu bagian dari sepakbola. Segalanya tidak selalu bisa berjalan mudah."

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Di Bundesliga, Bayern menghadapi dua laga yang wajib dimenangi: bertandang ke markas Hamburger SV pada Sabtu, lalu menjamu SC Paderborn enam hari kemudian. Di antara kedua laga itu, Bayern ingin melaju ke perempat-final DFB-Pokal melalui duel melawan pemuncak klasemen divisi kedua Hertha BSC . Di Liga Champions, mereka sangat membutuhkan kemenangan saat menjamu Slavia Prag pada 8 Desember.

Laimer soal banyaknya pemain bintang Bayern yang absen: "Kualitas individu tentu membantu"

Mengenai banyaknya pemain ternama yang absen karena cedera di Lille, Laimer mengatakan: "Mereka tentu pemain-pemain top dengan kualitas hebat yang tidak bisa kami manfaatkan. Terutama ketika lawan bertahan dalam dan Anda harus mencari solusi, kualitas individu tentu membantu untuk menentukan hasil pertandingan atau mencetak gol." Namun, ia sama sekali tidak mau menjadikan kondisi skuad sebagai alasan: "Kami tetap bersatu dan berusaha bermain sepakbola serta memenangkan pertandingan dengan para pemain yang tersedia," kata pemain serbabisa itu.

Getty Images

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Ketika ditanya tentang perannya yang tidak biasa sebagai penyerang nomor sembilan karena pencetak gol andalan Kane absen, Laimer mengatakan bahwa peran itu "jelas berbeda". "Saya mencoba memainkannya dengan cara saya sendiri. Namun, tentu saja pada awalnya terasa asing: Anda berada di ruang-ruang yang berbeda dan mencoba menyediakan opsi, yang terkadang berhasil lebih baik dan terkadang kurang baik. Saya hanya berusaha membantu tim."