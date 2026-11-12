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Presiden Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke menyatakan memahami kegaduhan seputar gestur selebrasi Felix Nmecha yang kontroversial.

Dalam siniar "colourFIELD tell-a-vision", Watzke berbicara panjang lebar mengenai perdebatan yang tengah berlangsung. Ia memahami keputusan departemen suporter dan penyokong Dortmund untuk angkat bicara serta menuntut klub mengambil jarak secara tegas dari kampanye "The King's Return" dan jaringan "Ballers in God".

"Departemen suporter berhak memulai diskusi semacam ini. Saya hadir dalam rapat umum tahunan mereka pada Senin. Memang, mereka yang merasa terganggu oleh sebagian gestur selebrasinya jelas merupakan mayoritas. Karena itu, hal tersebut harus ditanggapi serius dan didiskusikan," kata Watzke.

Setelah mencetak dua gol pada Sabtu dalam kemenangan BVB 2-1 atas SV Elversberg, Nmecha kembali menjadi sorotan lewat gestur selebrasi yang menunjukkan dukungannya kepada "The King's Return", yang merupakan bagian dari "Ballers in God". Ia memperagakan gerakan seolah-olah mengambil mahkota dari kepalanya, lalu berlutut dan meletakkannya di rumput di hadapannya.

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Jaringan evangelikal "Ballers in God" dituding menganut pandangan Kristen konservatif dan, antara lain, mengecam homoseksualitas sebagai dosa serta aborsi sebagai "rencana Setan".

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Bagaimana kelanjutan persoalan Felix Nmecha dan gestur selebrasinya?

Menurut Watzke, jika Nmecha hanya ingin menunjukkan keyakinannya, ia bisa melakukannya melalui bentuk selebrasi lain. Namun, gestur yang dilakukannya memang patut memicu perdebatan. "Kalau dia mencetak gol lalu mengarahkan kedua telunjuknya ke atas, semua orang juga tahu bahwa dia ingin bersyukur kepada Tuhan. Dia juga boleh membuat tanda salib. Namun, meletakkan mahkota di rumput tentu sedikit berkaitan dengan Ballers in God. Saya tidak ingin menilainya. Kalau saya melihat apa yang mereka perjuangkan, kode nilai-nilai dasar Borussia Dortmund dan pandangan dasar Ballers in God juga tidak sepenuhnya sejalan."

Menurut Watzke, di lingkungan klub maupun departemen suporter muncul kesan "bahwa ada upaya menciptakan hubungan dengan Ballers in God". BVB ingin mengambil jarak secara tegas dari hal itu. "Kami tidak menginginkannya di rumah kami," tegas Watzke.

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Watzke melanjutkan, "Saya mengatakan kepadanya: Felix, kalau kamu merasa hal itu memecah belah suporter, mungkin kamu juga bisa menyadari bahwa sebaiknya kamu tidak melakukannya lagi. Dia ingin memikirkannya. Kami sudah berbicara dengannya dengan sangat baik. Kami melakukan panggilan video selama satu jam. Saat ini kami berada pada tahap itu dan dia akan memikirkannya. Saya berharap kami bisa menemukan solusi yang masuk akal."

Meski demikian, presiden Dortmund itu tidak ingin menuduh Nmecha memiliki niat buruk. "Saya sangat menyukai Felix Nmecha. Hubungan kami sangat, sangat baik dan kami sering bertukar pikiran. Sebagai seorang penganut Katolik yang menjalankan ajaran agamanya, saya tentu orang terakhir yang ingin melarang seseorang berdoa. Sama sekali bukan itu persoalannya. Itu juga sah-sah saja. Satu-satunya hal yang kami diskusikan dengannya adalah bagian kedua dari selebrasinya."

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Klub dan sang pemain telah berbicara, dan dalam pembicaraan itu Nmecha diberi pemahaman mengenai dampak tindakannya. Menurut laporan media, BVB berharap pemain tim nasional itu tidak lagi melakukan selebrasi tersebut. Nmecha sendiri juga telah menegaskan bahwa selebrasinya tidak dimaksudkan untuk mendukung organisasi mana pun ataupun mendorong intoleransi atau diskriminasi.