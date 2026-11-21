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Ruben Amorim membela Goncalo Ramos, rekrutan termahal dalam sejarah klub, dengan menegaskan bahwa minimnya gol sang striker disebabkan oleh kelemahan taktik Milan, bukan kegagalan individu. Pelatih asal Portugal itu juga menyoroti perubahan besar dalam mentalitas Francesco Camarda setelah pemain muda tersebut kembali dari tugas internasional.

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Amorim sebut minimnya serangan sebagai penyebab Ramos seret gol

Pelatih kepala Milan, Amorim, enggan menyalahkan Ramos seorang diri meski rekrutan termahal dalam sejarah klub itu mengalami awal yang sulit dalam mencetak gol di San Siro. Menjelang kembalinya Milan berlaga di Serie A melawan Frosinone pada Minggu, sorotan pun tertuju pada produktivitas lini serang skuad. Alphadjo Cisse, Adrien Rabiot, Christian Pulisic, dan Diego Moreira telah menyumbang 21 gol di semua kompetisi musim ini. Angka itu berbanding terbalik dengan Ramos dan pelapisnya, Camarda, yang baru mencetak total tiga gol. Ketiga gol tersebut dicetak oleh pemain timnas Portugal itu.

Berbicara kepada media pada Sabtu, Amorim menilai persoalannya terletak pada ketidakmampuan tim menciptakan peluang berkualitas, bukan penyelesaian akhir sang striker. Ia menjelaskan: "Tentu saja, kami bisa mengatakan bahwa mungkin satu opsi tambahan [pada Januari] akan membantu Camarda dan Ramos. Namun, saya pikir kesulitan Ramos adalah kesulitan tim. Saya punya waktu dua pekan untuk memahami data yang kalian miliki dan yang saya miliki. Kami tidak mampu mencapai sepertiga akhir lapangan. Kami termasuk salah satu tim terburuk dalam hal masuk ke sepertiga akhir lapangan dan melanjutkan serangan dari sana. Kami tidak banyak melepaskan tembakan. Saya tidak ingin tim yang banyak menembak dari luar kotak penalti karena biasanya sulit mencetak gol dari sana. Namun, kami tidak membantu Ramos."

Kerja keras sang striker lebih dihargai daripada statistik

Meski jumlah golnya belum memuaskan , Amorim menekankan kontribusi Ramos yang tak tercermin dalam statistik bagi sebelas pemain utama. Pemain timnas Portugal itu bergabung dengan Milan dari Paris Saint-Germain musim panas lalu lewat kesepakatan senilai €74 juta ditambah bonus, setelah mencetak 45 gol dalam 131 penampilan di semua kompetisi untuk klub raksasa Prancis tersebut. Amorim menunjuk laga melawan Genoa baru-baru ini sebagai contoh bagaimana mantan striker Benfica itu memengaruhi pertandingan tanpa harus mencatatkan namanya di papan skor.

Pelatih Milan itu melanjutkan: "Dalam pertandingan melawan Genoa, tanpa Ramos, kami tidak mencetak dua gol itu. Ia tidak mencetak gol, tetapi tanpa Ramos, kami tidak mencetak dua gol tersebut. Kekhawatiran terbesar saya adalah tim, khususnya jumlah serangan kami. Kami tidak bisa terus seperti ini. Kami mencetak banyak gol, tetapi dengan jumlah [serangan] yang lebih sedikit. Jika kalian berpikir kami bisa mempertahankan kondisi ini, dengan lebih sedikit serangan tetapi lebih banyak gol, kami tidak akan mampu terus melakukannya. Jadi, tujuan saya adalah mendorong tim bermain lebih maju. Itu tugas saya, bukan tugas Ramos."

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Peran Baldini dalam kebangkitan Camarda

Pembicaraan juga beralih ke Camarda, pemain muda berbakat yang kesulitan mendapat menit bermain di bawah Amorim musim ini. Setelah hanya tampil selama 36 menit di Serie A, muncul kekhawatiran mengenai semangat pemain berusia 18 tahun itu. Namun, Amorim melihat perubahan jelas dalam sikapnya sepulang dari tugas bersama timnas Italia U-21. Ia menyebut pelatih timnas Italia U-21, Silvio Baldini, berperan penting dalam memulihkan kepercayaan diri sang penyerang melalui pembicaraan empat mata selama jeda tersebut.

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Mengenai perkembangan penyerang muda itu, Amorim berkata: "Saya sangat senang melihat keadaannya saat kembali. Mungkin karena ia berganti lingkungan. Saya mendengar Pelatih Baldini berbicara dengannya. Saya tidak tahu apa yang ia katakan kepada anak itu, tetapi Camarda kembali dengan lebih bahagia. Saya sangat senang dengan pembicaraan Pelatih Baldini dengannya, dan saya turut senang untuk Camarda. Namun, hal seperti ini bisa terjadi pada pemain muda di klub besar. Ia hanya perlu fokus pada latihan berikutnya, menikmatinya, lalu menghadapi pertandingan berikutnya. Setelah itu, keadaan akan membaik. Saya memahami pertanyaan tentang Januari, tetapi Januari masih sangat jauh."

Membangun masa depan di San Siro

Amorim meminta kesabaran bagi rekrutan andalannya maupun pemain binaan klub tersebut. Ia menekankan bahwa intensitas bermain untuk klub sebesar Milan membutuhkan waktu penyesuaian. Dengan Milan berada di posisi keempat dan akan menghadapi Frosinone yang hanya tertinggal empat poin, tekanan untuk tampil baik sudah terasa sekarang .

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Ia menutup dengan mengatakan: "Kami perlu mendorong semua pemain kami mendekati kotak penalti: Ramos, Camarda, Pulisic, Rabiot, semuanya. Ramos kesulitan karena tim juga kesulitan. Namun, Ramos adalah pemain yang mengikuti gelandang dan bek tengah lawan. Saya tahu itu bukan tugasnya. Saya tahu kami membeli pemain untuk mencetak gol, tetapi saya belum melakukan tugas [sebaik mungkin] untuk membantu Ramos. Sebaliknya, Ramos melakukan segalanya untuk membantu saya, dan saya tahu ia akan mencetak banyak gol. Namun, kami perlu mendorong tim bermain lebih maju agar ia bisa menempati posisi sebagai striker. Ia membutuhkan waktu untuk berkembang dan merasa nyaman di klub. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada Januari. Ia harus fokus pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Dalam sepakbola, segalanya bisa berubah dalam satu pekan, apalagi hingga Januari."