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Pemain veteran AC Milan, Luka Modric, memberikan penilaian yang sangat blak-blakan atas kekalahan pertama timnya di liga musim ini. Ia mengakui Milan tidak menyangka akan mengalami kemerosotan permainan pada babak kedua saat menghadapi Bologna. Meski mengawali musim dengan positif di bawah kepemimpinan baru, gelandang asal Kroasia itu mengakui tim tamu sepenuhnya pantas meraih kemenangan 4-2 di San Siro.

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Awal musim tanpa kekalahan Milan terhenti

Rekor tanpa kekalahan Milan sejak awal musim Serie A terhenti pada Rabu setelah mereka menelan kekalahan mengecewakan 4-2 di kandang dari Bologna. Setelah tampil solid sepanjang 45 menit pertama, tim asuhan Ruben Amorim kehilangan kendali pada babak kedua dan gagal mempertahankan momentum yang mereka bangun pada awal musim.

Modric masuk saat jeda untuk menggantikan Fikayo Tomori yang cedera. Namun, pemain veteran berusia 41 tahun itu tidak mampu membendung laju tim tamu, yang kemudian menguasai pertandingan sepenuhnya. Hasil tersebut membuat Milan berada di peringkat kelima klasemen liga dengan 18 poin dari sembilan pertandingan pertama mereka.

Modric beri penilaian blak-blakan soal kekalahan dari Bologna

Berbicara kepada Sky Sport Italia, Modric memberikan penilaian terus terang atas penurunan performa timnya pada babak kedua. Gelandang asal Kroasia itu mengakui skuadnya terkejut oleh perubahan momentum yang tiba-tiba.

“Itu kekalahan yang buruk. Kami tidak menyangkanya, terutama setelah babak pertama,” akunya. “Saya pikir kami tampil baik di liga hingga saat ini, dan malam ini kami kalah untuk pertama kalinya. Kami kalah dalam begitu banyak duel pada babak kedua. Gol dari situasi bola mati itu sangat disayangkan, dan sejak saat itu kami terpuruk. Kami pantas kalah.”

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Meski mengalami kemunduran, Modric meminta rekan-rekan setimnya untuk menatap ke depan. “Kami tidak punya alasan. Ada pemain yang cedera, tetapi hal positifnya adalah pertandingan berikutnya akan segera tiba. Kami tampil sangat baik hingga malam ini, jadi kami harus tetap optimistis dan berharap bisa bangkit pada Sabtu,” lanjutnya.

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Revolusi taktik Amorim tetap berada di jalurnya

Meski kekalahan dari Bologna memperlihatkan kelemahan sementara, pandangan umum di kubu Milan tetap sangat positif. Modric, yang telah mencatatkan dua assist di liga musim ini dan terikat kontrak hingga akhir musim, menyatakan dukungannya terhadap perubahan taktik yang terus dilakukan Amorim.

“Saya pikir kami menuju arah yang benar,” kata sang gelandang. “Pelatih datang dengan ide-ide baru, dengan gaya bermain baru, dan kami berusaha memahami ide-idenya serta apa yang ia minta dari kami.”

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Menyadari bahwa skuadnya masih beradaptasi, Modric menekankan pentingnya kesabaran. “Seperti yang saya katakan sebelumnya, kami tampil baik hingga malam ini. Selalu ada hal yang bisa dilakukan dengan lebih baik, tetapi kami masih perlu berkembang, dan kami berharap bisa melakukannya sepanjang musim,” tambahnya.

Inter menanti Milan yang tengah terluka

Tim asuhan Amorim tidak punya waktu untuk meratapi kekecewaan pada tengah pekan, dengan laga penting melawan rival sekota Inter menanti pada Sabtu. Bangkit dalam pertandingan yang begitu sengit akan menjadi ujian berat bagi ketangguhan mental skuad.

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Milan juga perlu mengevaluasi pilihan mereka di lini pertahanan menjelang akhir pekan setelah Tomori terpaksa ditarik keluar. Meraih hasil positif melawan Inter kini penting agar satu kekalahan ini tidak merusak awal musim mereka yang menjanjikan.