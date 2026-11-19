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Mauricio Pochettino resmi tiba di Carrington untuk memulai era baru Manchester United. Ia langsung bekerja setelah perjalanan yang padat dari Amerika Serikat. Pelatih asal Argentina itu tak membuang waktu untuk memaparkan visinya. Ia menegaskan kerja keras dimulai sekarang, menjelang ujian berat di Anfield akhir pekan ini.

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Pochettino tiba di Manchester setelah tugas terakhir bersama Amerika Serikat

Setelah pertandingan leg kedua Nations League melawan Haiti di Cincinnati pada Selasa, yang menjadi laga terakhirnya sebagai pelatih tim nasional putra Amerika Serikat, pelatih asal Argentina itu terbang ke Inggris semalaman. Pada Rabu, ia langsung menuju Carrington untuk bertemu staf dan sejumlah pemain dari skuad barunya.

United mengonfirmasi penunjukan Pochettino Jumat lalu , hanya berselang sedikit lebih dari 24 jam setelah memecat Michael Carrick menyusul awal musim terburuk mereka sejak 1986. Pelatih kepala baru itu langsung mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan Liga Primer melawan Liverpool pada Minggu.

Pelatih baru Manchester United tegaskan istirahat bisa menunggu sebelum bertandang ke Anfield

Berbicara kepada situs web United setelah perjalanannya yang padat, Pochettino menegaskan kelelahan tidak akan menghambatnya. "Saya punya banyak energi," katanya. "Merupakan kehormatan menjadi pelatih kepala Manchester United. Dan kami tidak membuang waktu. Kami harus siap bertanding pada Minggu.

"Sekarang bukan saatnya memikirkan istirahat, bukan saatnya memikirkan tidur. Yang penting adalah siap dan mempersiapkan segalanya agar kami bisa bertanding dalam kondisi terbaik di Anfield."

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Berbicara kepada staf di Carrington, ia mengatakan: "Sangat senang berada di sini. Ini sebuah kehormatan. Sebuah keistimewaan bisa berada di klub yang luar biasa ini. Ya, saya tidak sabar untuk mulai bekerja."

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Pochettino berjanji pulihkan kebanggaan dan satukan suporter Old Trafford

Meski United kesulitan di kompetisi domestik, Pochettino menanggapi santai rivalitas sekota setelah laga terakhirnya bersama Amerika Serikat pada Selasa. Ketika DaMarcus Beasley, yang pernah dipinjam Manchester City, mengatakan kepadanya di studio TNT Sports US bahwa "Manchester itu biru, dan akan selalu biru", Pochettino menjawab : "Lihat saja nanti. Beri saya waktu.

"Tantangan baru ini adalah tantangan besar, tetapi sekaligus memberi adrenalin yang ingin Anda rasakan. Kami perlu menggunakan akal sehat bersama… kami tahu situasi ini bukan situasi yang pantas dialami klub seperti Manchester United, basis suporternya luar biasa."

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Dalam video klub untuk para suporter yang dirilis kemudian, ia menyerukan upaya bersama: "Saya tidak sabar bertemu kalian. Saya mendengar begitu banyak hal baik tentang kalian. Saya berharap kita bisa menghadirkan kebahagiaan dengan bekerja dan menjalin hubungan bersama. Ini akan menjadi musim yang istimewa untuk memberikan dukungan, membuat para pemain kami berjuang di lapangan, dan meraih hasil yang pantas kami dapatkan."

Ujian di Anfield segera menanti saat Pochettino memulai pembenahan

Pochettino hanya memiliki beberapa hari di Carrington sebelum bertandang ke markas Liverpool pada Minggu. Performa buruk United pada awal musim akan langsung mendapat ujian berat di Anfield.

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Setelah laga pembuka itu, prioritasnya adalah menghentikan kemerosotan klub dan menantang dominasi Manchester City di kota tersebut selama masa kontrak yang diyakini berlaku hingga 2029.