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Manajer Fulham Alvaro Arbeloa mengungkap cara ia memotivasi timnya hingga meraih hasil imbang bersejarah 1-1 melawan Manchester City di Stadion Etihad. Hasil itu mengakhiri rentetan 20 kekalahan Fulham dari Manchester City, yang merupakan rekor terpanjang dalam sejarah sepakbola Inggris.

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Arbeloa menantang bayang-bayang sejarah

Menjelang laga hari Sabtu, statistik yang dihadapi Fulham tampak sulit diatasi. Manchester City telah memenangi 20 pertemuan sebelumnya antara kedua klub di semua kompetisi. Rentetan dominasi itu membuat kemenangan lain bagi tuan rumah seolah tak terelakkan. Namun, Arbeloa menolak membiarkan kegagalan masa lalu membayangi skuadnya saat ini.

"Itu tidak mudah," aku Arbeloa saat mengenang persiapannya sebelum pertandingan. "Setelah jeda internasional, situasinya tidak pernah mudah, terutama ketika datang ke sini. Saya mengatakan kepada mereka bahwa kami kalah dalam 20 pertandingan sebelumnya, tetapi kami tidak memainkan 20 pertandingan itu. Jika kami percaya, kami bisa mengalahkan mereka. Jika kami berjuang memperebutkan setiap bola dan bermain dengan karakter serta kepribadian, kami akan punya kesempatan mengalahkan mereka."

"Mereka percaya dan bermain sangat baik. Saya senang dengan satu poin, tetapi lebih menginginkan tiga poin. Saya sangat senang dengan penampilan kami, dengan cara kami bermain dan menekan mereka. Kami datang ke sini dengan keyakinan bisa mengalahkan mereka, bukan sekadar bertahan. Kami bisa saja mencetak satu atau dua gol lagi. Saya sangat bangga kepada para pemain," katanya kepada BBC Sport.

Muniz bersinar saat City mendapat tekanan

Getty Images

Tim tamu secara mengejutkan unggul pada menit ke-16 ketika Rodrigo Muniz mendapat ruang di kotak penalti dan melepaskan tembakan yang berbuah gol setelah menerima umpan dari mantan pemain muda City, Oscar Bobb. Meski Elliot Anderson akhirnya menyamakan kedudukan bagi tuan rumah lewat tendangan voli keras pada babak kedua , Arbeloa segera memuji kontribusi penyerang asal Brasil itu, yang telah dengan sabar menanti kesempatan bermain secara konsisten di tim utama.

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"Saya sangat senang untuknya," kata Arbeloa mengenai gol Muniz. "Dia menunggu kesempatan dan bekerja keras. Hal yang sama berlaku bagi pemain mana pun. Kami bermain dengan susunan 11 pemain yang kurang lebih sama dan sedang membangun tim yang bagus. Saya memiliki 23 pemain luar biasa. Rodrigo mencetak gol yang luar biasa. Dia menekan lawan dan membantu pertahanan."

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Ia menambahkan: "Kami adalah petarung. Kami tetap berada di jalur yang tepat bahkan ketika tertinggal. Para pemain selalu percaya pada gagasan kami. Kami tidak pernah mengubah cara kami ingin bermain. Kami perlu memenangi pertandingan, tetapi jika bermain seperti hari ini, kami akan memenangi banyak pertandingan."

Kontroversi di Etihad

Meski Fulham tampil tangguh, pertandingan itu tidak lepas dari kontroversi. Manchester City sempat mengira mereka telah menyamakan kedudukan pada awal babak pertama melalui Erling Haaland, tetapi gol itu dianulir setelah wasit Tom Bramall menilai sang penyerang merebut bola dari Bernd Leno secara ilegal.

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Itu merupakan keputusan sangat kontroversial yang melibatkan Haaland dan membuat pendukung tuan rumah geram, terutama karena tayangan ulang mengisyaratkan bahwa kiper asal Jerman itu mungkin belum sepenuhnya menguasai bola. "Saya tidak melihatnya," jelas Arbeloa ketika ditanya tentang gol Haaland yang dianulir. "Leno mengatakan kepada saya bahwa itu jelas pelanggaran. Bagi saya, itu bukan inti persoalannya hari ini.

Intinya adalah cara kami bermain di sini." Hasil imbang itu membuat Manchester City tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Arsenal, sementara Fulham akan mendapat kepercayaan diri besar setelah mengakhiri rekor buruk yang berlangsung sejak September 2011. Meski pasukan Arbeloa kehilangan lebih banyak poin dari posisi unggul dibandingkan hampir semua tim lain di kasta tertinggi musim ini, penampilan kali ini menunjukkan kematangan baru.