"Kami tidak menjalankan instruksi Mourinho".. Valverde mengkritik para pemain Real Madrid

Gelandang Real Madrid asal Uruguay, Fede Valverde, mengungkapkan ketidakpuasannya atas penampilan timnya dalam laga melawan Inter Milan di Liga Champions Eropa, seraya menegaskan bahwa para pemain menyadari perlunya melakukan introspeksi dan memperbaiki banyak aspek.

Real Madrid meraih kemenangan sulit dengan penampilan yang kurang meyakinkan atas tamunya Inter Milan dengan skor 2-1 pada malam Selasa ini, dalam laga yang berlangsung di Stadion "Santiago Bernabeu" pada pembukaan perjalanan kedua tim di fase liga turnamen kontinental tersebut.

Laga ini berlangsung beberapa hari setelah kekalahan pertama tim ibu kota di La Liga Spanyol dengan skor 0-1 dari Real Betis, Jumat lalu.

Valverde meraih penghargaan pemain terbaik dalam laga timnya melawan Inter Milan, setelah mencetak gol kedua dengan memanfaatkan kesalahan kiper Josep Martinez.

Dalam pernyataannya kepada jaringan "Movistar" Spanyol, yang dikutip surat kabar "AS", Valverde berbicara tentang penghargaan man of the match yang diraihnya, "Tidak, saya tidak percaya itu. Thibaut Courtois tampil luar biasa di babak pertama, dan penghargaan ini sangat layak untuknya. Dia menyelamatkan kami."

Kiper asal Belgia itu melakukan 7 penyelamatan selama laga melawan Inter Milan, yang menjaga keunggulan Real Madrid.

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"Kami tidak bermain dengan gaya kami"

Mengenai penampilan Real Madrid, Valverde berkata: "Kami punya peluang, kami bermain dengan gaya kami di awal, lalu kami tidak melakukannya di babak kedua. Terutama di stadion kami sendiri, kami harus lebih mendominasi, lebih banyak menguasai bola, dan memberi diri kami kesempatan untuk beristirahat, terutama para pemain di lini belakang."

Valverde mengungkap instruksi pelatih Jose Mourinho, menjelaskan: "Dia mengatakan kepada kami dengan sangat jelas bahwa kami harus lebih banyak menguasai bola dan bersikap tenang, tetapi kami tidak melakukannya."

Ia menambahkan: "Kami harus lebih kritis terhadap diri sendiri. Kami menyadari bahwa kami menampilkan babak kedua yang buruk, dan kami tidak bermain dengan gaya kami."

"Kami banyak menderita"

Mengenai peluang-peluang yang tidak dimanfaatkan timnya, gelandang asal Uruguay itu melanjutkan: "Kami punya peluang, tetapi tanpa bermain dengan gaya kami. Serangan balik dan kesalahan... peluang datang kepada kami, tetapi kami banyak menderita."

Valverde juga menyinggung daftar nominasi penghargaan Ballon d'Or, yang diumumkan lebih awal pada hari Selasa, dengan berkata: "Saya selalu berharap salah satu pemain kami menang. Dan saya senang bisa memberikan kontribusi."

Pemain Real Madrid itu juga memahami rasa cemas yang melanda para suporter, dengan menegaskan: "Mereka sepenuhnya berhak. Kami harus memperbaiki diri dan segala sesuatunya harus jelas bagi kami."

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