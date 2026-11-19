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Dewan Pengawas Bayern Munich membahas masa depan Jamal Musiala dalam rapat mereka pada Senin lalu, di tengah meningkatnya tekanan terhadap sang pemain setelah pernyataan terbaru Uli Hoeness dan Jan-Christian Dreesen soal perlunya ia kembali ke performa terbaiknya seperti biasa.

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Menurut jurnalis terkemuka jaringan "Sky Sport Jerman", Florian Plettenberg, alasan utama di balik tekanan tersebut berkaitan dengan keseimbangan antara gaji Musiala dan kontribusi yang ia berikan. Para petinggi klub menantikan performa yang sepadan dengan gaji tahunannya yang mencapai sekitar 25 juta euro, termasuk bonus dan insentif.

Meski begitu, Musiala saat ini tidak berpikir untuk meninggalkan Bayern Munich, dan tujuan bersama kedua pihak tetap mengembalikan sang pemain ke performa terbaiknya.

Namun, para petinggi klub tidak menutup kemungkinan apa pun jika situasinya tidak membaik dalam waktu dekat.

Plettenberg juga menyebut adanya klausul pelepasan dalam kontrak Musiala yang dapat diaktifkan pada musim panas 2027, tetapi nilainya tidak diketahui.

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Dalam perkembangan terkait, pemain asal Jerman itu ambil bagian dalam sesi latihan terakhir Bayern Munich pada hari ini, Kamis, setelah mendapat waktu istirahat kemarin.

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Sementara itu, Max Eberl, direktur olahraga Bayern Munich, menanggapi pernyataan terbaru yang memunculkan keraguan terhadap Musiala. Dalam konferensi pers, ia mengatakan: "Uli (Hoeness) selalu memikirkan kepentingan klubnya. Hoeness peduli pada klub dan terus memikirkannya. Ia ingin Bayern terus membangun di atas warisan hidupnya, ingin segala sesuatu berjalan lancar, dan ingin klub tetap berada di jajaran elite sepak bola Eropa."

Ia menambahkan: "Kami yakin Jamal mampu melewati fase yang sedang ia jalani saat ini dan keluar darinya dengan karakter yang lebih kuat. Ada fase-fase dalam hidup seseorang yang bisa melahirkan hal-hal yang sangat penting."

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Eberl melanjutkan: "Jamal adalah anak muda dengan daya tahan mental yang luar biasa, dan ia menarik kekuatan besar dari situasi rumit yang sedang ia hadapi. Kami selalu mengulanginya, kami tidak bisa mewujudkannya hanya dengan membicarakannya. Namun, kami punya perasaan dan keyakinan bahwa Jamal akan kembali ke lapangan, kembali menunjukkan seluruh potensinya, dan para suporter akan senang kembali ke tribune untuk menyaksikannya, bersama para pemain lain dan kesuksesan tim. Itulah yang sedang kami upayakan."

Ia melanjutkan: "Seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, kami memberikan dukungan penuh kepada Vinny (Kompany) dan setiap pemain di tim, dengan segala cara yang memungkinkan, karena mereka adalah pemain kami dan kami ingin meraih kesuksesan bersama mereka. Jamal mendapatkan dukungan yang sama seperti yang diterima semua pemain lainnya."

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Musiala tengah melewati masa sulit akibat serangkaian masalah kesehatan dan cedera yang memengaruhi konsistensinya bersama Bayern Munich.

Uli Hoeness, presiden kehormatan Bayern, memicu polemik lewat pernyataan terbarunya setelah mengungkapkan keraguan terhadap kemampuan Musiala untuk kembali ke performa sebelumnya. Ia menyebut kondisi kesehatan sang pemain tidak dapat disembuhkan dengan mudah, meski bisa dikendalikan dengan obat-obatan.

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Ia juga menyinggung komitmen klub terhadap gaji tinggi Musiala, meskipun belum jelas apakah sang pemain mampu menampilkan performa yang telah disepakati.

Di sisi lain, Jan-Christian Dreesen, CEO klub, menyatakan kesiapannya untuk menggelar pertemuan dengan sang pemain, keluarganya, dan manajemennya guna mengevaluasi masa depannya jika ia tidak mampu kembali ke performa sebelumnya.