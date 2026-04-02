Sepak bola Spanyol menjadi sorotan setelah insiden yang terjadi di Stadion "RCDE", di mana sebagian besar suporter mencemooh lagu kebangsaan Mesir—lawan Spanyol dalam pertandingan persahabatan pada Selasa lalu—serta meneriakkan yel-yel yang bermuatan anti-Islam.

Kasus ini mendapat perhatian luas dari media selama dua hari terakhir, terutama karena Spanyol akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030, bersama Maroko dan Portugal.

Insiden ini memicu kekhawatiran banyak pihak akan terulangnya insiden rasisme selama pertandingan yang akan digelar di Spanyol pada Piala Dunia, meskipun pihak berwenang Spanyol dan Federasi Sepak Bola Spanyol telah mengutuk insiden tersebut.

Dalam hal ini, Maroko bergerak untuk mengajukan diri menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 menggantikan Spanyol, menurut stasiun radio Spanyol "Cadena Ser" mengutip surat kabar Maroko "Koud".

Mereka menyebutkan bahwa FIFA sangat menyadari segala yang terjadi di Spanyol, sehingga Maroko memiliki "keunggulan" dalam persaingan untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030.

Lanjutnya: "Insiden rasisme semacam ini atau dengan tingkat keparahan seperti ini tidak pernah tercatat di stadion-stadion Maroko."

Pemerintah Spanyol dan sebagian besar partai politik telah mengecam teriakan-teriakan yang menentang Islam dan orang asing yang terdengar selama pertandingan persahabatan antara Spanyol dan Mesir di Stadion RCDE di Cornellà-El Prat.

Polisi Katalonia sedang menyelidiki insiden ini, setelah pemerintah menyerahkan kasus tersebut ke kejaksaan.

Insiden ini memicu kemarahan luas di kalangan komunitas Muslim dan dunia sepak bola, terutama bintang Spanyol dan Barcelona yang beragama Islam, Lamine Yamal, yang mengungkapkan ketidakpuasan yang mendalam atas apa yang terjadi.

Menteri Olahraga Katalonia, Berni Álvarez, pada hari Rabu juga menyatakan "kekecewaannya yang mendalam" atas sorakan-sorakan bernuansa rasisme, dan menyampaikan penyesalannya atas keterlambatan penerapan protokol-protokol tersebut.